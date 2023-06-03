«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу»

Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» пройдет уже на этой неделе — 8 июня на Левашовском хлебозаводе. Самое время объявить лауреатов в номинации «Театр и шоу».
Нина Усатова
Актриса
«Материнское сердце»
В главной премьере сезона в БДТ — спектакле Андрея Могучего «Материн- ское сердце» по классику национальной хтони и сердечности василию Шукшину — Нина Николаевна четыре с половиной часа выдает мощнейший перформанс про «простую русскую женщину» в жанрах от трагедии до фарса (это оценило и жюри «Золотой маски»!). Советская богородица, Усатова мчится на мотоцикле «Урал» по Руси, чтобы спасти родного сына, успевая по пути пожалеть и обогреть всех встречных.
Иван Волков
Актер
Наследник известной театральной семьи (и композитор!) вернулся в родной Петербург из Москвы пять лет назад — и за роль в первом же «домашнем» спектакле «Сирано» получил «Золотую маску»! С тех пор все постановки с актером Иваном Волковым — автоматически зрительские хиты.
Артем Злобин
Режиссер
Ученик Льва Эренбурга дебютировал в режиссуре в 23 года — невероятно зрелой страшной сказкой про банальность зла «Магазин». На сцене «Небольшого драматического театра» Артем Злобин так филигранно переплавляет вербатим документальной пьесы про тяжелую жизнь трудовых мигрантов в фантасмагорию про Шахерезаду, что спектакль стал главным маст-си сезона!
Мария Хорева
Балерина
Первая солистка Мариинского театра после травмы вернулась по-настоящему триумфально. На цену — в главной партии Аспиччии в балете «Дочь фараона», самой долгожданной премьере сезона с невероятной красоты костюмами и декорациями. В кино — с актерским дебютом в драматическом сериале «Балет» модного режиссера Евгения Сангаджиева.
Александр Цыпкин
Писатель, сценарист
За год у Александра случились сразу четыре театральные премьеры спектаклей по его текстам, в том числе «Интуиция» под художественным руководством директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского. А еще Цыпкин запустил оптимистичное тревел-шоу «Непровинция», в котором он открывает для себя (и нас) города России.
Арсений Попов
Актер, комик
Актер и главный импровизатор страны, Арсений Попов — участник сенсационного комедийного бойз-бенда с харизмой и фан-базой почти как у Beatles. У шоу «Импровизаторы» на СТС, «Громкий вопрос» и «Истории» на ютьюбе миллионы просмотров, на гастролях солдаут, а шутки участников квартета — Шастуна, Позова, Матвиенко и Попова — взрывают зал как платиновые хиты «Грэмми».
Илья Дель
Актер
Актер удивительной трагикомической органики дождался роли, в которой смог выкрутить тумблер своего грандиозного таланта на максимум. Князь Мышкин из «Идиота» в версии Ильи Деля и режиссера Петра Шерешевского — не блаженный и святой, а подверженный приступам депрессии и шизофрении гиперчувствительный поэт, который превращает стихи в рэп-речитативы.
Ксения Михеева
Хореограф
Хореограф и танцовщица в контемпорари пришла из классического балета, а в профессию хореографа — окончив факультет прикладной математики СПбГУ. Всем Петербургом с восторгом наблюдаем за вектором Михеевой: Ксения — автор 26 спектаклей, два из которых — «Чаепитие» и «Место, которого не было» — получили «Золотые маски», в мае выпустила 27-й — работу «Непокой» на Новой сцене Александринского театра.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
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