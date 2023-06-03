«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу»

В главной премьере сезона в БДТ — спектакле Андрея Могучего «Материн- ское сердце» по классику национальной хтони и сердечности василию Шукшину — Нина Николаевна четыре с половиной часа выдает мощнейший перформанс про «простую русскую женщину» в жанрах от трагедии до фарса (это оценило и жюри «Золотой маски»!). Советская богородица, Усатова мчится на мотоцикле «Урал» по Руси, чтобы спасти родного сына, успевая по пути пожалеть и обогреть всех встречных.