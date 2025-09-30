«Петербург — моя странная мечта»: колонка писателя Кирилла Рябов — про локальную мистику и почему город принимает не каждого

Я родился в Петербурге, точнее в Ленинграде, а родители были приезжие: отец из Ленинградской, мама из Тверской (тогда — Калининской) области. Мама оказалась здесь в январе 1977 года после уговоров бабушки, которая уже жила в Петербурге несколько лет до этого.

Выйдя с вокзала, мама твердо решила, что ни за что не останется. Почему? Во-первых, шел дождь. На дворе — середина зимы, а тут льет, как из ведра (уже шок!). Во-вторых, местный милиционер украл у нее пять рублей, вытащив их из паспорта ловким движением рук. Очередный шок. Ну и в грандиозном финале — ночь в коммуналке, где ее атаковали клопы и утренняя прогулка по городу, который еще сильнее заливало.