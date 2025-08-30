Минпросвещения опубликовало 100 советских фильмов для изучения в школе

Фильмы из перечня могут использоваться на уроках литературы, истории, музыки или ИЗО. Минпросвещения рекомендовало школам применять фрагменты картин в качестве иллюстративного и дополнительного материала.

Цель фильмов — способствовать развитию у школьников традиционных ценностей, эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности.

В список вошли такие фильмы, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и Голуби», «Солярис», «Девчата», «Вий», «Алые паруса», «Тихий Дон», «А зори здесь тихие», «Москва слезам не верит», «Мой ласковый и нежный зверь», «Белое солнце пустыни», «Собачье сердце» и другие. Для каждой картины указан рекомендованный возраст (от 0+ до 14+ и 16+).

Методические рекомендации были разработаны при участии Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднёва, Росдетцентра, Института изучения детства, семьи и воспитания и Московского педагогического государственного университета.

Ранее ведомство составило список песен для школьного изучения, направленных на патриотическое воспитание. В него вошли композиции Олега Газманова, Дениса Майданова, а также классические произведения: «Служить России», «День победы», «Как прекрасен этот мир» и «Моя Москва».