Премия «Большая книга» назвала лучшие издания 2025 года

В 2025 году национальной премии «Большая книга» исполняется 20 лет. К юбилейному сезону изменился порядок награждения — теперь в обеих номинациях — художественной прозе и нон-фикшене — огласили по два лауреата (в прошлом их было трое).

Премию за лучшую «Художественную прозу» получил Эдуард Веркин и его фантастический роман «Сорока на виселице». Лауреатом в номинации «Нон-фикшн» стала «Халатная жизнь» Зои Богуславской.

Награда обоим лауреатам составляет по три миллиона рублей.

В номинации «Выбор читателей» победителями стали «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой («Художественная проза») и «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни». Елены Левкиевской («Нон-фикшн»).

«Выбор поколения» — «Запасный выход» Ильи Кочергина и «Парадокс Тесея» Анны Баснер.

Лучшая аудиокнига — «Тоннель» Яна Вагнер, чтецы Виктория Исакова, Кирилл Радциг, Яна Вагнер, Григорий Перель и другие.

За вклад в литературу награждена переводчик на сербский Радмила Мечанин. А премию «_Литблог» досталась автору канала «Дом Астерия» Анастасия Усова.