Лекция Секисова о Вагинове, философский джаз с «Разговорами» Липавского: Музей ОБЭРИУ представил публичную программу на вторую половину марта

11 марта пройдут финальные экскурсии по первой выставке в пространстве мемориальной квартиры Александра Введенского — «Комнаты ОБЭРИУ». В музее рассказали о событиях, которые пройдут во второй половине марта. В программе — лекции, дискуссии и джазовый концерт.

16 марта в 19:00 филолог и источниковед Валерий Сажин выступит с лекцией «Даниил Хармс как религиозный писатель». эксперт расскажет, почему Библия стала настольной книгой Хармса, и как ее мотивы впрямую и неявно отразились во множестве его произведений.

17 марта в 19:00 поэт и критик Валерий Шубинский прочитает лекцию «Введенский и Заболоцкий как море и суша». В центре внимания — тема водной стихии в творчестве поэтов, их мировосприятии и поэтике.