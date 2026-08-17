Лев Лурье обсудит с основателем «Подписных изданий» Михаилом Ивановым современных читателей и книжный бизнес

30 сентября в большом атриуме отеля «Индиго» состоится публичная встреча историка Льва Лурье с основателем книжного магазина «Подписные издания» Михаилом Ивановым. Новый гость проекта «Петербургский человек» расскажет о династии книготорговцев, источниках дохода магазина и современном читателе.

«Подписные издания» начали работу в центре Петербурга в 1926 году. Михаил Иванов перезапустил магазин в современном Петербурге, продолжив дело своей бабушки. В 2014-м у проекта появилось собственное канцелярское и сувенирное производство («Подписные изделия»), в 2017-м — издательское направление. В магазине на Литейном работают две кофейни: «Подписные булочки» и «Знакомьтесь, Джо!». Традиции петербургской книжной торговли команда «Подписных» сочетает с современными европейскими тенденциями.

Цикл Дома Культуры Льва Лурье «Петербургский человек» объединяет почти домашние разговоры с примечательными жителями города о том, что связывает их с местом. Параллельно Лев Лурье продолжает проект «Собрание сочинений. Встречи на Невском». В феврале историк говорил с режиссером спектакля-хита «Холопы» Андреем Могучим, в июле состоялась беседа с артистом Евгением Цыгановым «Про Питер без FM», а 7 августа гостьей стала Лиза Боярская.

Встреча с Михаилом Ивановым начнется 30 сентября в 19:00 на Чайковского, 17. Билеты в продаже на сайте ДК Лурье.

18+