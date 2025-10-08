Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Антон Секисов станет ведущим книжного клуба Кабаре ШУМ и «Академии»

Готовим свободное время для чтения и участвуем в литературной рулетке от букинистов.

Антон Секисов
Фото: Константин Рассохин. «Собака.ru»

Антон Секисов

16 октября в 20:30 в Кабаре ШУМ при участии букиниста «Академия» стартует книжный клуб. Ведущими выступят поэт и писатель (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Антон Секисов и книжный эксперт Наташа Родионова.

Формат салона построен на принципе управляемой спонтанности: список для чтения составят из ассортимента магазина, а восемь книг, которые участники прочтут в этом сезоне, определит жребий прямо на открытии.

В программе вечера — два музыкальных сета: кабаретистка Вера Золотцева исполнит каверы на треки Сироткина, Zoloto и других артистов, а музыкант и дизайнер Вова Седых вместе с Антоном Секисовым представят перформативный дуэт — верлибры под живую импровизацию.

На участие в клубе подано 200 заявок. Прием завершен, а имена участников первого сезона объявят 16 октября.

