Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Шубинский, Чечот, Сенина: археологический конгресс в Петропавловской крепости объявил публичную программу

«Цитадель 1.0» проходит с 1 по 5 апреля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0» / Фото: Ольга Прусакова

С 1 по 5 апреля Музей археологии Петербурга впервые проводит в Петропавловской крепости международный археологический конгресс «Цитадель 1.0». В мероприятии участвуют более 150 ученых и музейных специалистов из России, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Организаторы объединили научный форум, выставку, молодежную конференцию, лекции, экскурсии и детские мастер-классы.

Конгресс опубликовал публичную программу. 4 и 5 апреля в Петропавловской крепости пройдут бесплатные лекции и дискуссии об истории, краеведении, реставрации и археологии. Среди спикеров — историк искусства Иван Чечот, литературовед Валерий Шубинский и куратор Юлия Сенина.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0» / Фото: Ольга Прусакова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0» / Фото: Ольга Прусакова

ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

  • 4 апреля в 12:00, Потерна Государева бастиона «Неолитическая революция или переход к современному образу жизни»

Лекция археолога и историка Евгения Черленока.

  • 4 апреля в 14:00, Комендантский дом «Сделай сам: археология и реставрация в частных руках»

Дискуссия архитектора Артура Сарница, предпринимателя Ларисы Якимовой и документального фотографа Федора Савинцева.

  • 4 апреля в 16:00, Комендантский дом «История как бизнес: новые рассказчики»

Дискуссия генеалога Марии Тычининой и дизайнера Николая БанниковаМодератор — искусствовед Богдан Хилько (краш-экскурсовод по версии Собака.ru!).

  • 4 апреля в 18:00, Комендантский дом «Рукописи из чемоданчика: история открытия наследия обэриутов и других "непечатных" писателей 1920−1940-х»

Лекция литературоведа Валерия Шубинского.

  • 4 апреля в 18:00, Потерна Государева бастиона «Атландида Каспийского моря: как нашли затерянный город»

Лекция историка Евгения Богданова.

  • 5 апреля в 12:00, Потерна Государева бастиона «Петербургский миф. От города-болота до города-сада»

Дискуссия искусствоведа Екатерины Андреевой, антрополога Дмитрия Баранова и искусствоведа Александра Дединкина.

  • 5 апреля в 14:30, Потерна Государева бастиона «Киноведение: детектив и археология»

Лекция историка кино Николая Изволова.

  • 5 апреля в 15:00, Комендантский дом «Археология в теплице: с полей в выставочное пространство»

Дискуссия сооснователя музея ОБЭРИУ Юлии Сениной, куратора фонда V-A-C и Дома культуры «ГЭС-2» Ярослава Алешина и археолога Варвары Бусовой.

  • 5 апреля в 16:30, Потерна Государева бастиона «Осмысленная руина: работа с развалинами в городском ландшафте»

Дискуссия архитектора Георгия Снежкина, художницы Александры Паперно, кураторов Лизы Савиной и Светланы Качановой.

  • 5 апреля в 18:30, Комендантский дом «Руина, формы и смыслы в изобразительном искусстве — от романтизма до наших дней»

Лекция искусствоведа Ивана Чечота.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0» / Фото: Ольга Прусакова

Также в рамках конгресса в Инженерном доме с 1 апреля по 1 мая работает выставка «Акрополис. Явление крепости». Проект предлагает взглянуть на крепости через призму археологии, истории и культуры. В экспозицию вошли археологические находки из укрепленных сооружений Северо-Запада: Петропавловской крепости, Орешка, Ивангорода и городища Камно. Посетители увидят архитектурные детали, строительные инструменты, посуду, оружие, элементы костюма, старинные украшения и литейные формы для их изготовления. Археологические предметы, исторические материалы и работы художников (текстильные панно, керамические скульптуры, сайнс-арт, графику, живопись, видеоарт) дополнили цифровым контентом.

Ключевой художественный экспонат выставки — девятиметровое полотно Владимира Серова и Николая Корчагина «Закладка Петербурга» (1946–1947). Картину написали специально для украшения фриза Советского зала (Белого зала) Мариинского дворца. После реставрации дворца в 1993 году она оказалась в фондах Государственного музея истории Петербурга. Последний раз полотно экспонировали более десяти лет назад на выставке «Большие картины» в Конюшенном ведомстве.

Вход на публичные мероприятия по регистрации. Билеты на выставку в продаже.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: