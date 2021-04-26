Хлоя Чжао получила «Оскар» за фильм «Земля кочевников». Это вторая женщина-режиссер за всю историю премии

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. Лучшим режиссером в этом году назвали Хлою Чжао с фильмом «Земля кочевников». Она стала второй женщиной-режиссером, получившей «Оскар» — первой была Кэтрин Бигелоу за фильм «Повелитель бурь».
По сюжету фильм «Земля кочевников», после закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остается без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.
Хлоя Чжао выступила не только в качестве режиссера, но также сценариста и монтажера фильма. Главную роль исполнила актриса Фрэнсис Макдорманд. Фильм основан на одноименном документальном романе Джессики Брудер «Земля кочевников». Премьера состоялась в рамках 77-го Венецианском кинофестиваля, где лента завоевала главный приз — «Золотого льва».
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