Александр Сокуров попросил «Ленфильм» принять «Артдокфест». Но сделать это киностудия не сможет

Свою просьбу Сокуров в письме направил генеральному директору «Ленфимльма» Федору Щербакову и председателю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку. «Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу вас, найдите в себе силы и поддержите нас», — говорится в обращении режиссера.

Однако «Ленфильм» не сможет выполнить просьбу Сокурова. Причина тому — плотный график кино-выставочного центра. «Это просто внеплановая история, заранее мы это не обсуждали. Александр Николаевич действительно обращался, мы с ним общались по этому поводу, но я ему объяснил, что технически мы не сможем это сделать», — приводит РБК слова генерального директора киностудии Федора Щербакова.

Напомним, ранее сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» и опечатали помещения Дома кино. Они выявили коронавирусные нарушения, однако не уточнили, какие именно. Организаторы при этом сообщили, что проверку решили организовать из-за заявлений «небезызвестного Тимура Булатова (Исаева)», которого также называют «борцом с геями». Позже отказалась от проведения фестиваля на своей площадке и открытая киностудия «Лендок».

В декабре 2020 года петербургский Роспотребнадзор также закрыл кинотеатр «Англетер», где проходили показы фестиваля документального кино «Артдокфест». Причиной проверки и как следствие закрытия стала частная вечеринка.

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, представляющий самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений. Учрежден в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь». К участию в конкурсной программе допускаются фильмы на русском языке или языках народов России, снятые в любой стране мира, а также ленты российских авторов или российского производства на любом языке мира. «Артдокфест» проводится ежегодно в Москве, в первую декаду декабря. С 2014 года проходит также в Петербурге и Риге.