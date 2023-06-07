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Книги

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

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Работы этих авторов мы читаем, читали и будем перечитывать: редакция «Собака.ru» рассказывает о лауреатах премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Книги». Встречаемся с ними и другими нашими героями завтра, 8 июня, на Левашовском хлебозаводе

Виктор Мазин 

Писатель, философ, психоаналитик

Наталья Скворцова

Звезда научного андеграунда, основатель музея сновидений Фрейда, философ и психоаналитик возвращает в моду интеллект: его лекции про психоанализ и перестройку в музыке собрали в Доме Радио рекордное количество слушателей, которые теперь знают, что такое шизомесса, и смогут отличить рейв от дискотеки. В этом году у Виктора Ароновича вышли две книги — серьезный труд о паранойе и об убийстве души «Завещание доктора Шребера», работа над которым заняла почти десять лет, а также «О значении и желании денег» — совместная работа с кандидатом экономических наук Александром Погребняком.

Алла Горбунова 

Поэт, прозаик

Лина Либо

Книги поэта и прозаика Аллы Горбуновой претендуют на манифесты поколения и собирают главные литературные премии. В 2019 году она стала лауреатом Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» за книгу «Пока догорает азбука», в 2020 году получила премию «НОС» за сборник рассказов «Конец света, моя любовь». Окончила с отличием философский факультет Санкт-Петербургского университета и аспирантуру под руководством Александра Секацкого. Критики каждую книгу Горбуновой принимают с изумлением и восторгом. Валерий Шубинский называет поэта «“женским” аналогом Рембо и раннего Маяковского». Вадим Левенталь пишет, что «ее стихи таинственны и зловещи, как бормотание колдуньи, как пение русалки, как свист ветра или скрип дверей». В 2023 году издательство «Пальмира» выпустило сборник- предсказание «Книга Царства», в который вошли избранные стихотворения 2021–2022 годов.

Александр Семенов, Даниил Веретенников и Гавриил Малышев 

Преподаватель, архитектор-градопланировщик и аналитик города, урбанист

Виктор Юльев

Первыми в России окрестив шедеврами зодчества девяностых и нулевых станцию метро «Горьковская» и «Макдоналдс» у «Василеостровской» (в 2018 году!), создатели термина «Капиталистический романтизм» — преподаватель, автор книги «Дизайн мебели СССР» Александр Семенов, архитектор-градопланировщик, руководитель проектов «Прогород» Даниил Веретенников и аналитик города, урбанист бюро «Новая земля» Гавриил Малышев — в конце 2022-го выпустили монументальный труд «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга». Этот бесценный гид по капрому — пять маршрутов по Васильевскому и Безымянному островам, Выборгской и Петроградской сторонам, Центральному и Южному районам. Сейчас рупоры капрома готовят книгу о постсоветском наследии России: от Казани до Москвы.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Люди:
Виктор Мазин, Алла Горбунова

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