Василий Степанов, Юлия Сенина и артисты театра «Кукфо» выступят на семейном фестивале издательства «Самокат»

11 июля в сквере киностудии «Ленфильм» состоится семейный фестиваль «Идем за книгами!». Издательство «Самокат» приглашает детей и взрослых говорить о чтении, воображении и творчестве. Среди спикеров — кинокритик Василий Степанов, куратор Музея ОБЭРИУ Юлия Сенина и писатель Станислав Востоков. Театр «Кукфо» (фавориты Юлии Снигирь!) готовит мастер-класс «Как оживает кукла?», а фонд «Кинора» предложит гостям стать героями немого кино.

«Самокат» — первое независимое детское книжное издательство в России. С 2003 года они публикуют детские и подростковые книги авторов со всего мира. В издательском портфеле — «Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, «Собака Пес» и «Как роман» Даниэля Пеннака, «Пятница, или Дикая жизнь» Мишеля Турнье и «Небесные жители» нобелевского лауреата Гюстава Леклезио, «Остров в море» Анники Тор и тексты Мари-Од Мюрай, Ульфа Старка, Бьянки Питцорно и Анджелы Нанетти.

Специально для фестиваля команда «Самоката» подготовила «Карту друзей и хороших мест Петроградского района». В путеводитель попали книжные, театральные, музейные, творческие и образовательные проекты района.

Писатель Станислав Востоков представит свои новые книги, выпущенные «Самокатом» и издательством «Розовый жираф», в 13:00 . В 15:00 главный редактор издательства «Гудвин» Ксения Буравова расскажет о полном цикле выпуска детской книги — от идеи до переплета.

Юлия Сенина выступит перед гостями фестиваля в 16:00 . Со Станиславом Востоковым она обсудит стихи для детей (фокус на обэриутах!). В 17:00 об образе детства в кинематографе расскажет Василий Степанов.

Выступление Степанова приурочили к показу в кинозале «Ленфильма» картины Динары Асановой «Не болит голова у дятла» (1975). Также в 15:20 покажут «Грацию» Паоло Соррентино, а в 19:00 его фильмографию и новые итальянские книги «Самоката» обсудят переводчицы Ольга Марфунцева и Мария Громыко. В 20:00 стартует вечерняя музыкальная программа.

«Идем за книгами!» 11 июля с 12:00 до 21:00 на Каменноостровском, 10. Вход на фестиваль свободный, на мастер-классы — по регистрации, на кинопоказы — по билетам «Ленфильма». Полная программа доступна на сайте издательства.

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