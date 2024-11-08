Александр Хант снимет фильм по роману Кирилла Рябова «Никто не вернется»

Как сообщают в телеграм-канале «кино про тебя», Режиссер Александр Хант по традиции расскажет о разработке нового проекта в рамках «Читки 3.0». О планах экранизировать другой текст Кирилла Рябова «777» титулованный постановщик представил в прошлом году там же — проект на постпродакшене получил новый тайтл «Джекпот» и порвал конкурентов на фестивале актуального российского кино «Маяк». Новая лента станет адаптацией романа о тяжелой участи русской женщины в поиске любви «Никто не вернется».

Среди других проектов, которые 11-12 ноября представят на «Читке» в Москве, триллер «Страх» по мотивам новеллы Стефана Цвейга и «Пиарщик» от создателей «Плейлист волонтера».