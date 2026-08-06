10-й фестиваль Довлатова «День Д» пройдет в Петербурге. В афише — баттл Секисова и Тесли, квартирник театра «ВелесО» и рюмочный ход

29 и 30 августа в Петербурге в десятый раз пройдет фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д». В праздничную программу к 85-летию писателя (отмечаем 3 сентября!) вошли спектакли, экскурсии, традиционный парад фокстерьеров (чествуем собаку литератора Глашу!), концерты и чтения. Среди хайлайтов этого года — баттл «Довлатов — гений или супергений?» писателя Антона Секисова и поэта Максима Тесли («Щенки», «Он Юн»), квартирник-читка конно-драматического театра ВелесО (участвует актер Евгений Ткачук!), а также благотворительный поэтический вечер в поддержку фонда AdVita.

В этом году частью «Дня Д» станет «Москва — Ленинград. Нечто отличное» — фестиваль о неформальной культуре 1970-х, который пройдет в Новой Голландии и московском доме творчества «Переделкино». 29 и 30 августа в Петербурге об эпохе квартирников, поездок за город, спонтанных поэтических вечеров и закрытых концертов расскажут издатель Ирина Прохорова, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин, писатель Яков Гордин, поэт и критик Валерий Шубинский, журналист Евгений Вышенков и историк Лев Лурье, а композитор Владимир Мартынов выступит с сольным концертом.