Книги

Что читать в январе: 10 отличных новых книг

2026 год в литературе стартовал изданием биографии жены создателя теории относительности Милевы Эйнштейн, исследования о маргинализации старости Симоны де Бовуар, новой части обаятельных детективов Ричарда Османа о пенсионерах-следователях и мемуаров прозаика Александра Нилина (внутри — воспоминания о Евтушенко, Рейне и Наймане!). Собака.ru рассказывает о литературных релизах, на которые стоит обратить внимание. 

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

ГЛАВНОЕ

«Бель Летр»

Джулия Альварес «Кладбище нерассказанных историй» (16+)  

В 2025-м мы читали бестселлер Альварес «Время бабочек» — о диктатуре Рафаэля Трухильо, которая разрушила привычную жизнь в Доминиканской республике. В этом году New York Times, Washington Post и другие медиа называют самой ожидаемой книгой ее же «Кладбище нерассказанных историй». Роман в жанре магического реализма рассказывает о писательнице, которая закапывает свои незавершенные рукописи, а ее буквально погребенные лирические герои вдруг начинают оживать и разговаривать с ней.

«Бель Летр», перевод: Любовь Карцивадзе

Ad Marginem

Симона де Бовуар «Старость» (18+)

Как воспринимается старость? Таким вопросом задается автор «Второго пола» и экзистенциальный философ Симона де Бовуар. На основе биологии, этнологии, истории, социологии и личных наблюдений за пожилыми людьми (как они относятся к телу, одиночество, смерти?) автор доказывает, насколько те маргинализированы и дегуманизированы обществом.

Ad Marginem, перевод:  Георгий Синицкий

Individuum

Даниил Туровский «Луч» (18+)

В своем первом фикшене журналист Даниил Туровский описывал приключения отца и сына в отрезанном от цивилизации поселке у Охотского моря. В новом романе читатель перемещается в постапокалиптическую Москву, где после катастрофы в небо ударил загадочный фиолетовый луч. По сюжету на зараженных территориях у людей случаются галлюцинации: им может привидеться сцена из российской истории или, к примеру, мифическое существо. Сотрудникам местного НИИ предстоит выяснить, почему происходят аномалии.

Individuum

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

«НЛО»

Евгений Смирнов «Неигрушечные истории» (18+)

Еще Юрий Лотман постулировал игрушку как «универсалию культуры». Исследователь Евгений Смирнов вторит ему и рассматривает машинки, куклы и прочую атрибутику 1930–1950-х как памятники советской эпохи, в которых смешиваются идеологические, исторические и художественные смыслы. 

«НЛО»

«Редакция Елены Шубиной»

Александр Нилин «Неокончательный диагноз» (0+)

В мемуарах прозаик, по его словам, «использовал возможность изобразить время, в котором жил». Сын писателей Павла Нилина и Матильды Юфит, а также студент МХАТа и факультета журналистики МГУ подробно рассказывает о реалиях своей юности 1960-1980-х: здесь соседствуют Евтушенко и Рейн, Шкловский и Найман, Брежнев и Мережко. 

«Редакция Елены Шубиной»

«Бель Летр»

Славенка Дракулич «Теория печали Милевы Эйнштейн» (16+)

Хорватская журналистка предлагает неожиданный взгляд на биографию Альберта Эйнштейна — через призму отношений с его первой женой Милевой, которая оставила карьеру математика ради семьи и осталась в тени академических успехов мужа. Роман основан на документах и письмах и рассказывает о сложном выборе главной героини: согласиться на унизительные условия брака или уйти и остаться без средств к существованию? 

«Бель Летр», перевод: Елена Сагалович

«МИФ»

Ричард Осман «Смертельная удача» (16+)

В 2020 году комик и телеведущий Ричард Осман выпустил дебютный роман «Клуб убийств по четвергам». Этот очаровательный и забавный детектив о неугомонных пенсионерах-следователях сразу стал бестселлером (экранизирован в 2025-м!). «Смертельная удача» — пятая книга в этой серии с полюбившимися всем героями: Элизабет, Джойс, Ибрагимом и Роном. На этот раз фоном для событий становится свадьба дочери Джойс, с которой внезапно исчезает шафер жениха. Детективам предстоит разгадать тайну, куда тот мог пропасть, а заодно — код от сейфа, который (кажется!) невозможно взломать.

«МИФ», перевод: Юлия Змеева

«Бель Летр»

Франческа Джанноне «Почтальонша» (12+)

Дебютный бестселлер ньюкамера книжного рынка Италии — история эмансипации, в центре которой первая девушка-почтальон в городке Лиццанелло. Двадцать лет Анна развозит письма (от новостей с фронта до любовных признаний!) и учит неграмотных соседей читать и писать. Таким образом она понемногу меняет положение женщин в глухой южной провинции.  

«Бель Летр», перевод: Юлия Гармашова

«Альпина Паблишер»

Хавьер Пенья «Невидимые чернила» (16+)

Душеспасительная история, как отец и сын, которые находятся в больнице, ищут надежду в биографиях писателей: Толстого и Набокова, Зонтаг и Диккенса, Кафки и Этвуд. Иначе говоря, это уникальный синтез неожиданных фактов из жизней великих и трогательного фикшена о сближении семьи перед лицом смерти. 

«Альпина Паблишер», перевод: Михаил Королев

Институт музыкальных инициатив х «Альпина нон-фикшн»

Дэниел Левитин «Музыка как лекарство» (16+)

Art+science-новинка от автора бестселлера «На музыке: наука о человеческой одержимости звуком» приводит результаты нейробиологических исследований. Те доказывают: музыка не только влияет на биохимию нашего мозга, но и помогает в лечении заболеваний. (Да-да, даже биты Icegergert могут повлиять на течение Паркинсона или Альцгеймера!). 

Институт музыкальных инициатив х «Альпина нон-фикшн»

Комментарии (0)

Выберите проект: