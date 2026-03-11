Лекция Секисова о Вагинове, философский джаз с «Разговорами» Липавского: Музей ОБЭРИУ представил публичную программу на вторую половину марта

Первая выставка музея «Комнаты ОБЭРИУ» прекратит работу 12 марта.
11 марта пройдут финальные экскурсии по первой выставке в пространстве мемориальной квартиры Александра Введенского — «Комнаты ОБЭРИУ». В музее рассказали о событиях, которые пройдут во второй половине марта. В программе — лекции, дискуссии и джазовый концерт.
16 марта в 19:00 филолог и источниковед Валерий Сажин выступит с лекцией «Даниил Хармс как религиозный писатель». эксперт расскажет, почему Библия стала настольной книгой Хармса, и как ее мотивы впрямую и неявно отразились во множестве его произведений.
17 марта в 19:00 поэт и критик Валерий Шубинский прочитает лекцию «Введенский и Заболоцкий как море и суша». В центре внимания — тема водной стихии в творчестве поэтов, их мировосприятии и поэтике.
19 марта в 18:00 поэт Анна Герасимова (Умка) и литературовед Алексей Дмитренко проведут дискуссию «Введенский и Все». Разговор охватит жизнь и тексты обитателя квартиры 14, где разместился Музей ОБЭРИУ. Отдельное внимание уделят понятию «иероглиф», позволяющему понять стихи Введенского.
20 марта в 16:00 исследовательница русского авангарда Корнелия Ичин выступит с лекцией «Введенский — детям» и проведет разговор со слушателями. Детские стихотворения поэта долгое время оставались в тени: публикаторы и исследователи часто считают их чем-то второстепенным. Но для детей Введенский писал не только «по заказу» — в его детских текстах слышится первозданная простота, слово, звучащее при творении мира. Его сотрудничество с художниками 1930-х: Львом Юдиным, Татьяной Глебовой, Алисой Порет, Владимиром Конашевичем — составило целую эпоху в истории советской книжной иллюстрации.
21 марта в 18:00 состоится лекция писателя Антона Секисова «Константин Вагинов: призрачный обэриут». Автор романа «Комната Вагинова» расскажет о прозе своего героя — образцово странной, неконвенциональной, во многом замкнутой на себе, не всегда дружелюбной к читателю и все-таки обаятельной. Лектор предложит свое объяснение тему, что современные читатели, несмотря на препятствия, все же возвращаются к текстам Вагинова и находят в них нечто ценное и утешительное.
22 марта в 18:00 режиссер Борис Павлович и композитор Владимир Волков представят музыкальную программу «"Разговоры воды". Философский джаз» по мотивам сочинений обэриута Леонида Липавского. Павлович и Волков положат на музыку, прочтут, споют и станцуют избранные места из произведений «Разговоры», «Исследование ужаса», «Трактат о воде» и «Телесное сочетание».
По словам команды музея, это лишь первая часть программы на конец марта. Мероприятия пройдут на Съезжинской, 37, кв. 14. Билеты на все события в продаже.
