28 самых ожидаемых книг лета: Лимонов, Балабанов, Юзефович, Сокуров!

Сергей Капков «В Союзе с мультфильмами. О связи времени и кино, о судьбах и мультипликации» (16+)

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков препарирует хронологию анимации: от советских пионеров жанра до независимых студий 1990-х. В книге собраны инсайды о работе над культовым «Ну, погоди!», биография оператора Михаила Друяна (благодаря ему мы познакомились с Винни-Пухом и «Вовкой в тридевятом царстве»!), кадры из редких мультфильмов и многое другое.

«Бослен»