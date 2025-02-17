Что почитать, чтобы избавиться от зимы в сердце, на душе — вьюги (и дожить до весны!)? Советуют Секисов, Рябов, Обух и другие петербургские писатели

писатель, поэт, автор телеграм-канала «Секир завидует» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Томас Манн «Волшебная гора». Зима — идеальное время для чтения толстых медитативных романов. Сейчас еще можно запрыгнуть в этот последний поезд. Роман Томаса Манна в хорошем смысле вязкий и поэтичный. При первом прочтении он казался мне страшноватым, а теперь — уморительно смешным.

Збигнев Херберт «Лабиринт у моря». Это хороший вариант для тех, у кого нет денег для дальних поездок, но хочется, что называется, «ярких красок». Польский поэт Херберт пишет о своем путешествии по Греции, где он изучает музеи и плавает в море, так погружающе и атмосферно, что возникает полное ощущение присутствия.

Михаил Кузмин «Дневник 1934 года». Предсмертный дневник поэта Михаила Кузмина — полезное чтение в сумрачные времена. Сквозная их мысль мне очень близка: «Легкая, веселая и счастливая жизнь — это не безболезненный самотек, а трудное аскетическое самоограничение и самовоображение, почти очковтирательство, но только так жизнь может быть активна и продуктивна».

Валерий Шубинский «Город обэриутов». Пока в Петербурге немного туристов, можно устроить себе тихую уединенную экскурсию по местам Хармса, Введенского и других. Отличный путеводитель от известного историка литературы и исследователя обэриутов.