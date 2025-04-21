Литературная премия «Большая книга» назвала имена номинантов 2025 года

В этом году премия присуждается в двух номинациях «Художественная литература» и «Нон-фикшн», в каждой из них будет объявлен всего один лауреат.
Национальная литературная премия «Большая книга» объявила лонг-лист номинантов 20-го сезона. Из 400 произведений эксперты отобрали 40 книг. Представляем список номинантов на премию.
Номинация «Нон-фикшн»:
- Зоя Богуславская «Халатная жизнь»
- Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»
- Алексей Волынец «Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах»
- Михаил Гундарин, Евгений Попов «САША (Александр Кабаков и его время)»
- Олег Демидов «Нормальный как яблоко. Биография Леонида Губанова»
- Игорь Дуардович «Его страшный двойник»
- Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»
- Вячеслав Курицын «Главная русская книга. О "Войне и мире" Л. Н. Толстого»
- Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»
- Александр Ливергант «Даниель Дефо: факт или вымысел»
- Елена Погорелая «Владислав Дворжецкий. Чужой человек»
- Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»
- Олег Трушин «Паустовский: Растворивший время»
- Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой»
В «Художественной прозе»:
- Надя Алексеева «Белград»
- Татьяна Алфёрова «Татьяна, Васса, Акулина»
- Анна Баснер «Парадокс Тесея»
- Игорь Белодед «Утро было глазом»
- Вера Богданова «Семь способов засолки душ»
- Елена Бодрова «Имитация»
- Илья Бояшов «Трезвый гусар»
- Ксения Буржская «Литораль»
- Эдуард Веркин «Сорока на виселице»
- Андрей Волос «Персей»
- Андрей Дмитриев «Ветер Трои»
- Екатерина Златорунская «Осенняя охота»
- Галина Калинкина «Голое поле»
- Алексей Колесников «Укрытие»
- Алексей Колмогоров «Сахар»
- Илья Кочергин «Запасный выход»
- Евгений Кремчуков «Фаюм»
- Майя Кучерская «Случай в маскараде»
- Зинаида Лонгортова «Узоры оленьих троп»
- Герман Садулаев «Никто не выVOZит эту жизнь»
- Сергей Пупышев «Пустошь великая»
- Алексей Рачунь «Гляден»
- Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»
- Фигль-Мигль «Колдуны»
- Анна Чухлебова «Вдовушка»
- Анна Шипилова «Скоро Москва»
«В этом сезоне премия «Большая книга» переживает обновление. Вступили в силу новые правила — теперь претенденты соревнуются в двух номинациях («Художественная проза» и «Нон-фикшн»), в каждой номинации будет только один лауреат. Конечно, окончательные выводы делать пока преждевременно, но уже сейчас, на стадии формирования длинного списка, у меня как у председателя Совета экспертов есть чёткое ощущение, что премиальный процесс стал более справедливым. Отдельное рассмотрение художественных и документальных текстов сделало нашу работу более понятной и логичной. Длинный список сезона 2025 года стал немного менее длинным (извините за тавтологию), чем обычно — 26 художественных работ и 14 работ в жанре нон-фикшн, в сумме — 40 (в двух предыдущих сезонах было не менее 50). Это логично: ведь и количество будущих лауреатов тоже сократилось с трёх до двух, зато это будут лауреаты-чемпионы, без иерархии занятых мест. Как всегда, длинный список получился разнообразным — в нём представлены и признанные мастера, и новые имена, разные жанры и типы письма. Радует и географический размах. Теперь наступает самый напряжённый и интересный этап нашей работы — выбор финалистов премии. Их список будет объявлен уже скоро — 3-го июня, на нашем традиционном Литературном обеде», — отметил председатель Совета экспертов, драматург Дмитрий Данилов.
Короткий список будет объявлен на Литературном обеде 3 июня.
Фото: NatalyaDDD / Shutterstock
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