10-й фестиваль Довлатова «День Д» пройдет в Петербурге. В афише — баттл Секисова и Тесли, квартирник театра «ВелесО» и рюмочный ход

85 лет со дня рождения писателя отпразднуют 29 и 30 августа.
Парад фокстерьеров у памятника Сергею Довлатову и его собаке Глаше
29 и 30 августа в Петербурге в десятый раз пройдет фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д». В праздничную программу к 85-летию писателя (отмечаем 3 сентября!) вошли спектакли, экскурсии, традиционный парад фокстерьеров (чествуем собаку литератора Глашу!), концерты и чтения. Среди хайлайтов этого года — баттл «Довлатов — гений или супергений?» писателя Антона Секисова и поэта Максима Тесли («Щенки», «Он Юн»), квартирник-читка конно-драматического театра ВелесО (участвует актер Евгений Ткачук!), а также благотворительный поэтический вечер в поддержку фонда AdVita.
В этом году частью «Дня Д» станет «Москва — Ленинград. Нечто отличное» — фестиваль о неформальной культуре 1970-х, который пройдет в Новой Голландии и московском доме творчества «Переделкино». 29 и 30 августа в Петербурге об эпохе квартирников, поездок за город, спонтанных поэтических вечеров и закрытых концертов расскажут издатель Ирина Прохорова, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин, писатель Яков Гордин, поэт и критик Валерий Шубинский, журналист Евгений Вышенков и историк Лев Лурье, а композитор Владимир Мартынов выступит с сольным концертом.
Анастасия Принцева
Журналист, редактор, директор фестиваля «День Д»
У нас двойной юбилей — 85 лет Сергею Донатовичу и 10 лет фестивалю. Поэтому мы постарались следовать пожеланиям любимого писателя: «быть доброжелательными и любезными» — и пригласили москвичей, в результате чего появился огромный интересный совместный фестиваль, рефлектирующий на тему «длинных 70-х». Помимо этого, у нас традиционно пройдут театральные премьеры. Здорово, что маленькие театральные проекты готовы с увлечением и энтузиазмом изучать актуальные тексты Довлатова.
Интерес к фестивалю большой, некоторые гости специально приезжают на него из Москвы и других городов. Мы одновременно сохраняем традиционные события фестиваля: парад фокстерьеров, джазовые концерты в Сквере Довлатова — и придумываем новые форматы, например, иммерсивные спектакли на неожиданных площадках.
Культурную программу «Дня Д» дополнит «рюмочный ход»: по кодовой фразе «Выпьем за Сережу» кафе Póems, Рюмочная в Бутылке, «Залив», Кабаре «ШУМ», пиано-бар «Вчера и навсегда», рюмочные «У Ларисы» и «У Марьи», бар «Компромат», клуб-бар «Мед», рюмочная «Контора», бар «Птичья Личность», ресторан «Эссенция», бар Glitter, рок-бар «Черт Побери!» будут подавать шот за 100 рублей. Также 29 и 30 августа в пирожковой «Минутка» (Невский, 74-76) по билету с любого события основной программы дарят пирожок.
«День Д» празднуют на площадках Петербурга 29 и 30 августа. Подробная афиша и билеты доступны на сайте фестиваля.
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