Блогер и филолог Ксения Прихотько открывает книжный клуб

Дипломированный довлатовед (выпускница филфака СПбГУ), лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» запускает «клубок» — комфортное сообщество для любителей книг и культуры.

Фото: Кристина Рожкова

Филолог и блогер с комически-юнгианскими роликами, поделившая весь Петербург на узнаваемые архетипы, Ксения Прихотько открывает набор на первый сезон авторского книжного клуба. Идея родилась из желания создать комфортное интеллектуальное пространство, где книги — повод для живого общения. 

«Теплое комьюнити для тех, кто любит распутывать сложные культурные феномены по ниточкам. Здесь мы отдыхаем от быстрого контента и пристально читаем, смотрим и анализируем важные произведения современной культуры в сообществе единомышленников», — рассказывает Прихотько. 

Первый осенний сезон посвящен эстетике Дарк Академии. В течение ноября участники будут исследовать тему: разберутся в канонах академического романа, поговорят о связанных с ней книгах и фильмах, а также проанализируют самую известную книгу в данном жанре  — «Тайную историю» Донны Тартт. 

У клуба гибридный формат, встречи будут проходить онлайн и вживую, а все обсуждения — в закрытом Telegram-чате. Каждую неделю Ксения будет выкладывать теоретические материалы на тему сезона и давать небольшие практические задания по тексту Донны Тартт. Завершит осенний сезон тематическая дарк-академическая вечеринка. Количество участников ограничено — подробности смотрим здесь.

