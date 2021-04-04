Киностудия «Лендок» официально подтвердила отказ от проведения фестиваля документального кино «Артдокфест» на своей площадке. Соответствующий пост с извинениями перед зрителями опубликовали на странице киностудии в Facebook.
В сообщении объяснили, что отказаться от проведения мероприятия пришлось в связи с проверкой в Доме кино, а также в здании самой киностудии. «Мы приняли решение об отмене показов программы Artdocfest — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра. Приносим искренние извинения зрителям», — добавили в «Лендоке». Деньги за приобретенные билеты обещали вернуть в ближайшее время, как и в Доме кино.
Ранее сотрудники полиции и Роспотребнадзора явились на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» и опечатали помещения «Дома кино». Они выявили коронавирусные нарушения, однако не уточнили, какие именно. Организаторы «Ардокфеста» при этом сообщили, что проверку решили организовать из-за заявлений «небезызвестного Тимура Булатова (Исаева)», которого также называют «борцом с геями».
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