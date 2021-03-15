Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2021

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» в 2021 году. Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Публикуем полный список номинантов на статуэтку.