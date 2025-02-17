Что почитать, чтобы избавиться от зимы в сердце, на душе — вьюги (и дожить до весны!)? Советуют Секисов, Рябов, Обух и другие петербургские писатели

Редакция Собака.ru, как и многие петербуржцы, считает дни до окончания календарной зимы. Как в феврале справиться с неудержимым желанием «достать чернил и плакать»? Конечно, читать хорошие книги. Какие — советуют литературные гении места: Антон Секисов, Кирилл Рябов, Арина Обух, Яна Верзун, Татьяна Млынчик и Светлана Волкова.
Антон Секисов
писатель, поэт, автор телеграм-канала «Секир завидует» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Томас Манн «Волшебная гора». Зима — идеальное время для чтения толстых медитативных романов. Сейчас еще можно запрыгнуть в этот последний поезд. Роман Томаса Манна в хорошем смысле вязкий и поэтичный. При первом прочтении он казался мне страшноватым, а теперь — уморительно смешным.
Збигнев Херберт «Лабиринт у моря». Это хороший вариант для тех, у кого нет денег для дальних поездок, но хочется, что называется, «ярких красок». Польский поэт Херберт пишет о своем путешествии по Греции, где он изучает музеи и плавает в море, так погружающе и атмосферно, что возникает полное ощущение присутствия.
Михаил Кузмин «Дневник 1934 года». Предсмертный дневник поэта Михаила Кузмина — полезное чтение в сумрачные времена. Сквозная их мысль мне очень близка: «Легкая, веселая и счастливая жизнь — это не безболезненный самотек, а трудное аскетическое самоограничение и самовоображение, почти очковтирательство, но только так жизнь может быть активна и продуктивна».
Валерий Шубинский «Город обэриутов». Пока в Петербурге немного туристов, можно устроить себе тихую уединенную экскурсию по местам Хармса, Введенского и других. Отличный путеводитель от известного историка литературы и исследователя обэриутов.
Кирилл Рябов
писатель, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Федор Ковалов «Сломанные человечки». Очень искренняя и страшная книга о человеке, оказавшемся в психиатрической больнице.
Виталий Михайлов «Комната». Странная и сюрреалистическая история. Сюжет сложно передать словами. Впрочем, рассказывать «о чем книга» — всегда немного глупо. Думаю, она понравится поклонникам Дэвида Линча.
Булат Окуджава «Путешествие дилетантов». Красивое и нежное творение о любви и дружбе в довольно темные времена русской истории.
Яна Верзун
писательница и журналистка, автор романа «Музыка в пустом доме», организатор проекта «Люди читают рассказы»
Алла Горбунова «Лето». Пожалуй, Горбунова одна из моих любимых писательниц. Ее «Лето» обожаю особенно: за поэтичный язык, образность, ритм. Мне нравится наблюдать за процессом мышления автора: мысль скачет, текст вибрирует. Кажется, что дача, лес, лето, закаты — все так близко, и даже запахи травы и тепло от солнца на коже ощущаются физически. В этом тексте почти нет сюжета, но есть философские размышления, мистические озарения, чувственность в описании природы и дачи, нежность в описании сына и мужа, воспоминания о детстве и бесконечное лето.
Лора Олсон «Традиция, трансгрессия, компромисс. Миры русской деревенской женщины». Исследование жизни русских женщин в деревне. Авторы собирали истории реальных девушек и женщин, записывали ритуалы, обряды, практики. Оказывается, сегодня сельские жители России составляют чуть больше четверти от общего числа населения, и Россия по-прежнему остается крестьянской страной в смысле своей ментальности. Моя бабушка и все женщины до нее были родом из деревни, и мне хочется глубже понимать крестьянскую культуру. Если вам тоже, советую почитать эту книгу. От истории простых деревенских женщин становится тепло, а от частушек и песен — весело.
Эми Липтрот «Выгон». История возвращения девушки из Лондона на родные Оркнейские острова. Она борется с зависимостью, наблюдает за птицами, купается в океане, пытается примириться со скукой. Описания дикой природы органично переплетаются с ее воспоминаниями о шумных лондонских тусовках. В этом тексте много свободы и воздуха. Я никогда не думала, что буду зачитываться описаниями горных пород или водорослей, но каким-то образом Липтрот погружает тебя в мир фауны — от этого хмурое питерское небо за окном кажется не таким уж серым, а цикличность сезонов воспринимается как чудо.
Арина Обух
писательница, художница, автор ироничной прозы о Петербурге «Следующая остановка — "Пионерская-стрит"»
Татьяна Москвина «Жизнь советской девушки». Люблю, когда повествование идет от местоимения «я». Оно объединяет тебя и с героем, и с автором. Эта книга — «я»-стихия, где «я» — и нежная, и ранимая, и беззащитная, и блистательная, и талантливая, и грозовая туча, и испепеляющая молния.
Александр Кушнер, Иосиф Бродский — любая книга. Александр Кушнер — свет солнечный, а Иосиф Бродский — лунный. Два друга, два ленинградца. И, конечно, их книги на полке должны стоять рядом. Чтобы в одинокую минуту прочесть: «Какое счастье быть несчастным!..» и «Как хорошо на свете одному…».
Светлана Мосова «В поисках прошлогоднего снега». Я и читатель, и иллюстратор этой книги, а в некоторых рассказах даже герой (например, в «Горбуше»). Как пишут в отзывах к книге, «во время чтения появляется ощущение, как будто на высокой скорости едешь по непредсказуемому маршруту из слов, и маршрут петляет, делает неожиданные повороты и с каждым поворотом радость от чтения становится все сильнее и сильнее…».
Татьяна Млынчик
писательница, автор романа «Ловля молний на живца», ведущая подкаста «Два авторских»
Алексей Сальников «Когната». Компактная сказочная «Когната» — атмосферная вещь для завершения этой странной зимы. Главный герой Константин Константинов должен сопроводить девочку-дракона королевских кровей из одной страны в другую, сквозь загадочное «Зеркало». Их путь, полный приключений и флешбэков — и есть суть произведения. Читая его, получаешь огромное удовольствие. Во-первых, от многочисленных аллюзий: здесь и братья Стругацкие, и Льюис Кэрролл, и многочисленные советские тексты. Во-вторых, от попыток интерпретаций и угадывания: что Сальников хочет рассказать нам о настоящем?
Степан Гаврилов «Смеси и мрази». «Индастриал шабаш, эзотерическая практика, поедание стекла» — говорит Гаврилов об этой истории. Хакер по имени Кристиан должен заработать денег на учебу младшего брата, чтобы того не забрали в армию. Следуя этой цели, он пускается в остросюжетное странствие по миру альтернативного будущего. Гаврилов гипнотизирует и вовлекает читателя в разгадывание литературной головоломки, поиск эликсира, который заставит осмыслить капитализм и самих себя. То, что нужно, чтобы оттаять после зимы.
Самуил Алянский «Встречи с Александром Блоком». Обнаружив эту книгу на полке у бабушки, я заглянула внутрь и не смогла оторваться. Под неброским названием таится умопомрачительная автобиографическая история юного книготорговца Самуила Алянского в декорациях постреволюционного Петрограда. Встречи и разговоры с Александром Блоком, приключения и тонкости книготорговли из Серебряного века, петроградскую жизнь начала НЭПа и еще массу любопытного Алянский описал в этой блестящей книге.
Светлана Волкова
прозаик, переводчица, сценаристка, автор романа «Подсказок больше нет»
Владимир Набоков «Другие Берега». Это одна из моих любимых книг: в ней светится чистое ощущение далекого детства. Не твоего, но близкого тебе, потому что его описал великий мастер. И кажется, нам чуть-чуть позволено что-то запретное, вот-вот мы разгадаем все тайны писателя. Ан нет, не все.
Надя Алексеева «Белград». Я тот читатель, который любит «книгу в книге», а здесь даже «книга в книге в книге». Есть современность, Белград и маетная жизнь героини Ани; есть Чехов, Бунин, Книппер и их современники; и есть Ялта, солнечная и невозможно далекая. Мне нравится, что Надя взяла эту тему, и справилась с ней достойно и талантливо. Я желаю роману короткого пути к сердцам читателей, он заслужил это.
Артуро Перес-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье». Для истинных гурманов, любящих загадки и «длинное» чтение. Герою предстоит разгадать трактат венецианца Аристида Торкья «Девять врат в Царство теней», который содержит в себе девять загадочных гравюр. Линия с персонажами Дюма не менее интересная.
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