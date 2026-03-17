Музей ОБЭРИУ поделился программой на конец марта (спойлер: Наталья Чумакова расскажет о влиянии Введенского на Летова!)

Новая выставка «Неполное собрание» с коллекцией предметов музея откроется 2 апреля.
Фотография Галины Викторовой, Леонида Липавского, Тамары Липавской и Александра Введенского. Отпечаток. Ленинград, 1938
Музей ОБЭРИУ опубликовал расписание событий на последнюю неделю марта. В программе — разговор бас-гитаристки «Гражданской обороны» (и жены Егора Летова!) Натальи Чумаковой с директором по развитию Музея ОБЭРИУ Юрием Сапрыкиным, концерт-беседа о философии абсурда и лекция о казанском авангарде.
12 марта прекратила работу первая выставка в пространстве мемориальной квартиры Александра Введенского — «Комнаты ОБЭРИУ». Следующая экспозиция «Неполное собрание» откроется уже 2 апреля и объединит предметы из собственной коллекции музея, рассказала редакции Собака.ru куратор Юлия Сенина. Подробности о новом выставочном проекте появятся в конце этой недели.
Ранее музей уже рассказывал о ближайших событиях:
- 17 марта поэт и критик Валерий Шубинский прочитает лекцию «Введенский и Заболоцкий как море и суша»;
- 19 марта поэт Анна Герасимова (Умка) и литературовед Алексей Дмитренко проведут дискуссию «Введенский и Все»;
- 20 марта исследовательница русского авангарда Корнелия Ичин выступит с лекцией «Введенский — детям» и проведет разговор со слушателями;
- 21 марта состоится лекция писателя Антона Секисова «Константин Вагинов: призрачный обэриут»;
- 22 марта режиссер Борис Павлович и композитор Владимир Волков представят музыкальную программу «"Разговоры воды". Философский джаз» по мотивам сочинений обэриута Леонида Липавского.
ПРОГРАММА 25 — 29 МАРТА
25 марта в 19:00 филолог Андрей Россомахин выступит с лекцией «"Грамматики точный конь…": опыт понимания зауми и абсурда». Речь пойдет об уникальном стихотворении Хармса, в котором можно найти черты всех четырех, по выражению поэта, «словесных машин»: стихотворение + молитва + песня + заговор. Свет на загадочный текст проливает автограф Хармса и носитель, на котором писатель его оставил.
26 марта в 19:00 философ Йоэль Регев на лекции «ОБЭРИУ и простое знание» осмыслит простое знание в контексте развития нейросетей. Центральным станет вопрос о том, чем можно и нужно заняться человечеству, освобожденному от бремени сложного (обращаемся к опыту ОБЭРИУ!).
27 марта в 19:00 Кирилл Маевский прочитает лекцию-коллаж «Как Введенский стал Сафой Гильфаном: превращения и возвращения казанского авангарда». Сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена», исполнительный директор издательства Ad Marginem расскажет о феномене казанского художественного и интеллектуального авангарда, его парадоксах, мерцаниях и странностях. ключевым героем выступит Александр Введенский, превратившийся в Сафу Гильфана — и нашедший последнее упокоение в поле под Казанью.
28 марта в 19:00 бас-гитаристка панк-группы «Гражданская Оборона» Наталья Чумакова и журналист, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин проведут разговор «Летов и Введенский». Поэтика ОБЭРИУ, найдя продолжение в работах поэтов «лианозовской школы» и московских концептуалистов, еще через поколение повлияла и на позднесоветскую рок-культуру. Лидер «Гражданской обороны» Егор Летов называл своим любимым поэтом Александра Введенского: его имя встречается в текстах Летова, о влиянии ОБЭРИУ на музыканта уже написаны научные труды, а приемы и практики обэриутов напрямую отразились в эстетике всего «сибирского панка». Участники беседы обсудят, как возникла эта связь и на чем основано влияние.
29 марта в 14:00 основатель и руководитель издательства Ad Marginem Александр Иванов, главный редактор философского журнала «Логос» Валерий Анашвили и Юрий Сапрыкин соберутся на круглом столе «Друскин. Липавский. Трактаты и разговоры». Дискуссия приурочена к выходу двухтомного собрания трактатов, статей, дневников и писем Якова Друскина в Ad Marginem.
29 марта в 19:00 пианист, композитор и дирижер Михаил Аркадьев выступит с концертом-беседой «Обэриуты, музыка и философия абсурда». В программе — сочинения Баха, Шенберга, Веберна, Мосолова, Шостаковича, Палестрины, Генделя, Бетховена и Глинки. Помимо концерта, участников ждет разговор о феноменологии, экзистенциализме и философии абсурда — направлениях мысли, которые нашли отражение в мироощущении обэриутов.
Мероприятия пройдут на Съезжинской, 37, кв. 14. Билеты на все события в продаже на сайте музея. Информация о выставке «Неполное собрание» появится в ближайшее время.
