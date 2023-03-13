Действие фильма происходит в марте 2011 года во Владивостоке, только что случилась авария на АЭС Фукусима. Игорь Хлебников — простой русский мужчина без больших перспектив. Он живет в Приморском крае, работает в гамбургерной и получает копейки. Однажды, снимая зарплату в банкомате, он достает вместо 10 тысяч 3 миллиона. Неожиданная удача запускает череду приключений в жизни героя и проверяет, сможет ли он правильно распорядиться ею.

Главные роли исполнили Максим Стоянов (Игорь Хлебников), Ирина Пегова (Лара), Федор Лавров (Гена), Ольга Озоллапиня (Ирада), Кирилл Полухин (Участковый), Ольга Богомазова (Марика). В роли начальника Игоря — писатель Кирилл Рябов. Оператором выступил Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Человек из Подольска»).

Фильм исследует синдром внезапного богатства и поведение человека, попавшего в такую ситуацию. Это реальный термин, введенный в психологию американцем Стивеном Гольбартом, который утверждал, что внезапно обрушившийся на человека «золотой дождь» становится причиной глубокого кризиса идентичности. «Именно в такой кризис попадает главный герой фильма «777» Игорь Хлебников. В начале истории, внезапно разбогатев, он чувствует себя этаким Джеем Гэтсби — могущественным, щедрым и неуязвимым. Но, оказавшись на вершине социальной лестницы, герой не сразу понимает, что деньги не определяют его собственную ценность. Что правда — не в деньгах», — отмечают создатели фильма.