«Клуб убийств по четвергам»: как детектив с Хелен Миррен, Пирсом Броснаном и Беном Кингсли работает как средство от тревожности

На Netflix вышла экранизация бестселлера Ричарда Османа — фильм «Клуб убийств по четвергам» режиссера первых частей «Гарри Поттера» и дилогии «Один дома» Криса Коламбуса. Блестящий каст из Хелен Миррен, Пирса Броснана и Бена Кингсли разыгрывает детектив про состоятельных, но скучающих постояльцев дома для престарелых, развлекающих себя расследованиями убийств. Рассказываем, почему эту простую, но обезоруживающе милую картину можно прописывать вместо успокоительных препаратов.
Типичный четверг в британском доме для престарелых повышенной комфортности под названием Coopers Chase. Чтобы не сойти с ума от скуки и поразмять аналитические способности, бывшая шпионка Элизабет (Хелен Миррен) в перерывах между выпечкой тортов, собиранием пазлов, водными процедурами в надувном круге и общением с ручными ламами собирает тру-крайм-клуб единомышленников для вдумчивого обсуждения старых нераскрытых преступлений — например, откуда-нибудь из 1970-х.
Пока членов трое: вместе с ней в команде пожилых сыщиков — импозантный Рон (в прошлом — профсоюзный вожак в исполнении Пирса Броснана) и не менее харизматичный Ибрагим (Бен Кингсли), дипломированный психиатр. Узнав, что новая постоялица Джойс (Селия Имри) когда-то работала медсестрой, ее также сразу подключают к делу: как известно, без медика любое настоящее расследование быстро провалится.
Внезапно в милые пенсионерские упражнения в детективном деле врывается настоящее убийство — мертвым находят совладельца заведения Тони (Джефф Белл), который до этого рубился со своим партнером Иэном (Дэвид Теннант) за право сохранить тихую пристань, поскольку у того есть конкретный план построить на ее месте многоквартирный ЖК.
Режиссер дилогии «Один дома», а также первых двух фильмов про Гарри Поттера Крис Коламбус возвращается на экраны (в этом случае — сразу на стриминговые) в максимально уютном жанре: комедии про красивых и умных немолодых людей, которые с детским азартом и восторгом пытаются выяснить, кто убийца. Сказать, что это абсолютно беспроигрышная стратегия — значит ничего не сказать.
Уже достаточно первоисточника: одноименный роман Ричарда Османа выстрелил в 2020 году. Все прекрасно помнят тревожную атмосферу пандемийного года, поэтому абсолютно необременительная литература (к тому же с героями на пенсии, которые в силу обстоятельств вызывают десятикратную эмпатию) стала настоящим хитом. Оказалось, что многим не хватало забытого с юности ощущения, когда под одеялом с фонариком читаешь детектив, только главные герои в нем — твои бабушки и дедушки.
Однако перенести книгу на экран, ничего не сломав в ее атмосфере, задача как минимум непростая. Поэтому Коламбус не стал изобретать велосипед и зашел с козырей: набрал в каст суперзвезд первой величины, просто потому, что может себе это позволить. У Миррен и Кингсли по «Оскару», Броснан — Джеймс Бонд и просто отличный драматический актер, а Имри всегда на подкорке ассоциируется у зрителей с каким-нибудь симпатичным второстепенным персонажем из любимого фильма (например, «Бриджит Джонс»). Имея на руках такую колоду (тем более снимая британский детектив), проиграть невозможно.
На все происходящее приятно смотреть с чисто эстетической точки зрения: в камине горит огонь, где-то поблизости течет речка, у Бена Кингсли — красивый галстук-бабочка, а Пирс Броснан смешно изображает пьяного и требует привести ему «ту девочку-полицейскую». С этой точки зрения совершенно неважно, что сама детективная интрига тут трехкопеечная (и сделано это явно специально). «Клуб убийств по четвергам» оказывается чистым релаксирующим средством — с тем же успехом перед сном можно выпить чашку чая с мятой и хотя бы ненадолго перестать беспокоиться о проблемах разной степени сложности. Он так и задуман — не стоит забывать, что некоторые фильмы для этого и создаются.
