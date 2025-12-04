Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Книги

Премия «Большая книга» назвала лучшие издания 2025 года

В этом году на соискание премии было выдвинуто 400 произведений со всей России. В лонг-лист из них попали 40 книг. Статуэтки вручили 3 декабря в Москве. Делимся списком лауреатов. 

В 2025 году национальной премии «Большая книга» исполняется 20 лет. К юбилейному сезону изменился порядок награждения — теперь в обеих номинациях — художественной прозе и нон-фикшене — огласили по два лауреата (в прошлом их было трое). 

Премию за лучшую «Художественную прозу» получил Эдуард Веркин и его фантастический роман «Сорока на виселице». Лауреатом в номинации «Нон-фикшн» стала «Халатная жизнь» Зои Богуславской.

Награда обоим лауреатам составляет по три миллиона рублей.

В номинации «Выбор читателей» победителями стали «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой («Художественная проза») и «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни». Елены Левкиевской («Нон-фикшн»).

«Выбор поколения» — «Запасный выход» Ильи Кочергина и «Парадокс Тесея» Анны Баснер.

Лучшая аудиокнига — «Тоннель» Яна Вагнер, чтецы Виктория Исакова, Кирилл Радциг, Яна Вагнер, Григорий Перель и другие.

За вклад в литературу награждена переводчик на сербский Радмила Мечанин. А премию «_Литблог» досталась автору канала «Дом Астерия» Анастасия Усова.

Комментарии (0)

