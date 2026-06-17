28 самых ожидаемых книг лета: Лимонов, Балабанов, Юзефович, Сокуров!

А еще исследования спеца по обэриутам Валерия Шубинского и арт-критика Флориана Иллиеса, эссе Сергея Эйзенштейна и Вирджинии Вулф, стихотворения сценариста Юрия Арабова, мифы Петербурга, а также переписка Цветаевой, Рильке и Пастернака. Редакция Собака.ru рассказывает о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание летом 2026 года.
ИЮНЬ
Эдуард Лимонов «Я не хочу быть простым человеком» (18+)
Издатели продолжают традицию 2025 года. Только недавно мы изучали утерянную и случайно найденную «Москву майскую» (роман-портрет богемной жизни оттепели!) Эдуарда Лимонова, а совсем скоро сможем оценить дневники, письма и рассказы, в которых эпатажный автор описывает столичный период своей биографии: от борьбы с нищетой до отношений с женой Еленой Щаповой. Все тексты сборника будут опубликованы впервые!
«Альпина.Проза»
Сборник «Сокуров» (16+)
Режиссер Любовь Аркус составила монографию из отрывков интервью Александра Сокурова и эссе, посвященных его фильмам. Внутри, к примеру, тексты искусствоведа Аркадия Ипполитова, кинокритика Майи Туровской, автора книги «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карины Добротворской, экс-главы журнала «Сеанс» Василия Степанова и других.
«Сеанс»
Кэролайн Блэквуд «Корриган» (18+)
«Подписные издания» ранее уже перевели на русский «Участь Мэри-Роуз» — мрачную историю о похищении ребенка авторства Кэролайн Блэквуд. В центре свежего релиза — последнего романа писательницы из шорт-листа «Букера» — зажиточная вдова полковника миссис Блант.
Она тяжело переживает смерть мужа и вынужденное одиночество, пока однажды не встречает молодого человека по имени Корриган. Тот оказывается искусным манипулятором, и дочь миссис Блант все больше переживает за ее безопасность (и собственное наследство!).
«Подписные издания», перевод: Шаши Мартынова
Вирджиния Вулф «Мой Лондон» (16+)
В марте мы впервые читали на русском произведения Вулф «Быть больным» и «Мемуарный клуб», а в июне на очереди — микс из дневников и эссе о любимом городе писательницы, Лондоне. С одной стороны, он выступает как экстерьер для ее биографии, с другой — как полноценный герой, об истории и культуре которого идет рассказ.
«КоЛибри», перевод: Александр Ливергант и Александр Русинов
Борис Пастернак
Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева «Переписка 1926 года» (18+)
Поэты обменивались письмами всего несколько месяцев в 1926 году, но из этого получился практически эпистолярный роман. Среди главных тем — общее ощущение одиночества и то, как войны и революции превратили поэзию в анахронизм. Кстати, впервые содержание переписки Цветаевой и Рильке стало известно только в 1977 году, после того как истек запрет на их публикацию.
«Бослен»
Галина Антипова «“Милые мои Элли…” Американская одиссея Владимира Маяковского» (16+)
Владимир Маяковский ассоциируется лишь с одной женщиной — Лилей Брик, но во время поездки в США в 1925 году он познакомился с русской эмигранткой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт!), которая позже родила ему дочь. Как вышло, что поэт вернулся на родину, а его новая семья осталась за границей? И как на судьбе Элли и Патриции (она же Елена Владимировна Маяковская!) отразились трагическая гибель поэта и тоска по родине? Отвечает научный сотрудник Галина Антипова.
«Бослен»
Нелла Ларсен «Притворство» (16+)
Сюжет романа (вы могли видеть его экранизацию «Идентичность» на Netflix!) происходит в ревущие двадцатые. Главные героини — две противоположности. Клэр ради социального статуса скрывает от окружения афроамериканские корни и ощущает утрату идентичности. Айрин — наоборот, гордится своим происхождением и ведет комфортную жизнь в Гарлеме. По законам чеховского ружья, их встреча приводит к трагической развязке.
«Лайвбук», перевод: Дина Батий
Сборник «Моя» (18+)
Журналист, поэт и экс-соведущая Татьяны Толстой в YouTube-программе «Белый шум» Ксения Буржская, исследовательница и экс-профессор Центра практической философии «Стасис» Европейского университета Оксана Тимофеева, куратор арт-проектов фонда «Антон тут рядом» Маргарита Полонская и еще семь писательниц размышляют о свободе и независимости.
«Все свободны»
Светлана Ворошилова «В конке без смартфона: Как выжить в дореволюционном Петербурге» (18+)
Как развлекались, где одевались, что ели и даже на что жаловались петербуржцы конца XIX — начала XX века, рассказывает краевед Светлана Ворошилова. В нон-фикшн-новинке она предлагает совершить мысленную телепортацию в духе блокбастера «Холоп»: представить, что вы оказались в Петербурге другой эпохи, и ваша задача — сойти за своего, детально изучив быт и привычки горожанина тех лет.
«Альпина нон-фикшн»
Кевин Бирмингем «Самая опасная книга: Как “Улисс” Джойса навсегда изменил литературу» (18+)
Как написать и издать книгу, когда ты вынужден бороться с нищетой и сложными семейными обстоятельствами? Может, стоит бросить попытки, если против тебя и твоего опуса запускают многочисленные судебные процессы? Кевин Бирмингем излагает судьбу скандального «Улисса» Джеймса Джойса как документальный триллер, который все же закончится победой свободы слова.
«Альпина нон-фикшн», перевод: Александра Глебовская
Сергей Капков «В Союзе с мультфильмами. О связи времени и кино, о судьбах и мультипликации» (16+)
Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков препарирует хронологию анимации: от советских пионеров жанра до независимых студий 1990-х. В книге собраны инсайды о работе над культовым «Ну, погоди!», биография оператора Михаила Друяна (благодаря ему мы познакомились с Винни-Пухом и «Вовкой в тридевятом царстве»!), кадры из редких мультфильмов и многое другое.
«Бослен»
Владимир Иванов «Мифы Петербурга» (18+)
Загадочные сфинксы, масонские символы на стрелке Васильевского острова и эсхатологическое наводнение — все это не редкости из рубрики «сверхъестественное», а элементы привычного быта петербуржцев. Искусствовед Владимир Иванов декодирует многослойные знаки, символы и легенды, которые остаются не всегда понятными даже для горожан в четвертом поколении.
«МИФ»
Дмитрий Травин «Кто победил СССР: “хиппи” или “яппи”?» (18+)
Петербургский экономист и историк подготовил продолжение своего бестселлера «Как мы жили в СССР». В новом исследовании он анализирует поколение, рожденное в эпоху брежневского застоя, и отвечает на вопрос, вынесенный в название: что именно привело к распаду Советского Союза — свобода или культура потребления?
Бонус: интервью со свидетелями эпохи (от писателя Дениса Драгунского до солисток Мариинского театра!).
«Новое литературное обозрение»
Ацухиро Ёсида «Спокойной ночи, Токио» (18+)
Если вы поклонник джармушевской «Ночи на Земле», этот сборник новелл — то, что вам нужно. Внутри — 12 историй героев, которые бродят по улицам Токио из-за одиночества, тоски и поиска смыслов. Все они — будь то таксист или сотрудница похоронного бюро — в итоге случайным образом пересекаются в круглосуточной столовой.
NoAge, перевод: Полина Гуленок
Татьяна Де Ронэ «Золотистая пыль» (18+)
К 100-летию Мэрилин Монро в «Синдбаде» выходит трибьют голливудской диве, который предлагает новый взгляд на ее личность и биографию. Он рассказывает о дружбе Мэрилин с горничной Полин, которую та случайно встречает в 1960-м во время съемок фильма «Неприкаянные».
Вот как о «Золотистой пыли» пишет автор: «В моей книге нет гламурной актрисы. В ней есть глубоко чувствующая, умная женщина, страдающая от одиночества, депрессии, чувства ненужности».
«Синдбад», перевод: Марианна Кожевникова
ИЮЛЬ
Флориан Иллиес «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари» (18+)
Немецкий арт-критик и писатель транслирует быт Томаса Манна и его семьи в изгнании. В 1933 году, когда Манны находятся на отдыхе на юге Франции, в родной для писателя Германии обостряется политическая ситуация. Из-за этого Томас, его жена Катерина и шестеро детей вынуждены стать эмигрантами. На их примере Иллиес раскрывает темы тоски по родине, страха и злости и, конечно, мира, который находится на грани краха.
Ad Marginem, перевод: Михаил Рудницкий
Андрей Карташов, Петр Лезников «Петербург Балабанова. Путеводитель» (18+)
Вооружаемся путеводителем по местам съемок «Брата», «Кочегара», «Замка», «Груза 200» и других картин Алексея Балабанова! Каким Петербург выглядел в мультивселенной режиссера? И что он для него значил? Ответы на эти вопросы получится найти, следуя маршруту от роддома до кладбища (через баню, трамвайный парк, бар, рок-магазин и киностудию!). К изданию прилагаются карта и фотографии.
«Сеанс»
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн «Четвертое измерение. Ключевые статьи о технике и философии киномонтажа: 1923–1947» (16+)
Фундаментальный сборник эссе кинематографиста-визионера, обязательный для всех синефилов. В книге Сергей Эйзенштейн раскрывает инсайды об искусстве монтажа: как он связан с эмоциональными, звуковыми и визуальными ассоциациями, а также при помощи чего он воздействует на физиологию и подсознание зрителя.
Бонус: пролог авторства Александра Сокурова!
Individuum
Обложка предыдущего релиза автора
Юрий Арабов «Механика судеб. Стихи разных лет» (18+)
Автор сценариев к «Молоху», «Фаусту» и «Юрьеву дню» помимо работы в кино писал прозу и стихотворения в жанре метафизического реализма. В нынешний посмертный сборник вошла различная лирика и его «Механика судеб» — эссе, где философия кино переплетается с биографиями Пушкина, Гоголя и Наполеона, а также пересказом снов (что?да!).
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского издания пока не утверждена
Мария Грация Каландроне «Куда ты меня не взяла» (18+)
Писательница и поэтесса Мария Грация Каландроне изучает собственную семейную трагедию: в 1965-м родители оставили ее одну в садах виллы Боргезе и исчезли, а позже их тела нашли в Тибре. Каландроне сочетает лирику — личные переживания о произошедшем — с документальными свидетельствами и реконструкцией биографии матери. Результатом становится глобальное размышление о судьбах итальянских женщин середины ХХ века.
«Подписные издания», перевод: Мария Громыко
Антонио Ди Бенедетто «Зама» (18+)
Первая часть «трилогии ожидания» — романов о людях в состоянии апатии и меланхолии — рассказывает о судьбе чиновника Диего де Замы, который застрял в Парагвае в ожидании перевода в столичный Буэнос-Айрес. Вдали от собственной семьи и королевского двора он осмысляет ускользающий от него социальный статус и смысл жизни. Постепенно его амбиции угасают, а дни становятся наполнены паранойей и мелкими интригами.
NoAge, перевод: Александр Казачков
Тавада Ёко «Где начинается Европа» (18+)
Впервые на русском — сборник рассказов японской писательницы, препарирующий феномен языковых и географических границ. Эта книга — возможность задуматься о собственной принадлежности, этимологии знакомых слов, смешении культур и принятых понятиях: например, где заканчивается Европа и начинается Восток.
Ad Marginem, перевод: Анна Слащева, Маргарита Ключак, Юлия Колпенко
АВГУСТ
Леонид Юзефович
Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта» (16+)
Помните исторический детектив Леонида Юзефовича «Казароза» о событиях в уральском клубе эсперантистов? Прототипом героини Зинаиды стала реальная фигура — двоюродная бабушка писателя, артистка Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева. В этом году писатель выпускает документальную повесть о ее биографии и работе в «Доме интермедий» Мейерхольда. Пока книга готовится к изданию, по ссылке можно прочесть опубликованную главу.
«Редакция Елены Шубиной»
Валерий Шубинский «Братья Зданевичи. Непохожие жизни двух авангардистов» (18+)
Знаток обэриутов и автор каноничной биографии Даниила Хармса рассказывает о судьбах братьев Зданевичей: художника Кирилла и литератора Ильи. После революции первый остался в СССР, сотрудничал с Владимиром Маяковским, дружил с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, занимался оформительством. Второй уехал во Францию, работал в «Шанель», сотрудничал с Пикассо, Матиссом и Шагалом, стал теоретиком футуризма и дадаизма.
Валерий Шубинский подробно рассматривает не только их достижения, но и испытания: Илья пережил немецкую оккупацию, а Кирилл — советские репрессии.
Individuum
Гильермо Арриага «Аномалии» (18+)
Автор сценариев к культовым картинам Алехандро Иньярриту «Сука-любовь», «21 грамм» и «Вавилон», а также призер Каннского фестиваля-2005 телепортирует нас в Англию конца XVIII века — эпоху, когда расцвету науки противостояли аристократия и религия. Писатель делает главным героем бунтаря, молодого дворянина, который решает стать врачом, а не праздным наследником состояния. Через его историю он размышляет о непохожести и норме, природе предрассудков и моральном выборе, сочувствии и мужестве.
NoAge, перевод: Фатима Таутиева
Обложка предыдущего релиза автора
Шамиль Идиатуллин «Автор ничего не хотел сказать» (18+)
В прошлом мае мы читали у лауреата «Большой книги» синтез шпионского триллера и фантастики «Смех лисы» о загадочном вирусе, который появляется в 1980-е на Дальнем Востоке. Детали нового релиза Шамиля Идиатуллина пока держат в секрете, но мы точно знаем, что автор, хоть и не «хотел», но точно расскажет нам что-то на стыке мистики и фольклора.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского издания пока не утверждена
Наталия Гинзбург «Маленькие добродетели» (16+)
В феврале мы читали «Все наши вчера» — роман-размышление Гинзбург о судьбах двух семей в маленьком городке на севере Италии, мечтающих о падении режима Муссолини. В августе «Подписные» издадут перевод ее эссе, написанных с 1944 по 1960-е годы. В них она размышляет о том, как сохранить свои идеалы и достоинство в эпоху кризиса, а также как учить детей великодушию и смелости.
«Подписные издания», перевод: Кристина Константинова
Обложка российского издания пока не утверждена
Сьюзен Таубес «Плач по Юлии» (18+)
Увы, при жизни автор экспериментальной прозы Сьюзен Таубес так и не застала публикацию повести, которая дала название этому сборнику. Ее сюжет исследует темы внутренней борьбы и природы идентичности. Главная героиня Юлия вынуждена с рождения делить свое сознание с духом, который вступает с ней в диалог, спорит и пытается понять, может ли он существовать вне ее тела.
«Подписные издания», перевод: Юлия Полещук
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