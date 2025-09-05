Евгений Водолазкин завершает работу над новой книгой — детективом «Последнее дело майора Чистова»

5 сентября писатель прокомментировал планы на встрече, приуроченной к экранизации «Авиатора», в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки.
Евгений Водолазкин
Писатель и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин рассказал о скором завершении работы над новой книгой. Рабочее название — «Последнее дело майора Чистова».
По форме она будет детективом. Однако, по словам писателя, суть произведения гораздо глубже: «Но, по сути, как в большинстве моих предыдущих романов, это попытка привить к дичку жанровой литературы нечто совсем иное».
Напомним, премьера первой экранизации Евгения Водолазкина — фильма «Авиатор» с Константином Хабенским, Александром Горбатовым и Дарьей Кукарских — состоится 20 ноября 2025 года.
