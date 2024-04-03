Что читать в апреле? 10 книжных новинок

Кулинарная история человечества, сборник эссе о красивых мира сего, нон-фикшен про борьбу Екатерины II с оспой, исследование эволюции жирафов и людей и роман Алексея Поляринова о жизни после апокалипсиса — рассказываем про новинки, выпущенные издательствами к весеннему сезону столичной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction.
Бенджамин Вургафт, Мерри Уайт «Искусство вкуса. Кулинарная история человечества» (16+)
В книге антрополога и историка еда и напитки рассматриваются как источники страстей и двигатель прогресса на протяжении всей нашей истории. Так, благодаря выращиванию пшеницы и риса мы перестали быть охотниками-собирателями и смогли построить первые большие государства, а высокая ценность специй заставила торговцев и первооткрывателей пересекать моря и находить новые континенты. Читатель окажется на древнеримском пиру и в «Макдоналдсе», в итальянской деревне и на шумной сеульской улице, посреди кофейных плантаций и в обычном универмаге, чтобы проследить связь культуры, общества и еды.
Individuum
Сергей Николаевич «Заложники красоты» (18+)
Сборник эссе о красивых мира сего — актерах, режиссерах, художниках, дизайнерах, кураторах и других людях искусства. Как отмечают издатели, образы написаны журналистом и театральным критиком Сергеем Николаевичем так ярко, будто речь идет о героях биографического романа. Среди них Аркадий Ипполитов, Майя Плисецкая, Роман Виктюк, Инна Чурикова, Сальвадор Дали, Катрин Денев, Ален Делон и Джейн Биркин.
«Сеанс»
Зельфира Трегулова «Искусство как выбор. История моей жизни» (12+)
Экс-директор Третьяковской галереи рассказывает, как прошла путь от любящей искусство рижской девочки до одного из самых успешных и известных кураторов России. Это истории о семье, учебе в университете и аспирантуре, замужестве, детях и, конечно, организованных Зельфирой Трегуловой выставках-блокбастерах — в Вене, Осло, Токио, Лондоне, Нью-Йорке и других международных центрах. Взгляд изнутри на то, как устроена арт-сцена и что происходит за кулисами лучших музеев мира. Фрагмент книги читайте у нас на сайте.
«КоЛибри: Азбука-Аттикус»
Люси Уорд «Прививка для императрицы. Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы» (16+)
Нон-фикшен из шорт-листа The Times посвящен тому, как английский врач по приглашению Екатерины II провел в России в 1768 году первую массовую кампанию по прививанию от оспы — смертоносной вирусной инфекции, известной еще с античности и уносящей каждый год тысячи жизней. Императрица не побоялась лично сделать прививку (первая из правителей Европы!), чтобы подать хороший пример. Исследование английской писательницы и журналистки, написанное во время пандемии COVID-19, опирается на исторические документы.
«Альпина Паблишер»
Майя и Рубен Фоукс «Искусство Центральной и Восточной Европы с 1950 года» (16+)
Обзор авангардного искусства стран «советского блока» второй половины ХХ — начала XXI века, написанный английскими специалистами, основателями Постсоциалистического центра искусств в Лондоне. Речь идет о художниках из Восточной Германии, Румынии, Польши, Болгарии, Венгрии, бывших Чехословакии и Югославии и том, как пограничный статус — между капиталистической Европой и СССР — повлиял на их искусство и породил множество самобытных явлений, часто остававшихся в тени.
Ad Marginem и Masters
Станислав Дробышевский «Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции» (12+)
Популяризатор науки, антрополог, аспирант МГУ и редактор просветительского портала «Антропогенез.ру» в своей новой книге неожиданно сравнивает человека и жирафа — казалось бы, очень разных существ. Какая эволюционная судьба у наших предков и этих парнокопытных млекопитающих, начинавших вместе на общих пастбищах в Африке? И на самом ли деле мы так уж непохожи? Издание иллюстрировано научным сотрудником лаборатории нейрофизиологии Дмитрием Токальчиком.
«Бомбора»
Бруно Беттельхейм «Просвещенное сердце» (18+)
В 1938 году нацистские власти отправили начинающего австрийского психоаналитика Бруно Беттельхейма в лагерь Дахау — за его еврейское происхождение. Выжив и переехав в США, он стал профессором психологии в Чикагском университете. Эта книга осмысляет чудовищный лагерный опыт, а также подводит итог многолетним размышлениям Беттельхейма: почему в тоталитарной системе одни граждане превращаются в жертв, а другие — в палачей, и как этому противостоять.
«МИФ»
Алексей Поляринов «Кадавры» (18+)
В центре нового романа автора «Рифа» и одного из переводчиков «Бесконечной шутки» — существование цивилизации после конца света. По сюжету 30 лет назад произошла катастрофа: по всей стране появились застывшие мертвые фигуры. Главные герои Даша и Матвей отправляются в экспедицию, чтобы изучить загадочные аномалии. В этом путешествии они узнают, как люди привыкли к постоянному присутствию смерти в их жизни.
Inspiria
Ксения Малич «"Пришел, увидел — побежден!" Советские и британские архитекторы в 1930–1960-е годы» (16+)
Что такое культурная дипломатии и почему важно быть в контакте с иностранными коллегами? Петербургский историк архитектуры и куратор Ксения Малич исследует профессиональное общение советских и британских архитекторов — с момента отлаживания «Интуристом» и Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей поездок английских специалистов в СССР до окончания оттепели. «Собака.ru» уже делилась отрывком о том, как зарубежные зодчие оценили города России.
Издательская программа музея «Гараж»
Валерий Шубинский «Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру» (18+)
Переиздание биографии человека-парадокса и одной из центральных фигур ленинградской группы ОБЭРИУ, существовавшей в 1920-х. Петербургский поэт и историк литературы Валерий Шубинский на основе дневников, воспоминаний и документов пишет о мире Хармса, где фарс сложно отличить от трагедии, а художественный абсурд — от событий реальной жизни. Узнаем, что же на самом деле стояло за легендами и анекдотами о писателе.
Corpus
Комментарии (0)