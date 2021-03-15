Объявлены номинанты на премию «Оскар»-2021

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» в 2021 году. Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Публикуем полный список номинантов на статуэтку.
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«Отец»
Лучшая актриса второго плана
Мария Бакалова, «Борат 2»
Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
Оливия Колман, «Отец»
Аманда Сайфред, «Манк»
Юн Е-джон, «Минари»
Лучшие костюмы
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Эмма»
«Манк»
«Мулан»
«Пиноккио»
Лучший оригинальный сценарий
«Пятеро одной крови»
«Манк»
«Минари»
«Новости со всего света»
«Душа»
Лучший даптированный сценарий
«Борат 2»
«Отец»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами»
«Белый тигр»
Оригинальный сценарий
«Иуда и Черный Мессия»
«Минари»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой»
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Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
Короткометражный анимационный фильм
«Нора»
«Гений места»
«Если что-то случится, я люблю вас»
«Опера»
«Люди-Да»
Лучший игровой короткометражный фильм
«Прощупывание»
«Комната с письмами»
«Подарок»
«Два далеких незнакомца»
«Белый глаз»
Лучший актер второго плана
Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
Дэниэл Калуя, «Иуда и Черный Мессия»
Пол Раджи, «Звук металла»
Лакит Стэнфилд, «Иуда и Черный Мессия»
Лучший документальный полнометражный фильм
«Коллектив»
«Агент-крот»
«Время»
«Мой учитель — осьминог»
«Лагерь калек»
Лучший документальный короткометражный фильм
«Колетт»
«Концерт — это беседа»
«Не делить»
«Отделение голода»
«Любовная баллада для Наташи»
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«Еще по одной»
Иностранный художественный фильм
«Еще по одной»
«Лучшие дни»
«Коллектив»
«Человек, который продал свою кожу»
«Куда ты идешь, Аида?»
Лучший звук
«Грейхаунд»
«Манк»
«Новости со всего света»
«Душа»
«Звук металла»
Лучший художник-постановщик
«Отец»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Манк»
«Новости со всего света»
«Довод»
Лучший монтаж
«Отец»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой»
Лучший оператор
«Иуда и черный мессия»
«Манк»
«Новости со всего света»
«Земля кочевников»
«Суд над чикагской семеркой»
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«Довод»
Лучшие визуальные эффекты
«Любовь и монстры»
«Полночное небо»
«Мулан»
«Айван, единственный и неповторимый»
«Довод»
Лучший грим и прически
«Емма»
«Элегия Хиллбилли»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Манк»
«Пиноккио»
Лучший анимационный полнометражный фильм
«Вперед»
«Путешествие на Луну»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
«Душа»
«Легенда о волках»
Лучшая песня
Fight for You, «Иуда и черный мессия»
Hear My Voice, «Суд над чикагской семеркой»
Húsavíkt, «Музыкальный конкурс Евровидение»
Io Si (Seen), «Вся жизнь впереди»
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«Суд на чикагской семеркой»
Лучший актер
Риз Ахмед, «Звук металла»
Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
Энтони Хопкинс, «Отец»
Гари Олдман, «Манк»
Стивен Ян, «Минари»
Лучшая актриса
Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
Андра Дэй, «Соединенный Штаты против Билли Холидей»
Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Лучший режиссер
Томас Винтерберг, «Еще по одной»
Дэвид Финчер, «Манк»
Ли Айзек Чун, «Минари»
Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
Лучший фильм
«Отец»
«Иуда и Черный Мессия»
«Манк»
«Минари»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд на чикагской семеркой»
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