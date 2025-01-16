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Книги

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От Гузели Яхиной до Николая Цискаридзе: 20 самых ожидаемых книг 2025 года

Один день на МКС, блокадный Ленинград в кинохронике, реалии Эйзенштейна, «Гекльберри Финн» глазами раба, Вьетнамская война через призму судеб женщин, богатая золотом Колыма, магический Алтай и промышленный Урал — редакция Собака.ru собрала (субъективно!) самые любопытные романы и нон-фикшен наступившего года. Мы обязательно поставим эти книги на свою полку — и вам советуем.

«Редакция Елены Шубиной»

Гузель Яхина «Эйзен» (18+)

Новый роман автора бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Гузель Яхина вновь берется за исторические реалии и приглашает нас присоединиться к ней в размышлении о загадочной личности режиссера Сергея Эйзенштейна. Кто же он: создатель пропагандистских картин, прославляющих советское государство, или новатор, навсегда изменивший мировое кино? Эгоцентрик или великий ум?

Февраль, «Редакция Елены Шубиной»

Обложка российского перевода еще не утверждена
Knopf

Обложка российского перевода еще не утверждена

Персиваль Эверетт «Джеймс» (18+)

Новый роман Персиваля Эверетта (на его Erasure основан фильм «Американское чтиво», получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий!) попал в шорт-лист Букеровской премии и стал в 2024-м лучшей книгой года по версии The New York Times Book Review, Esquire, W Magazine, Bustle и LitHub. Права на экранизацию уже куплены, а продюсером выступит  Стивен Спилберг.

«Джеймс» — переосмысление «Приключений Гекльберри Финна». Одно из самых захватывающих путешествий в истории мировой литературы рассказано с точки зрения спутника Гекльберри Финна, темнокожего раба Джима.

Corpus, перевод: Юлия Полещук

«Литературная матрица»

Фигль-Мигль «Колдуны» (18+)

Петербургская писательница-лауреат премии «Национальный бестселлер» Фигль-Мигль после затянувшегося молчания представит читателям новый роман, полный интеллектуальных парадоксов и стилистических изысков.

Герой книги — мелкий чиновник, в голове которого однажды появляется причудливый голос умершего незнакомца. А именно — члена Государственного совета, обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев (да-да!). Как пережить такое соседство? Узнаем уже в конце января.

«Литературная матрица»

Обложка российского перевода еще не утверждена

Обложка российского перевода еще не утверждена

Кристин Ханна «Женщины» (18+)

Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени.

В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война. 

«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина

Обложка последний на данный момент книги Алексея Иванова.
«Альпина.Проза»

Обложка последний на данный момент книги Алексея Иванова. 

Алексей Иванов «Невьянская башня» (18+)

Главный летописец и знаток истории Урала вновь обращается к излюбленной теме. Судя по всему, родные для писателя места окажутся не фоном событий, а действующим лицом готовящейся книги — речь в ней идет о локальной достопримечательности: Невьянской башне. Сооружение, вокруг которого множество тайн, появилось благодаря чугуноплавильному заводу.

Впрочем, сам Алексей Иванов пока хранит интригу и не раскрывает подробностей сюжета нового романа. 

Издательство еще не объявлено. 

Individuum

Максим Жегалин «Бражники и блудницы» (18+)

Документальный роман о звездах Серебряного века — на его страницах Блок, Гумилев, Гиппиус и Цветаева пишут стихи, ссорятся, влюбляются и вызывают духов. 

Автор «Бражников и блудниц», актер, поэт и писатель Максим Жегалин (вы можете помнить его по сериалу «Черная весна», где звучат его стихи) уже заставлял нас под другим углом (точнее, градусом) взглянуть на литературу в книге «Полный анализ алкоголя в искусстве».

Март, Individuum

«Азбука-Аттикус»

Андрей Волос «Облака перемен» (18+)

Роман-финалист премии «Большая книга»-2024 — настоящая головоломка, которая подойдет любителям остросюжетной прозы и неожиданных твистов. Это и триллер, и авантюрный роман, и семейная сага.

А начинается все с того, что в квартире главного героя, писателя, раздается звонок: старая знакомая зовет его на похороны зятя.

«Азбука-Аттикус»

Обложка российского перевода еще не утверждена
EDITORIAL ANAGRAMA

Обложка российского перевода еще не утверждена

Бенхамин Лабатут «Камень глупости» (18+)

Сборник из двух эссе автора нашумевших романов «Когда мы перестали понимать мир» и «MANIAC». Свое название книга получила из сюжета картины Босха: на ней врач извлекает камень из черепа мужчины.

Что за сгусток глупости растет в наших лбах? И какую цену мы заплатим, если избавимся от него? Чилийский писатель Бенхамин Лабатут рассуждает обо всем этом, а еще  странных формах человеческого опыта.

Ad Marginem, перевод: Полина Казанкова

Обложка предыдущей книги Евгении Некрасовой.
«Редакция Елены Шубиной»

Обложка предыдущей книги Евгении Некрасовой.

Евгения Некрасова «Улица Холодова» (18+)

Автор культового романа «Калечина-Малечина», собравшего сразу три самые престижные российские литературные премии, на этот раз обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции от взрыва мины. Это заказное преступление положило начало череде других убийств российских журналистов. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю России 1990-х и повлияла на ее понимание свободы.

Кстати, выбор темы неслучаен. Детство Некрасовой прошло в подмосковном городе Климовске, где вырос и Холодов. Даже школа у них — одна на двоих.

NoAge

Обложка предыдущей книги Любови Аркус
«Сеанс»

Обложка предыдущей книги Любови Аркус

Любовь Аркус «Блокада и кино» (18+)

Кропотливый двухлетний труд в архивах создательница журнала «Сеанс» и режиссер Любовь Аркус превратила в текст о блокадной кинохронике. Внутри — разговор с историком Петром Багровым о ленинградских кинематографистах и блокадные дневники советского кинофантаста Павла Клушанцева (его картинами восхищались Джордж Лукас, Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон!).

«Сеанс»

«Редакция Елены Шубиной»

Карина Шаинян «Саспыга» (18+)

Новый роман мастерицы фантастики и саспенса Карины Шаинян заставляет заблудиться где-то между объективным и кажущимся. Это наваждение, или в горах бродит загадочное существо Саспыга? На Алтае пропадают люди, или они сбегают по собственной воле? Мимо пробежали кони-призраки. или мы просто наткнулись на пейзажи, непривычные для нашего взгляда?

«Я слишком долго ходила по этим горам, и моя вера в рациональное стерлась об поросшие лишайником камни, обтрепалась об кусты березы, стала хрупкой под жестким излучением злого солнца», — пишет Шаинян.

Январь, «Редакция Елены Шубиной»

Обложка российского перевода еще не утверждена

Обложка российского перевода еще не утверждена

Хан Ган «Я не прощаюсь» (18+)

В 2024-м корейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию за роман «Вегетарианка». Комитет тогда отметил, что она «обнажает хрупкость человеческой жизни».

А в наступившем году читаем «Я не прощаюсь» — роман о кровавом восстании на острове Чеджудо в 1948 году. Главной героиней выступает писательница Кен Ха, которая отправляется туда, чтобы спасти птицу.

«АСТ»

Саша Сулим
Валентин Блох

Саша Сулим

Саша Сулим «Обычные люди» (18+)

Королева тру-крайма, автор бестселлера о поимке ангарского маньяка и блогер-миллионник Саша Сулим обращается к самым громким уголовным делам и разжевывает для нас истории маньяков и серийных убийц. Заранее затаим дыхание!

«Альпина Паблишер»

Обложка предыдущей книги Ислама Ханипаева
«Альпина.Проза»

Обложка предыдущей книги Ислама Ханипаева

Ислам Ханипаев «Среди людей» (18+)

Новый роман лауреата премий «Лицей», «Ясная Поляна» и «Нос». Ислам Ханипаев знакомит с дискуссионным молодежным клубом, в котором обсуждают самые острые социальные темы. Интрига — в том, что даже у такой легальной и безобидной организации есть своя темная сторона.

«Альпина.Проза»

Обложка россйиского перевода еще не утверждена

Обложка россйиского перевода еще не утверждена

Ричард Руссо «Дураки все» (18+)

Пулитцеровский лауреат Ричард Руссо явно обладает недюжинной иронией — ведь за книгой «Дураков нет» последовал роман «Дураки все». (Первый мы нежно любим за обаятельных героев, нескучную повседневность и живой юмор.)

В новом  романе Руссо себе не изменяет и живописует быт все того же городка Норт-Барт и его обитателей. В этот раз сюжет строится вокруг того, как заезжий кардиолог сообщает герою «Дураков нет» Салли, что ему осталось жить всего пару лет. Как принять эту новость и поделиться ей с близкими?

«Фантом Пресс», перевод: Юлия Полещук

Обложка предыдущей книги Екатерины Манойло
«Альпина.Проза»

Обложка предыдущей книги Екатерины Манойло

Екатерины Манойло «Золотой мальчик» (18+)

Знаковый роман Манойло «Отец смотрит на Запад» был о насилии и свободе, противостоянии поколения родителей и детей. Именно он принес Екатерине известность и премию «Лицей».

В «Отце» действие происходило в поселке на границе России и Казахстана. В «Мальчике» писательница отправляет читателей в окрестности Магадана: в компанию контрабандистов и ребенка который умеет «чуять» золото.

«Альпина.Проза»

«Новое литературное обозрение»

Рэндалл Коллинз «Насилие. Микросоциологическая теория» (18+)

Насилие — это естественная форма человеческого поведения? Американский социолог Рэндалл Коллинз ставит такую сентенцию под сомнение и доказывает, что жестокость совсем нелегко дается людям. Погружаемся в сложные и мрачные миры человеческой агрессии: от школьных издевательств до вооруженных конфликтов.

«Новое литературное обозрение», перевод: Николай Проценко

Обложка российского перевода еще не утверждена
Atlantic Monthly Press

Обложка российского перевода еще не утверждена

Саманта Харви «По орбите» (18+)

Книга-лауреат Букеровской премии 2024 года позволяет почувствовать себя астронавтом и провести один день на МКС. Вместе с героями читатели наблюдают за Землей и задаются классическим философским вопросом: каково наше место во Вселенной?  Возможно, на это впервые удастся найти ответ. 

NoAge, перевод: Екатерина Даровская

Николай Цискаридзе
Валентин Блох

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе, «Мой театр. Книга третья»

Краш из мира балета выпускает третью часть автобиографии «Мой театр». Ранее мы узнали о его детстве в Грузии, непростом начале карьеры в Большом театре, сотрудничестве с Мариинкой и Парижской оперой и даже борьбе за власть в танцевальном мире.

В новой книге Цискаридзе расскажет о работе ректором Академии Русского балета имени Вагановой.

«АСТ»

Обложка предыдущей книги Максима Кронгауза
Corpus

Обложка предыдущей книги Максима Кронгауза

Максим Кронгауз, Ирина Фуфаева и др. «Словарь феминитивов» (18+)

Размышления от лингвистов и филологов на самую острую языковую тему, которое (надеемся!) наконец расставит все точки над i. Во всяком случае у нас нет причин не доверять автору книги с гордым названием «Русский язык на грани нервного срыва».

«Новое литературное обозрение»

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Рубрика:
Чтение

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