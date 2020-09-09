Посмотрите первый трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе в главной роли

Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, в пещерах прячутся скитальцы-фермеры, а главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Сюжет охватывает половину первой книги вселенной Дюны и рассказывает о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.

Премьера фильма «Дюна» Дени Вильнева запланирована на 17 декабря 2020 года.