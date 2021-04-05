18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

«Суд над чикагской семеркой» стал главным победителем предсказателя «Оскара» — премии Гильдии актеров Америки

Гильдия актеров Америки (SAG) назвала победителей своей ежегодной премии. В 2021 году лучшим актерским составом призван каст ленты «Суд над чикагской семеркой» — судебной драмы Аарона Соркина. 

Лучший актерский состав

«Суд над чикагской семеркой»

Лучшая женская роль

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая мужская роль

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая женская роль второго плана

Юн Е-джон, «Минари»

Лучшая мужская роль второго плана

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

«Корона»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Джиллиан Андерсон, «Корона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман, «Озарк»

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

«Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Лучшая команда каскадеров в фильме

«Чудо-женщина: 1984»

Лучшая команда каскадеров в сериале

«Мандалорец»

Почему фильм «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина — пожалуй, главный фаворит «Оскара-2021»

Напомним, ранее Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила лауреатов премии 2021 года. Лучший оригинальный сценарий у Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), приз за лучший адаптированный сценарий разделили Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер («Борат 2»). Публикуем список всех победителей. Также посмотрите список всех номинантов на премию «Оскар» в 2021 году

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты