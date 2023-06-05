«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Кино»

Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» состоится 8 июня на Левашовском хлебозаводе. А уже сейчас редакция «Собака.ru» объявляет лауреатов в номинации «Кино».
Любовь Аркус
Режиссер
Киновед, основатель журнала «Сеанс» и фонда поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», режиссер выпустила свой третий фильм-портрет. «Балабанов. Колокольня. Реквием» состоит из вступительного авторского эссе про мир и миф Алексея Октябриновича Балабанова и монтажа кинохроники его последних двух лет жизни, которые Аркус практически провела в семье режиссера, в том числе закадровый материал со съемок «Я тоже хочу»: мистическая колокольня счастья из его фильма — колокольня Запогостской церкви 1773 года — рухнула на сороковой день со смерти режиссера.
Дмитрий Лысенков
Актер
Самый харизматичный актер страны оказался в касте каждой важной кинопремьеры года: он строил козни в миллиардере-«Чебурашке» (единственный из петербуржцев!), был чиновником у вурдалаков в «Вампирах средней полосы» и у демонов в «13 клинической», мошенничал с недвижимостью в «Дурдоме», искал органы и веру в циничной народной комедии «Почка» в роли брата Любови Аксеновой и покушался на розу, что цвела не для него, в опус-магнуме Наталии Мещаниновой о черных безднах подростковой девичьей души «Алиса не может ждать».
Денис Прытков
Актер
Денис — в центре, справа — Сергей Горошко
Главный кинодебютант года (у Дениса даже есть такая награда от гильдии кастинг-директоров!) влюбил всю страну в обаятельного интерна-реаниматолога Ваню из «Капельника». Придуманный блогером Идой Галич и снятый Ильей Куликовым драмеди-сериал про запрещенные вещества (и где они обитают) зрители зовут «Братом 3» и ставят ему среднюю оценку в 8 баллов из 10.
Константин Плотников
Актер
Актер независимых театров к евангельскому возрасту 33-х получил роль мечты — сыграл легенду русского рока Михаила Горшенева, основателя и фронтмена группы «Король и шут». Панк-сказка по биографии и песням «КИШа» стала абсолютным рекордсменом (на «Кинопоиске» ее премьера обошла супергеройский блокбастер), а глубину образа рокера оценили даже пуристы из фанатов Горшка.
Елизавета Шакира
Актриса
«Шакира-Шакира» (да, это реальная фамилия!) мы начали скандировать сразу, как в 2019 году заметили красавицу с модельным бэкграундом в короткометражке «Сложноподчиненное», где она соблазняет героя Николая Комягина из Shortparis (картина попала в Канны!). Из лукбуков в надежду российского кино Лиза Перебралась в рекордно сжатые сроки: в 2021-м уже играла строптивую Еву в драме о суррогатном материнстве «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским, а в 2022-м сложила в фильмографии настоящий хет-трик: весомая роль в сериале о вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» с экстремально высоким зрительским рейтингом, полнометражный спин-офф хитового «Мажора» с Павлом Прилучным и веб-проект о прокрастинации «Кристина от А до Я».
Аглая Тарасова
Актриса
Наша любимая кавер-герл удивляет широтой актерского диапазона: Аглая интеллигентно смешит в обаятельном ромкоме «Свободные отношения» (снято в Петербурге!) и в гротескной булгаковской комедии «Конец света» о приходе в Чертаново сатаны (Юрий Колокольников!). Мстит в компании Евгения Ткачука убийце сестры в сложносочиненном нуаре «Казнь» и взмывает в небеса в военной драме «Воздух» Алексея Германа-младшего (скоро в прокате). Пока Тарасова снимается в продолжении «Холопа» режиссера Клима Шипенко, 13 июня выходит, как обещают, главный хит лета — комедийный сериал про девушку сложной судьбы «Вика-ураган», написанный специально под Аглаю.
Сергей Сельянов
Продюсер
Патриарх независимого российского кинематографа, сооснователь студии СТВ, подарившей нам дилогию «Брат», и анимационной «Мельницы» (отвечает за любимую новогоднюю франшизу «Богатыри»!), спродюсировал полномасштабный фильм-катастрофу «Снегирь» Бориса Хлебникова. В этой драме про конфликт морских волков и юных салаг (читай: отцов и детей) голливудские спецэффекты обрушиваются на зрителя под «Плот» Юрия Лозы: первый раз в киновселенной Сельянова этот советский шлягер звучал в «Грузе 200» его друга и соратника Алексея Балабанова.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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