Музыка правда лечит? У (любимых) песен есть обезболивающий, антидепрессивный и даже противовоспалительный эффект? Объясняет нейронаука

На боль приходится 80% причин обращения к врачу!

«И тем не менее, — отмечает исследователь боли Джеффри Могил, — мы уже тысячи лет боремся с ней по большому счету все теми же препаратами, изготовленными либо из древесной коры (аспирин и его синтетические аналоги), либо из мака (опиаты и их синтетические аналоги, опиоиды)». При всех достижениях в области медицинских технологий, от этих препаратов мы, как ни удивительно, до сих пор не ушли.

У людей, испытывающих боль, наблюдается аномальная активность в областях мозга, участвующих в сенсорной регуляции, — особенно в передней поясной коре, структуре, которая управляет тем, на что мы обращаем внимание, а что игнорируем. А что, если бы удалось найти способ избавлять человека от боли без лошадиных доз медицинских препаратов? Научиться переключать «рубильник» в передней поясной коре, чтобы просто не обращать внимания на боль? Так вот, музыке тоже по силам переключать этот рубильник. А еще она деактивирует тот транскрипционный фактор HIF‑1α, который играет важную роль в поддержании стабильного уровня кислорода в крови.

Наконец, прослушивание музыки и уровень вазопрессина коррелируют, причем более высокий уровень вазопрессина связан с увеличением прослушивания музыки. Я не утверждаю, что этим все исчерпывается: возможно, это только самое начало. За боль отвечает не одна область мозга и не горстка нейрохимических веществ: боль носит многофакторный и полигенетический характер. Однако в терапевтическом отношении и пропофол, и опиаты — очень мощные средства облегчения боли. Музыка тоже на это способна, и она использовалась в этом качестве задолго до появления пропофола или доступных опиатов. Прослушивание музыки после хирургического вмешательства снижает послеоперационную боль, к тому же требуется меньше анестетиков во время восстановления, даже после операций на позвоночнике.

В ходе недавнего исследования, проведенного Прасадом Ширвалкаром в Калифорнийском университете Сан-Франциско, выяснилось, что у пациентов, испытывающих особенно высокий уровень боли, отмечается всплеск низкочастотной активности в орбитофронтальной коре, в том числе в поле Бродмана 47. Поле 47 входит в число областей, наиболее подверженных влиянию музыки, и именно оно, как мы установили с Винодом Меноном, откликается на музыкальную структуру. Это открывает возможности для музыкальной терапии, направленной на облегчение боли, в которой конкретные структурные элементы музыки смогут ослаблять болевые ощущения.

Если на препараты острая (кратковременная) боль и хроническая (долговременная) реагируют по-разному, то музыка действует одинаково эффективно и на ту, и на другую разновидность. Стоматологи давно уже поняли это, и большинство из них позволяют пациенту слушать музыку в наушниках, пока сверлят зубы. Это не значит, что можно обойтись совсем без анестезии, но можно уменьшить ее количество.

Адиль Маллик еще в бытность докторантом в моей лаборатории совместно с постдокторанткой Моной Лизой Чанда результаты новаторского эксперимента в рамках исследования эмоционального отклика на музыку. Они установили, что мозг, реагируя на прослушивание музыки, выделяет собственные эндогенные (вырабатываемые внутри организма) опиоиды — возможно, во многом это объясняет, почему мы любим музыку, почему она поднимает нам настроение и почему, как и опиаты, она служит таким действенным транквилизатором и анестетиком.

Однако при прослушивании музыки эндогенные опиоиды вырабатываются далеко не в фармакологических объемах, поэтому в большинстве случаев музыка не заменит рецептурные препараты, и все же она способна сократить дозировку и длительность приема лекарств, что может заметно смягчить опиоидный кризис в Соединенных Штатах. Аналогичным образом звуковые ванны, танцы и исполнение музыки, как известно, целебны при хронической боли.

Расчет «правильной дозы» музыки — предмет активных исследований

Десятки лабораторий по всему миру проводят контролируемые эксперименты, выясняя, какую музыку следует использовать и при каких обстоятельствах. Но в этом музыка очень отличается от медикаментов.

У фармацевтических препаратов есть период полувыведения — время, за которое концентрация препарата в крови снижается вдвое. Для болеутоляющих препаратов оно варьирует довольно сильно — от получаса до 36 часов и более. Если принять слишком большую дозу, могут возникнуть сонливость или другие нежелательные побочные эффекты, а отменить действие лекарства невозможно, останется только ждать, пока выведется. Музыку же можно выключить. Можно уйти из зала. Переключить канал. Воспользоваться берушами, надеть шумоподавляющие наушники. Любое музыкальное воздействие в терапевтических целях, включая облегчение боли, можно проводить как в сотрудничестве со специалистом, так и самостоятельно. Результат самостоятельного прослушивания музыки ощущается моментально, и мы можем сколько угодно менять дозировку, подбирая оптимальную.