Эндрю Гарфилд, Руни Мара и Рэйф Файнс сыграют в мини-сериале Луки Гуаданьино «Возвращение в Брайдсхед»

По сюжету, молодой художник Чарльз Райдер знакомится во время обучения в Оксфорде с Себастьяном Флайтом — представителем старинной фамилии аристократов-католиков. После своего приезда в Брайдсхед, родовое поместье Флайтов, Чарльз попадает в водоворот богемной жизни, и на протяжении следующих лет его судьба неразрывно связана с этой семьей.

Главные роли в новом мини-сериале Гуаданьино для HBO Max исполнят Эндрю Гарфилд, Руни Мара, Кейт Бланшетт, Рэйф Файнс и Джо Элвин. Съемки запланированы на начало 2021 года.

Напомним, ранее HBO показал трейлер еще одного проекта режиссера Луки Гуаданьино, сериала «Мы те, кто мы есть» — о дружбе, первой любви и сложностях, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. Главные роли в сериале исполнили исполнили звезда фильма «Оно» Джек Дилан Грейзер, певица Джордан Кристин Симон, рэпер Кид Кади и другие.