«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино»

«Шакира-Шакира» (да, это реальная фамилия!) мы начали скандировать сразу, как в 2019 году заметили красавицу с модельным бэкграундом в короткометражке «Сложноподчиненное», где она соблазняет героя Николая Комягина из Shortparis (картина попала в Канны!). Из лукбуков в надежду российского кино Лиза Перебралась в рекордно сжатые сроки: в 2021-м уже играла строптивую Еву в драме о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским, а в 2022-м сложила в фильмографии настоящий хет-трик: весомая роль в сериале о вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» с экстремально высоким зрительским рейтингом, полнометражный спин-офф хитового «Мажора» с Павлом Прилучным и веб-проект о прокрастинации «Кристина от А до Я».