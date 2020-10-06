Киностудия Warner Bros. Pictures перенесла выход фильма Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях. Мировая премьера была запланирована на декабрь 2020 года, однако теперь картина выйдет в прокат 1 октября 2021-го. Как пишет Collider со ссылкой на источники в киноиндустрии, по причине того, что американцы неохотно возвращаются в кинотеатры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Чтобы «Дюна» не столкнулась в прокате с другим фильмом Warner Bros. — «Бэтменом» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли — киностудия перенесла выход последнего на 4 марта 2022 года. Передвинут выход и четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски с Киану Ривзом в главной роли. Как пишет Deadline, картина выйдет на несколько месяцев раньше, чем планировалось — 22 декабря 2021 года, а не 1 апреля 2022 года.

Отложен выход еще нескольких грядущих картин. «Флеш» выйдет на большие экраны в июле, в не в ноябре 2022 года, «Шазам! Ярость богов» — летом 2023 года, а не осенью 2022 года. Ленты «Черный Адам» и «Minecraft» временно убрали из графика выхода — когда они будут показаны, пока неизвестно.