Что читать в апреле? 10 книжных новинок

Бенджамин Вургафт, Мерри Уайт «Искусство вкуса. Кулинарная история человечества» (16+)

В книге антрополога и историка еда и напитки рассматриваются как источники страстей и двигатель прогресса на протяжении всей нашей истории. Так, благодаря выращиванию пшеницы и риса мы перестали быть охотниками-собирателями и смогли построить первые большие государства, а высокая ценность специй заставила торговцев и первооткрывателей пересекать моря и находить новые континенты. Читатель окажется на древнеримском пиру и в «Макдоналдсе», в итальянской деревне и на шумной сеульской улице, посреди кофейных плантаций и в обычном универмаге, чтобы проследить связь культуры, общества и еды.

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