18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Александр Хант снимет фильм по роману Кирилла Рябова «Никто не вернется»

Картина продолжит лейтмотив поиска счастья в современном мире, начатый в другом романе  лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» «777».

Кирилл Рябов
Фото: Дарья Пискарева для Собака.ru
Кирилл Рябов

Как сообщают в телеграм-канале «кино про тебя», Режиссер Александр Хант по традиции расскажет о разработке нового проекта в рамках «Читки 3.0». О планах экранизировать другой текст Кирилла Рябова «777» титулованный постановщик представил в прошлом году там же — проект на постпродакшене получил новый тайтл «Джекпот» и порвал конкурентов на фестивале актуального российского кино «Маяк». Новая лента станет адаптацией романа о тяжелой участи русской женщины в поиске любви «Никто не вернется».

Среди других проектов, которые 11-12 ноября представят на «Читке» в Москве, триллер «Страх» по мотивам новеллы Стефана Цвейга и «Пиарщик» от создателей «Плейлист волонтера».

Знакомьтесь, Кирилл Рябов — менестрель петербургской хтони, чьи тексты экранизируют Месхиев и Хант

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Кирилл Рябов

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: