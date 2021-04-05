Гильдия актеров Америки (SAG) назвала победителей своей ежегодной премии. В 2021 году лучшим актерским составом призван каст ленты «Суд над чикагской семеркой» — судебной драмы Аарона Соркина.
Лучший актерский состав
«Суд над чикагской семеркой»
Лучшая женская роль
Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая мужская роль
Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая женская роль второго плана
Юн Е-джон, «Минари»
Лучшая мужская роль второго плана
Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
«Корона»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Джиллиан Андерсон, «Корона»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Джейсон Бейтман, «Озарк»
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
«Шиттс Крик»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале
Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале
Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
Лучшая команда каскадеров в фильме
«Чудо-женщина: 1984»
Лучшая команда каскадеров в сериале
«Мандалорец»
Напомним, ранее Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила лауреатов премии 2021 года. Лучший оригинальный сценарий у Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), приз за лучший адаптированный сценарий разделили Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер («Борат 2»). Публикуем список всех победителей. Также посмотрите список всех номинантов на премию «Оскар» в 2021 году.
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