В Госдуме предложили создать «Карту Достоевского» для подростков

В документе указано, что предложенная мера рассчитана на учащихся в возрасте 14–18 лет. Им будет предоставлена возможность приобретать произведения русской и зарубежной классической литературы, включенные в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, а также книги современных российских авторов с положительными отзывами экспертов.

Кроме того, средства с карты можно будет тратить на историческую и научно-популярную литературу, при этом приоритет отдается отечественным издательствам.

В документе также уточняется, что пользователи карты не смогут покупать литературу с признаками пропаганды экстремизма, насилия, жестокости или иной информации, запрещенной для детей, а также материалы, включенные в список экстремистских.

Запрещено приобретение «бульварной» литературы низкого художественного уровня и книг иностранных издательств, кроме классической зарубежной литературы в переводах российских издательств.

По мнению Бориса Чернышова, такая инициатива станет важным шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книжной торговли, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета России.

