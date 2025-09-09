«Клуб убийств по четвергам»: как детектив с Хелен Миррен, Пирсом Броснаном и Беном Кингсли работает как средство от тревожности

Типичный четверг в британском доме для престарелых повышенной комфортности под названием Coopers Chase. Чтобы не сойти с ума от скуки и поразмять аналитические способности, бывшая шпионка Элизабет (Хелен Миррен) в перерывах между выпечкой тортов, собиранием пазлов, водными процедурами в надувном круге и общением с ручными ламами собирает тру-крайм-клуб единомышленников для вдумчивого обсуждения старых нераскрытых преступлений — например, откуда-нибудь из 1970-х.

Пока членов трое: вместе с ней в команде пожилых сыщиков — импозантный Рон (в прошлом — профсоюзный вожак в исполнении Пирса Броснана) и не менее харизматичный Ибрагим (Бен Кингсли), дипломированный психиатр. Узнав, что новая постоялица Джойс (Селия Имри) когда-то работала медсестрой, ее также сразу подключают к делу: как известно, без медика любое настоящее расследование быстро провалится.

Внезапно в милые пенсионерские упражнения в детективном деле врывается настоящее убийство — мертвым находят совладельца заведения Тони (Джефф Белл), который до этого рубился со своим партнером Иэном (Дэвид Теннант) за право сохранить тихую пристань, поскольку у того есть конкретный план построить на ее месте многоквартирный ЖК.