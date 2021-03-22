Лучший оригинальный сценарий

«Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел

Лучший адаптированный сценарий

«Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер

Лучший сценарий к документальному фильму

«Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро

Лучший драматический сериал

«Корона»

Лучший комедийный сериал

«Тед Лассо»

Лучший новый сериал

«Тед Лассо»

Лучший оригинальный сценарий сериала

«Миссис Америка»

Лучший адаптированный сценарий сериала

«Ход королевы»

Напомним, ранее Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» в 2021 году. Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Публикуем полный список номинантов на статуэтку. Также объявлены номинанты премии «Золотой глобус». В этом году за статуэтку будут бороться фильмы «Борат 2», «Девушка, подающая надежды» и другие — рассказываем обо всех лентах.