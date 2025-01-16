От Гузели Яхиной до Николая Цискаридзе: 20 самых ожидаемых книг 2025 года

Один день на МКС, блокадный Ленинград в кинохронике, реалии Эйзенштейна, «Гекльберри Финн» глазами раба, Вьетнамская война через призму судеб женщин, богатая золотом Колыма, магический Алтай и промышленный Урал — редакция Собака.ru собрала (субъективно!) самые любопытные романы и нон-фикшен наступившего года. Мы обязательно поставим эти книги на свою полку — и вам советуем.
Гузель Яхина «Эйзен» (18+)
Новый роман автора бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Гузель Яхина вновь берется за исторические реалии и приглашает нас присоединиться к ней в размышлении о загадочной личности режиссера Сергея Эйзенштейна. Кто же он: создатель пропагандистских картин, прославляющих советское государство, или новатор, навсегда изменивший мировое кино? Эгоцентрик или великий ум?
Февраль, «Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Персиваль Эверетт «Джеймс» (18+)
Новый роман Персиваля Эверетта (на его Erasure основан фильм «Американское чтиво», получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий!) попал в шорт-лист Букеровской премии и стал в 2024-м лучшей книгой года по версии The New York Times Book Review, Esquire, W Magazine, Bustle и LitHub. Права на экранизацию уже куплены, а продюсером выступит Стивен Спилберг.
«Джеймс» — переосмысление «Приключений Гекльберри Финна». Одно из самых захватывающих путешествий в истории мировой литературы рассказано с точки зрения спутника Гекльберри Финна, темнокожего раба Джима.
Corpus, перевод: Юлия Полещук
Фигль-Мигль «Колдуны» (18+)
Петербургская писательница-лауреат премии «Национальный бестселлер» Фигль-Мигль после затянувшегося молчания представит читателям новый роман, полный интеллектуальных парадоксов и стилистических изысков.
Герой книги — мелкий чиновник, в голове которого однажды появляется причудливый голос умершего незнакомца. А именно — члена Государственного совета, обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев (да-да!). Как пережить такое соседство? Узнаем уже в конце января.
«Литературная матрица»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Кристин Ханна «Женщины» (18+)
Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени.
В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина
Обложка последний на данный момент книги Алексея Иванова.
Алексей Иванов «Невьянская башня» (18+)
Главный летописец и знаток истории Урала вновь обращается к излюбленной теме. Судя по всему, родные для писателя места окажутся не фоном событий, а действующим лицом готовящейся книги — речь в ней идет о локальной достопримечательности: Невьянской башне. Сооружение, вокруг которого множество тайн, появилось благодаря чугуноплавильному заводу.
Впрочем, сам Алексей Иванов пока хранит интригу и не раскрывает подробностей сюжета нового романа.
Издательство еще не объявлено.
Максим Жегалин «Бражники и блудницы» (18+)
Документальный роман о звездах Серебряного века — на его страницах Блок, Гумилев, Гиппиус и Цветаева пишут стихи, ссорятся, влюбляются и вызывают духов.
Автор «Бражников и блудниц», актер, поэт и писатель Максим Жегалин (вы можете помнить его по сериалу «Черная весна», где звучат его стихи) уже заставлял нас под другим углом (точнее, градусом) взглянуть на литературу в книге «Полный анализ алкоголя в искусстве».
Март, Individuum
Андрей Волос «Облака перемен» (18+)
Роман-финалист премии «Большая книга»-2024 — настоящая головоломка, которая подойдет любителям остросюжетной прозы и неожиданных твистов. Это и триллер, и авантюрный роман, и семейная сага.
А начинается все с того, что в квартире главного героя, писателя, раздается звонок: старая знакомая зовет его на похороны зятя.
«Азбука-Аттикус»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Бенхамин Лабатут «Камень глупости» (18+)
Сборник из двух эссе автора нашумевших романов «Когда мы перестали понимать мир» и «MANIAC». Свое название книга получила из сюжета картины Босха: на ней врач извлекает камень из черепа мужчины.
Что за сгусток глупости растет в наших лбах? И какую цену мы заплатим, если избавимся от него? Чилийский писатель Бенхамин Лабатут рассуждает обо всем этом, а еще странных формах человеческого опыта.
Ad Marginem, перевод: Полина Казанкова
Обложка предыдущей книги Евгении Некрасовой.
Евгения Некрасова «Улица Холодова» (18+)
Автор культового романа «Калечина-Малечина», собравшего сразу три самые престижные российские литературные премии, на этот раз обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции от взрыва мины. Это заказное преступление положило начало череде других убийств российских журналистов. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю России 1990-х и повлияла на ее понимание свободы.
Кстати, выбор темы неслучаен. Детство Некрасовой прошло в подмосковном городе Климовске, где вырос и Холодов. Даже школа у них — одна на двоих.
NoAge
Обложка предыдущей книги Любови Аркус
Любовь Аркус «Блокада и кино» (18+)
Кропотливый двухлетний труд в архивах создательница журнала «Сеанс» и режиссер Любовь Аркус превратила в текст о блокадной кинохронике. Внутри — разговор с историком Петром Багровым о ленинградских кинематографистах и блокадные дневники советского кинофантаста Павла Клушанцева (его картинами восхищались Джордж Лукас, Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон!).
«Сеанс»
Карина Шаинян «Саспыга» (18+)
Новый роман мастерицы фантастики и саспенса Карины Шаинян заставляет заблудиться где-то между объективным и кажущимся. Это наваждение, или в горах бродит загадочное существо Саспыга? На Алтае пропадают люди, или они сбегают по собственной воле? Мимо пробежали кони-призраки. или мы просто наткнулись на пейзажи, непривычные для нашего взгляда?
«Я слишком долго ходила по этим горам, и моя вера в рациональное стерлась об поросшие лишайником камни, обтрепалась об кусты березы, стала хрупкой под жестким излучением злого солнца», — пишет Шаинян.
Январь, «Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Хан Ган «Я не прощаюсь» (18+)
В 2024-м корейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию за роман «Вегетарианка». Комитет тогда отметил, что она «обнажает хрупкость человеческой жизни».
А в наступившем году читаем «Я не прощаюсь» — роман о кровавом восстании на острове Чеджудо в 1948 году. Главной героиней выступает писательница Кен Ха, которая отправляется туда, чтобы спасти птицу.
«АСТ»
Саша Сулим
Саша Сулим «Обычные люди» (18+)
Королева тру-крайма, автор бестселлера о поимке ангарского маньяка и блогер-миллионник Саша Сулим обращается к самым громким уголовным делам и разжевывает для нас истории маньяков и серийных убийц. Заранее затаим дыхание!
«Альпина Паблишер»
Обложка предыдущей книги Ислама Ханипаева
Ислам Ханипаев «Среди людей» (18+)
Новый роман лауреата премий «Лицей», «Ясная Поляна» и «Нос». Ислам Ханипаев знакомит с дискуссионным молодежным клубом, в котором обсуждают самые острые социальные темы. Интрига — в том, что даже у такой легальной и безобидной организации есть своя темная сторона.
«Альпина.Проза»
Обложка россйиского перевода еще не утверждена
Ричард Руссо «Дураки все» (18+)
Пулитцеровский лауреат Ричард Руссо явно обладает недюжинной иронией — ведь за книгой «Дураков нет» последовал роман «Дураки все». (Первый мы нежно любим за обаятельных героев, нескучную повседневность и живой юмор.)
В новом романе Руссо себе не изменяет и живописует быт все того же городка Норт-Барт и его обитателей. В этот раз сюжет строится вокруг того, как заезжий кардиолог сообщает герою «Дураков нет» Салли, что ему осталось жить всего пару лет. Как принять эту новость и поделиться ей с близкими?
«Фантом Пресс», перевод: Юлия Полещук
Обложка предыдущей книги Екатерины Манойло
Екатерины Манойло «Золотой мальчик» (18+)
Знаковый роман Манойло «Отец смотрит на Запад» был о насилии и свободе, противостоянии поколения родителей и детей. Именно он принес Екатерине известность и премию «Лицей».
В «Отце» действие происходило в поселке на границе России и Казахстана. В «Мальчике» писательница отправляет читателей в окрестности Магадана: в компанию контрабандистов и ребенка который умеет «чуять» золото.
«Альпина.Проза»
Рэндалл Коллинз «Насилие. Микросоциологическая теория» (18+)
Насилие — это естественная форма человеческого поведения? Американский социолог Рэндалл Коллинз ставит такую сентенцию под сомнение и доказывает, что жестокость совсем нелегко дается людям. Погружаемся в сложные и мрачные миры человеческой агрессии: от школьных издевательств до вооруженных конфликтов.
«Новое литературное обозрение», перевод: Николай Проценко
Обложка российского перевода еще не утверждена
Саманта Харви «По орбите» (18+)
Книга-лауреат Букеровской премии 2024 года позволяет почувствовать себя астронавтом и провести один день на МКС. Вместе с героями читатели наблюдают за Землей и задаются классическим философским вопросом: каково наше место во Вселенной? Возможно, на это впервые удастся найти ответ.
NoAge, перевод: Екатерина Даровская
Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга третья»
Краш из мира балета выпускает третью часть автобиографии «Мой театр». Ранее мы узнали о его детстве в Грузии, непростом начале карьеры в Большом театре, сотрудничестве с Мариинкой и Парижской оперой и даже борьбе за власть в танцевальном мире.
В новой книге Цискаридзе расскажет о работе ректором Академии Русского балета имени Вагановой.
«АСТ»
Обложка предыдущей книги Максима Кронгауза
Максим Кронгауз, Ирина Фуфаева и др. «Словарь феминитивов» (18+)
Размышления от лингвистов и филологов на самую острую языковую тему, которое (надеемся!) наконец расставит все точки над i. Во всяком случае у нас нет причин не доверять автору книги с гордым названием «Русский язык на грани нервного срыва».
«Новое литературное обозрение»
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