  • Книги
Книги

Музей ОБЭРИУ открывают: создатели проекта назвали дату запуска

Команда проекта открывает двери квартиры Александра Введенского для посетителей с 15 декабря. Частный литературный музей-квартира проработает до 12 марта 2026 года. Первой выставкой станет «Комнаты ОБЭРИУ», где объединили 7 ключевых частных коллекционеров по теме.

Сергей Мисенко
Для запуска новой точки силы на Петроградской стороне потребовалось 9 месяцев. За это время удалось раскрыть, отреставрировать и изучить квартиру Веденского, где разместиться новый музей ОБЭРИУ.

Он проработает всего 3 месяца, до 12 марта 2026 года. Первым открытием станет выставка «Комнаты ОБЭРИУ», где объединили 7 ключевых частных коллекционеров по теме. Их высказывания разместят в отдельных пространствах квартиры, а создатели музея соединят их в общий нарратив о рождении и смерти объединения и его участников.

«Это не завершенный музей, а проба пространства. На протяжении трех месяцев каждый желающий сможет попасть в квартиру», — рассказала автор идеи проекта и куратор Юлия Сенина.

В первый рабочий день музея, 15 декабря, устроят «Детский день» — специальную экскурсию устроят только для ребят от 6 до 13 лет. Далее посещение возможно только по билетам, купленными заранее на сайте Музея ОБЭРИУ. Сейчас идет регистрация на первые экскурсии и детские программы в пространстве на Съезжинской, 37, кв. 14.

Сергей Мисенко
Здесь был Хармс! Как бывшая коммуналка на Петроградской стороне преображается в музей ОБЭРИУ

