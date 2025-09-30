Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Петербург — моя странная мечта»: колонка писателя Кирилла Рябов — про локальную мистику и почему город принимает не каждого

Из-за чего многих так притягивает Петербург? Почему город иногда не принимает тех, для кого он буквально стал мечтой? И можно ли действительно влюбиться в место, где зимой льет дождь, а в коммуналках водятся клопы? Об этом в своей авторской колонке в Собака.ru размышляет писатель, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Рябов.

Я родился в Петербурге, точнее в Ленинграде, а родители были приезжие: отец из Ленинградской, мама из Тверской (тогда — Калининской) области. Мама оказалась здесь в январе 1977 года после уговоров бабушки, которая уже жила в Петербурге несколько лет до этого.

Выйдя с вокзала, мама твердо решила, что ни за что не останется. Почему? Во-первых, шел дождь. На дворе — середина зимы, а тут льет, как из ведра (уже шок!). Во-вторых, местный милиционер украл у нее пять рублей, вытащив их из паспорта ловким движением рук. Очередный шок. Ну и в грандиозном финале — ночь в коммуналке, где ее атаковали клопы и утренняя прогулка по городу, который еще сильнее заливало.

Через несколько дней мама уехала назад в свое село, решив (естественно!), что никогда не вернется. А потом внезапно переехала. Почему вдруг? Клянусь, загадка. Все-таки Петербург — мистический город. В него, конечно, сложно не влюбиться. Но и принимает он далеко не каждого. Почему так? Тоже нет ответа. Я знаю примеры (и немало!), когда для людей жизнь в Петербурге была мечтой. Им не нужны были дворцы, хватило бы худо-бедно устроиться, снять хоть какое-то жилье. И, при этом, город буквально их вышвыривал.

Я место рождения, разумеется, не выбирал. Но если существует какой-то небесный распределитель, то с моей локацией он точно не прогадал. Для меня Петербург — тоже странная мечта. Я люблю этот город. Он мой. Где-то мрачный, серый, обветшалый, ну и яркий, конечно. Разный. Хоть окраины с панельками, хоть Петроградка. Нет, конечно, есть место, которое я не переношу. Но что это за место, я вам не признаюсь. Да и любимых точек на карте гораздо больше. Я мечтаю прожить здесь всю свою жизнь. В конце концов с Москвой все понятно: там мечта каждого приезжего — столичное богатство. В Петербург люди переезжают как раз чтобы просто жить.

И это понятно. Мы же в самом красивом городе в мире.

Люди:
Кирилл Рябов

Комментарии (0)

