Напомним, ранее Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила лауреатов премии 2021 года. Лучший оригинальный сценарий у Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), приз за лучший адаптированный сценарий разделили Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер («Борат 2»). Публикуем список всех победителей. Также посмотрите список всех номинантов на премию «Оскар» в 2021 году.