Что читать в январе: 10 отличных новых книг

Ричард Осман «Смертельная удача» (16+)

В 2020 году комик и телеведущий Ричард Осман выпустил дебютный роман «Клуб убийств по четвергам». Этот очаровательный и забавный детектив о неугомонных пенсионерах-следователях сразу стал бестселлером (экранизирован в 2025-м!). «Смертельная удача» — пятая книга в этой серии с полюбившимися всем героями: Элизабет, Джойс, Ибрагимом и Роном. На этот раз фоном для событий становится свадьба дочери Джойс, с которой внезапно исчезает шафер жениха. Детективам предстоит разгадать тайну, куда тот мог пропасть, а заодно — код от сейфа, который (кажется!) невозможно взломать.

«МИФ», перевод: Юлия Змеева