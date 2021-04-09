На режиссера и организатора фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского напали в Москве

Напомним, ранее сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» и опечатали помещения Дома кино. Они выявили коронавирусные нарушения, однако не уточнили, какие именно. Организаторы при этом сообщили, что проверку решили организовать из-за заявлений «небезызвестного Тимура Булатова (Исаева)», которого также называют «борцом с геями». Позже отказались от проведения фестиваля на своей площадке «Лендок» и киностудия «Ленфильм».

В декабре 2020 года петербургский Роспотребнадзор также закрыл кинотеатр «Англетер», где проходили показы фестиваля документального кино «Артдокфест». Причиной проверки и как следствие закрытия стала частная вечеринка.

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, представляющий самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений. Учрежден в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь». К участию в конкурсной программе допускаются фильмы на русском языке или языках народов России, снятые в любой стране мира, а также ленты российских авторов или российского производства на любом языке мира. «Артдокфест» проводится ежегодно в Москве, в первую декаду декабря. С 2014 года проходит также в Петербурге и Риге.