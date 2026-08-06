Фестиваль о неформальной культуре Москвы и Ленинграда 70-х пройдет в Новой Голландии

29 и 30 августа в Новой Голландии состоится фестиваль «Москва — Ленинград. Нечто отличное» о неформальной культуре двух столиц в 1970-х. На дискуссиях и лекциях обсудят эпоху квартирников, поездок за город, спонтанных поэтических вечеров и закрытых концертов.

Среди спикеров события — издатель Ирина Прохорова, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин, писатель Яков Гордин, поэт и критик Валерий Шубинский, журналист Евгений Вышенков и историк Лев Лурье. 29 августа с сольным концертом выступит композитор Владимир Мартынов, а 30 августа на сцену выйдут контрабасист-импровизатор Владимир Волков и джазовый исполнитель Андрей Кондаков. В оба фестивальных дня букинистический магазин «Академия» организует книжную толкучку с редкими книгами, ностальгическими экземплярами, самиздатом и тамиздатом.

«Москва — Ленинград. Нечто отличное» — совместный проект Новой Голландии, дома творчества «Переделкино» и фестиваля памяти Сергея Довлатова «День Д». 22 и 23 августа московская часть фестиваля пройдет в Переделкине: выступят Владимир Мартынов, Ирина Прохорова и Юрий Сапрыкин, писатели Павел Пепперштейн и Евгений Водолазкин, журналист Александр Кушнир, а также поэт Александр Скидан.

ПРОГРАММА В ПЕТЕРБУРГЕ

29 августа:

12:00, «Летний театр». Лев Лурье: «Истоки неформальной культуры 70-х в Ленинграде» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 13:00, «Сообщество». Антон Шевердяев: «Ленинградское неофициальное искусство 1970-х годов: от "Газаневской культуры" до новой волны»

13:30, «Летний театр». Яков Гордин, Лев Лурье, Татьяна Никольская, Валерий Шубинский: «Не только Довлатов: жизнь неофициальной культуры 70-х» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 13:30, «Сообщество». Историк Галина Зеленина: «Еврейское движение в Москве и Ленинграде: взгляд интуристов»

14:30, «Сообщество». Журналист Сергей Канунников: «Советские гаражи: культура и экономика»

15:00, «Летний театр». Юрий Сапрыкин, Ирина Прохорова: «"Лето в Бадене". Литература 70-х о Ленинграде и Москве, о истории, литературе, и идентичности» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 15:30, «Сообщество». Музыкант Юрий Метелкин: «Музыкальная ночная жизнь столицы. От триумфа "Синей птицы" до закрытых концертов в ресторанах»

16:00, «Сообщество». Историк искусства Саша Обухова: «Десятилетие перелома: социальные и эстетические трансформации московского андерграунда в 1970-е годы»

17:00, «Летний театр». Евгений Вышенков: «Получишь долю с Барклай де Толли» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 17:30, «Сообщество». Литературовед Данила Давыдов: «Литературные объединения. Картина неформальной литературы 70-х в Москве»

19:00, «Летний театр». Концерт Владимира Мартынова (вход по билетам)

30 августа:

12:00, «Летний театр». Критик Михаил Шейнкер, поэт Сергей Стратановский: «Связи поэтических Ленинграда и Москвы в 70-е годы» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 12:30, «Сообщество». Филолог Елена Грачева: «Из истории поэзии в ленинградском самиздате: журналы "Часы" и "37"»

14:00, «Летний театр». Музыканты Всеволод Гаккель и Александр Сенин: «Как появлялась, распространялась, тиражировалась музыка, которую не выпускала фирма "Мелодия"» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 14:00, «Сообщество». Антрополог Дарья Димке: «Коммунитарные практики в образовании и воспитании детей в СССР после оттепели»

15:30, «Сообщество». Историк моды Мария Терехова: «Мода, кастом и идеологическая диверсия: культурная история джинсов в СССР»

16:00, «Летний театр». Литературовед Наталья Иванова: «"В Питер, в Питер!": поездки из Москвы в Ленинград как культурный феномен» (нужна регистрация)

(нужна регистрация) 17:00, «Сообщество». Историк литературы Михаил Свердлов: «"Москва — Петушки" Венедикта Ерофеева и "Школа для дураков" Саши Соколова: формула нового сентиментализма»

19:00, «Летний театр». Концерт Владимира Волкова и Андрея Кондакова (вход по билетам)

«Нечто отличное» пробудет в Петербурге с 29 по 30 августа. Вход на фестиваль свободный. Подробности доступны на сайте Новой Голландии.

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