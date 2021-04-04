В сообщении объяснили, что отказаться от проведения мероприятия пришлось в связи с проверкой в Доме кино, а также в здании самой киностудии. «Мы приняли решение об отмене показов программы Artdocfest — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра. Приносим искренние извинения зрителям», — добавили в «Лендоке». Деньги за приобретенные билеты обещали вернуть в ближайшее время, как и в Доме кино.