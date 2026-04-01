Шубинский, Чечот, Сенина: археологический конгресс в Петропавловской крепости объявил публичную программу

С 1 по 5 апреля Музей археологии Петербурга впервые проводит в Петропавловской крепости международный археологический конгресс «Цитадель 1.0». В мероприятии участвуют более 150 ученых и музейных специалистов из России, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Организаторы объединили научный форум, выставку, молодежную конференцию, лекции, экскурсии и детские мастер-классы.
Конгресс опубликовал публичную программу. 4 и 5 апреля в Петропавловской крепости пройдут бесплатные лекции и дискуссии об истории, краеведении, реставрации и археологии. Среди спикеров — историк искусства Иван Чечот, литературовед Валерий Шубинский и куратор Юлия Сенина.
ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ
- 4 апреля в 12:00, Потерна Государева бастиона «Неолитическая революция или переход к современному образу жизни»
Лекция археолога и историка Евгения Черленока.
- 4 апреля в 14:00, Комендантский дом «Сделай сам: археология и реставрация в частных руках»
Дискуссия архитектора Артура Сарница, предпринимателя Ларисы Якимовой и документального фотографа Федора Савинцева.
- 4 апреля в 16:00, Комендантский дом «История как бизнес: новые рассказчики»
Дискуссия генеалога Марии Тычининой и дизайнера Николая Банникова. Модератор — искусствовед Богдан Хилько (краш-экскурсовод по версии Собака.ru!).
- 4 апреля в 18:00, Комендантский дом «Рукописи из чемоданчика: история открытия наследия обэриутов и других "непечатных" писателей 1920−1940-х»
Лекция литературоведа Валерия Шубинского.
- 4 апреля в 18:00, Потерна Государева бастиона «Атландида Каспийского моря: как нашли затерянный город»
Лекция историка Евгения Богданова.
- 5 апреля в 12:00, Потерна Государева бастиона «Петербургский миф. От города-болота до города-сада»
Дискуссия искусствоведа Екатерины Андреевой, антрополога Дмитрия Баранова и искусствоведа Александра Дединкина.
- 5 апреля в 14:30, Потерна Государева бастиона «Киноведение: детектив и археология»
Лекция историка кино Николая Изволова.
- 5 апреля в 15:00, Комендантский дом «Археология в теплице: с полей в выставочное пространство»
Дискуссия сооснователя музея ОБЭРИУ Юлии Сениной, куратора фонда V-A-C и Дома культуры «ГЭС-2» Ярослава Алешина и археолога Варвары Бусовой.
- 5 апреля в 16:30, Потерна Государева бастиона «Осмысленная руина: работа с развалинами в городском ландшафте»
Дискуссия архитектора Георгия Снежкина, художницы Александры Паперно, кураторов Лизы Савиной и Светланы Качановой.
- 5 апреля в 18:30, Комендантский дом «Руина, формы и смыслы в изобразительном искусстве — от романтизма до наших дней»
Лекция искусствоведа Ивана Чечота.
Также в рамках конгресса в Инженерном доме с 1 апреля по 1 мая работает выставка «Акрополис. Явление крепости». Проект предлагает взглянуть на крепости через призму археологии, истории и культуры. В экспозицию вошли археологические находки из укрепленных сооружений Северо-Запада: Петропавловской крепости, Орешка, Ивангорода и городища Камно. Посетители увидят архитектурные детали, строительные инструменты, посуду, оружие, элементы костюма, старинные украшения и литейные формы для их изготовления. Археологические предметы, исторические материалы и работы художников (текстильные панно, керамические скульптуры, сайнс-арт, графику, живопись, видеоарт) дополнили цифровым контентом.
Ключевой художественный экспонат выставки — девятиметровое полотно Владимира Серова и Николая Корчагина «Закладка Петербурга» (1946–1947). Картину написали специально для украшения фриза Советского зала (Белого зала) Мариинского дворца. После реставрации дворца в 1993 году она оказалась в фондах Государственного музея истории Петербурга. Последний раз полотно экспонировали более десяти лет назад на выставке «Большие картины» в Конюшенном ведомстве.
Вход на публичные мероприятия по регистрации. Билеты на выставку в продаже.
6+
Комментарии (0)