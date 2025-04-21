Литературная премия «Большая книга» назвала имена номинантов 2025 года

В «Художественной прозе»:

Надя Алексеева «Белград»

Татьяна Алфёрова «Татьяна, Васса, Акулина»

Анна Баснер «Парадокс Тесея»

Игорь Белодед «Утро было глазом»

Вера Богданова «Семь способов засолки душ»

Елена Бодрова «Имитация»

Илья Бояшов «Трезвый гусар»

Ксения Буржская «Литораль»

Эдуард Веркин «Сорока на виселице»

Андрей Волос «Персей»

Андрей Дмитриев «Ветер Трои»

Екатерина Златорунская «Осенняя охота»

Галина Калинкина «Голое поле»

Алексей Колесников «Укрытие»

Алексей Колмогоров «Сахар»

Илья Кочергин «Запасный выход»

Евгений Кремчуков «Фаюм»

Майя Кучерская «Случай в маскараде»

Зинаида Лонгортова «Узоры оленьих троп»

Герман Садулаев «Никто не выVOZит эту жизнь»

Сергей Пупышев «Пустошь великая»

Алексей Рачунь «Гляден»

Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»

Фигль-Мигль «Колдуны»

Анна Чухлебова «Вдовушка»

Анна Шипилова «Скоро Москва»

«В этом сезоне премия «Большая книга» переживает обновление. Вступили в силу новые правила — теперь претенденты соревнуются в двух номинациях («Художественная проза» и «Нон-фикшн»), в каждой номинации будет только один лауреат. Конечно, окончательные выводы делать пока преждевременно, но уже сейчас, на стадии формирования длинного списка, у меня как у председателя Совета экспертов есть чёткое ощущение, что премиальный процесс стал более справедливым. Отдельное рассмотрение художественных и документальных текстов сделало нашу работу более понятной и логичной. Длинный список сезона 2025 года стал немного менее длинным (извините за тавтологию), чем обычно — 26 художественных работ и 14 работ в жанре нон-фикшн, в сумме — 40 (в двух предыдущих сезонах было не менее 50). Это логично: ведь и количество будущих лауреатов тоже сократилось с трёх до двух, зато это будут лауреаты-чемпионы, без иерархии занятых мест. Как всегда, длинный список получился разнообразным — в нём представлены и признанные мастера, и новые имена, разные жанры и типы письма. Радует и географический размах. Теперь наступает самый напряжённый и интересный этап нашей работы — выбор финалистов премии. Их список будет объявлен уже скоро — 3-го июня, на нашем традиционном Литературном обеде», — отметил председатель Совета экспертов, драматург Дмитрий Данилов.

Короткий список будет объявлен на Литературном обеде 3 июня.