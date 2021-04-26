Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Отец». Лучшая женская — у Фрэнсис МакДорманд в «Земле кочевников»

Фильм «Отец» режиссера Флориана Зеллера рассказывает о пожилом лондонском аристократе Энтони, который проживает в просторной квартире, но уже не может самостоятельно о себе позаботиться, чем обременяет свою дочь Энн. После того как женщина встречает любимого мужчину и хочет перебраться к нему в Париж, она приступает к поискам подходящей сиделки и нанимает на работу молодую и наивную Лауру. 80-летний старик, теряющийся во времени, окружении и даже путающийся в собственных воспоминаниях, становится очень вспыльчивым и подозрительным, неспособным понять, что происходит вокруг него.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман, которая была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Лента проходила в номинациях «Лучший художник-постановщик», «Лучший монтаж» и взяла статуэтку в категории «Лучший адаптированный сценарий».