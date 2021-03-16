«Эшелон на Самарканд»: За что будут ругать (и зря!) новый роман Гузель Яхиной?

По своему строению «Эшелон на Самарканд» больше всего похож на сериал: в каждом эпизоде происходит отдельное приключение с нарастанием напряжения и кульминацией, после которой нам дают немного передохнуть. Свой эшелон герои называют «гирляндой» за разномастные вагоны: один — бывшая путевая церковь, другой — дореволюционный аристократический, еще несколько — обычных пассажирских. На маршрут Гузель Яхина нанизывает немало эпизодов тоже разномастных, как гирлянда: от комических до откровенно жутких. Объединяют их все правила жанра — что бы ни случилось, мы знаем: каждая серия закончится хорошо.

Еще не успев выйти, «Эшелон на Самарканд» попал в скандал с плагиатом (о том, почему это не так писательница написала отдельный пост), да и вообще обвинять Гузель Яхину во всех смертных грехах стало в некотором роде национальной традицией. Вполне возможно, в скором времени на нее начнут сыпаться новые обвинения: например, в недопустимости создания на основе чудовищных реальных событий развлекательного роуд-муви для семейного просмотра. Впрочем, тут она будет не одинока: активно ругали за умолчание ужасов холокоста знаменитого «Мальчика в полосатой пижаме» Джона Бойна, подобные претензии можно выдвинуть и фильму «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, и многим другим произведениям, в которых прошлое не рассматривается с безжалостных позиций сурового реализма. Корректны ли это? Ответ на вопрос лежит в той плоскости, где каждый определяет его для себя сам. Но независимо от этого, «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной — один из самых ярких и колоритных русских романов года, который наверняка ждет большой читательский успех.

Текст: Арина Буковская, книжный обозреватель