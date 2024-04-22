Как Владимир Набоков интерпретировал классику — Пушкина, Гоголя и Толстого? Рассказывает филолог Федор Двинятин

Где Набоков преподавал?

С одной стороны, те два высших учебных заведения, в которых работал Набоков, принадлежат к числу лучших. Уэллсли — женский колледж свободных искусств. Это специфическая, широко распространенная в Америке традиция образования, нацеленного на подготовку даже не специалистов, а просто образованных людей. По количеству выпускниц, которые делают успешную карьеру, Уэллсли чуть ли не первый из вузов подобного рода. Если кто-то скажет с некоторым пренебрежением, что Набоков работал в школе для девочек, это, конечно, нужно воспринимать с иронией. «Школа для девочек» была одной из лучших. Что касается Корнелла, то он вообще входит в Лигу плюща — избранный, очень тесный клуб лучших и самых прославленных американских университетов. Оба заведения расположены в Новой Англии, рядом Нью-Йорк и Массачусетс — средоточие культурной и светской жизни Америки.

Вторая сторона дела состоит в том, что в этих заведениях Набоков подвизался не на лучших ролях, особенно в первые годы в Уэллсли. Когда писателя переманивали в Корнелл, ему обещали что-то большее, но все-таки звездную преподавательскую нагрузку обеспечить не смогли.

Набоков читал подготовительные и вводные курсы для начинающих в области истории литературы и литературного искусства. В больших аудиториях все очень «внимательно» слушали — «великое племя троечников», как он однажды раздраженно высказался. Или наоборот, это были курсы для продвинутых: тех, кто знает иностранные языки, русский, например. Ни то, ни другое, конечно, не было похоже на блистательную карьеру замечательного профессора, к которому прислушиваются.

Тем не менее это была работа с любимым материалом, то есть профессиональная реализация в максимально близкой области. У писателя практически не было каких-то нормативных предписаний и ограничений. Наверное, он не был счастливее большинства из нас, современных гуманитарных преподавателей, филологов и лекторов.

Когда «Лолита» принесла коммерческий успех и финансовую независимость, Владимир Владимирович с огромным удовольствием бросил преподавательскую деятельность — и никогда больше к ней не возвращался, что отчасти говорит о некоторой усталости от почти 20-летней работы на кафедре.