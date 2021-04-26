«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм 2021 года

По сюжету фильм «Земля кочевников», после закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя женщина Ферн остается без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый скарб в фургон, Ферн становится современным кочевником — одной из людей, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Лучшим режиссером в этом году назвали Хлою Чжао с фильмом «Земля кочевников». Она стала второй женщиной-режиссером, получившей «Оскар» — первой была Кэтрин Бигелоу за фильм «Повелитель бурь». Чжао выступила не только в качестве режиссера, но также сценариста и монтажера фильма. Главную роль исполнила актриса Фрэнсис Макдорманд. Фильм основан на одноименном документальном романе Джессики Брудер «Земля кочевников». Премьера состоялась в рамках 77-го Венецианском кинофестиваля, где лента завоевала главный приз — «Золотого льва».