Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Отец». Лучшая женская — у Фрэнсис МакДорманд в «Земле кочевников»

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Земля кочевников». Лучшая мужская — у Энтони Хопкинса в ленте «Отец».
Фильм «Отец» режиссера Флориана Зеллера рассказывает о пожилом лондонском аристократе Энтони, который проживает в просторной квартире, но уже не может самостоятельно о себе позаботиться, чем обременяет свою дочь Энн. После того как женщина встречает любимого мужчину и хочет перебраться к нему в Париж, она приступает к поискам подходящей сиделки и нанимает на работу молодую и наивную Лауру. 80-летний старик, теряющийся во времени, окружении и даже путающийся в собственных воспоминаниях, становится очень вспыльчивым и подозрительным, неспособным понять, что происходит вокруг него.
Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман, которая была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Лента проходила в номинациях «Лучший художник-постановщик», «Лучший монтаж» и взяла статуэтку в категории «Лучший адаптированный сценарий».
По сюжету фильма «Земля кочевников», после закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остается без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.
Режиссером фильма выступила Хлоя Чжао. Она стала второй женщиной-режиссером, получившей «Оскар» — первой была Кэтрин Бигелоу за фильм «Повелитель бурь». Чжао также написала сценарий и занималась монтажом картины. Фильм основан на одноименном документальном романе Джессики Брудер «Земля кочевников». Премьера состоялась в рамках 77-го Венецианском кинофестиваля, где лента завоевала главный приз — «Золотого льва».
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