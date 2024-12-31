Петербургский книжный «Порядок слов» оказался на грани закрытия

Константин Шавловский рассказал, что «Порядок слов» всегда был очень нишевым магазином, своего рода «землеройками», предлагавшим читателям артефакты. «Но у такой землеройности есть обратная сторона, и мы чувствуем, что именно этой стороной к нам и повернулось время. Разворот этот начался в 2022 (а что случилось?), а к концу 2024-го стало понятно, что город живет так, как будто без нас можно обойтись. А делать книжный, особенно сейчас, может быть только про необходимость – в противном случае не стоит его делать вовсе», — сказано в сообщении в социальных сетях книжного.

«Последние годы мы чувствуем, как обрастаем шкурой динозавра, и это, надо сказать, то еще кафкианское удовольствие. То ли фрики города Ленинграда настолько обеднели, то ли многие из тех, кто ценил «Порядок слов», постарели, уехали, свихнулись, а может быть, окончательно сошли с ума мы, потеряв общий язык с аудиторией. Так или иначе, мы видим и чувствуем, что с каждым годом читательский интерес к нам слабеет», — рассуждал о причинах проблем основатель магазина.

«Порядок слов» открылся в 2010 году, став одним из первых независимых книжных магазинов Петербурга «новой волны». В магазине проходил киноклуб, встречи с авторами, лекции и презентации. На полках можно найти и художественную литературу, но в приоритете нон-фикшен, книги по кино и театру, мемуаристика, публицистика, филология, философия, социология.