«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

Звезда научного андеграунда, основатель музея сновидений Фрейда, философ и психоаналитик возвращает в моду интеллект: его лекции про психоанализ и перестройку в музыке собрали в Доме Радио рекордное количество слушателей, которые теперь знают, что такое шизомесса, и смогут отличить рейв от дискотеки. В этом году у Виктора Ароновича вышли две книги — серьезный труд о паранойе и об убийстве души «Завещание доктора Шребера», работа над которым заняла почти десять лет, а также «О значении и желании денег» — совместная работа с кандидатом экономических наук Александром Погребняком.