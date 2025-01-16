От Гузели Яхиной до Николая Цискаридзе: 20 самых ожидаемых книг 2025 года

Персиваль Эверетт «Джеймс» (18+)

Новый роман Персиваля Эверетта (на его Erasure основан фильм «Американское чтиво», получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий!) попал в шорт-лист Букеровской премии и стал в 2024-м лучшей книгой года по версии The New York Times Book Review, Esquire, W Magazine, Bustle и LitHub. Права на экранизацию уже куплены, а продюсером выступит Стивен Спилберг.

«Джеймс» — переосмысление «Приключений Гекльберри Финна». Одно из самых захватывающих путешествий в истории мировой литературы рассказано с точки зрения спутника Гекльберри Финна, темнокожего раба Джима.

Corpus, перевод: Юлия Полещук