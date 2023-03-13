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Александр Хант экранизирует повесть Кирилла Рябова «777». Показываем первые кадры со съемочной площадки

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Фильм исследует синдром внезапного богатства и поведение человека, попавшего в такую ситуацию.

Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films

Действие фильма происходит в марте 2011 года во Владивостоке, только что случилась авария на АЭС Фукусима. Игорь Хлебников — простой русский мужчина без больших перспектив. Он живет в Приморском крае, работает в гамбургерной и получает копейки. Однажды, снимая зарплату в банкомате, он достает вместо 10 тысяч 3 миллиона. Неожиданная удача запускает череду приключений в жизни героя и проверяет, сможет ли он правильно распорядиться ею.

Главные роли исполнили Максим Стоянов (Игорь Хлебников), Ирина Пегова (Лара), Федор Лавров (Гена), Ольга Озоллапиня (Ирада), Кирилл Полухин (Участковый), Ольга Богомазова (Марика). В роли начальника Игоря — писатель Кирилл Рябов. Оператором выступил Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Человек из Подольска»).

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Фильм исследует синдром внезапного богатства и поведение человека, попавшего в такую ситуацию. Это реальный термин, введенный в психологию американцем Стивеном Гольбартом, который утверждал, что внезапно обрушившийся на человека «золотой дождь» становится причиной глубокого кризиса идентичности. «Именно в такой кризис попадает главный герой фильма «777» Игорь Хлебников. В начале истории, внезапно разбогатев, он чувствует себя этаким Джеем Гэтсби — могущественным, щедрым и неуязвимым. Но, оказавшись на вершине социальной лестницы, герой не сразу понимает, что деньги не определяют его собственную ценность. Что правда — не в деньгах», — отмечают создатели фильма.

Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Изображение предоставлено Mosaic Films
Александр Хант

Режиссер — о повести Кирилла Рябова и работе над ее экранизацией:

Эта история — исследование человека, который, как и многие, мечтает о другой жизни, о лучшем мире и искренне верит, что этот мир где-то существует, надо только туда добраться. На самом же деле пока он не поймет, что этот мир находится прямо здесь, то и вырваться из злополучных обстоятельств у него не получится. Мне очень важно и интересно создавать истории, укорененные в нашей реальности. Когда я снимал свои первые два фильма, то передо мной открылась совсем не «кинематографичная» реальность: пестрота рекламных вывесок, ядовитые цвета современной архитектуры, множество красок, которые мы не привыкли видеть в кино. Я понял, что хочу рассказывать не «серую» историю, а найти её цвет, сочность и трагикомичность, которая мне ближе, чем чистая драма. Мне по-настоящему интересно искать жанровое кино, преломленное бытовой реальностью, по-новому изобретать сюжет. Именно такой возможностью меня и привлекает текст Рябова.

В российский прокат фильм «777» выйдет осенью 2023 года.

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