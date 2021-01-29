Тимоти Шаламе и Лука Гуаданьино воссоединятся для съемок романтического хоррора

Как пишет Deadline, главные роли в новом проекте Гуаданьино могут исполнить Тимоти Шаламе и канадская актриса Тейлор Расселл («Волны», «Сумасшедшая любовь»). Сценарий к фильму, который может получить название «Целиком и полностью», написал сценарист «Суспирии» Дэвид Кайганич. Когда начнутся съемки, а также подробности сюжета пока не раскрываются.

Напомним, ранее стало известно, что Лука Гуаданьино готовит новую премьеру — мини-сериал «Возвращение в Брайдсхед» по одноименному роману английского писателя Ивлина Во. Главные роли в проекте исполнят Эндрю Гарфилд и Руни Мара. В этом году Тимоти Шаламе можно будет увидеть в главной роли в новом фильме «Дюна» Дени Вильнева. Мировая премьера была запланирована на декабрь 2020 года, однако теперь картина выйдет в прокат 1 октября 2021-го.