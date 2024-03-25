Каким должен быть современный музей? Рассказывает экс-директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

В годы моего интенсивного сотрудничества с Гуггенхаймом Томас Кренс (директор Музея и Фонда Гуггенхайма. — Прим. «Собака.ru») вырабатывал концепцию и понимание современного музея, которая перевернула все существовавшие тогда представления. Кренс возвышался в то время над всем музейным миром в прямом и переносном смыслах этого слова — он был ростом с Петра Первого. Когда я стояла рядом с ним, мои глаза упирались в нижние пуговицы его рубашки, а для того, чтобы вести с ним разговор, приходилось задирать голову — ты же должен видеть взгляд человека, с которым беседуешь. И взгляд этот неминуемо получался свысока — но был очень теплым, когда он говорил со мной.

В первый же день знакомства в 1989 году в Третьяковке в Москве я чем-то ему понравилась, видимо, он почувствовал во мне личность, человека с видением, не боящегося идти на риск. Ему нравилось, что я русская, — то, что я по крови татарка, не играло для него никакой роли, я была русская, и все. Когда в 2015 году я стала директором Третьяковской галереи и мы разговаривали с ним по телефону, он, уже будучи свергнутым с музейного Олимпа, с гордостью перечислял своих учеников, которые возглавляли тогда крупнейшие музеи Европы и Америки, включая венский Бельведер, Окружной музей Лос-Анджелеса, Музей Почетного легиона в Сан-Франциско (его директор, Макс Холляйн, через пару лет возглавил Метрополитен-музей в Нью-Йорке).

Но в начале 2000-х Кренс возвышался, как Эверест, не только в силу своего огромного роста. Его видение опережало время — звучит очень банально, но именно в этом проявилось его русское происхождение — он всегда стремился достичь абсолюта и не был готов идти на компромиссы, в то время как американская выучка подсказывала ему, что возможно все. Он часто приезжал в эти годы в Россию, его здесь уважали и любили — помню, как все журналисты стремились взять у него интервью, и я тогда понимала, что мне невероятно повезло работать и учиться «расширенному видению» у этого человека.

Пытаясь сейчас сформулировать, что прорывного было в его представлении миссии и функции современного музея, я отчетливо понимаю: эти идеи в корне меняли музейную жизнь и на практике соединяли искусство и зрителя.