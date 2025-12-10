В «Порядке слов» поделились грандиозными планами на 2026-й: открытием нового спота и релизом бестселлеров

Главная цель — открытие второй торговой точки в знаковом месте города, в арке на Пушкинской, 10. Параллельно магазин, выступающий также как издательский проект, готовит к выпуску несколько книг. В планах — релиз сборника текстов кинокритика и куратора Алексея Медведева, новая работа Елены Горфункель о режиссере Юрии Бутусове «Послесловие», исследование Галины Лазаревой о неосуществленной экранизации Киры Муратовой «Княжна Мэри», а также книга Александра Соболева о котах в Комарово. Есть намерение и проводить собственные фестивали.

Для осуществления этих проектов магазину, который существует только за счет выручки от продаж, требуется срочная финансовая поддержка. Соучредитель независимого книжного Константин Шавловский просит просто покупать книги. По словам представителей «Порядка слов», декабрь станет решающим месяцем, который определит, сможет ли магазин развиваться или будет вынужден бороться за выживание.

«Но чтобы все это (и многое другое) произошло, нам прямо сейчас очень нужна ваша поддержка. Потому что в этом декабре перед нами снова два пути: прямо сейчас собрать денег на новые крутые проекты, или завтра — на ликвидацию», — говорит Шавловский.

«Порядок слов» открылся в 2010 году, став одним из первых независимых книжных магазинов Петербурга «новой волны». В магазине проходил киноклуб, встречи с авторами, лекции и презентации. На полках можно найти и художественную литературу, но в приоритете нон-фикшен, книги по кино и театру, мемуаристика, публицистика, филология, философия, социология.