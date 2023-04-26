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«Оккульттрегер» Сальникова, «Лихо» Рябова и «Чагин» Водолазкина вошли в лонг-лист премии «Большая книга»-2023

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Из 322 номинированных в этом году произведений в длинный список вошло 51 — это документальная проза, романы, повести и сборники рассказов.

Фото: Алексей Сорпов

Евгений Водолазкин

Длинный список XVIII сезона Национальной литературной премии «Большая книга»:

  1. Василий Авченко — документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
  2. Ольга Аникина — роман «Назови меня по имени»
  3. Михаил Бару — сборник рассказов «Скатерть английской королевы»
  4. Павел Басинский, Екатерина Барбаняга — роман «Алиса в русском Зазеркалье»
  5. Александр Баунов — документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»
  6. Юрий Буйда — роман «Дар речи»
  7. Ксения Буржская — роман «Пути сообщения»
  8. Александр Бушковский — роман «Ясновидец Пятаков»
  9. Оксана Васякина — роман «Роза»
  10. Эдуард Веркин — роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
  11. Михаил Визель — документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»
  12. Евгений Водолазкин — роман «Чагин»
  13. Петр Воротынцев — повесть «Заведение
  14. Николай Гаврилов — повесть «Утешение»
  15. Дмитрий Гаричев — роман «Lakinsk Project»
  16. Рагим Джафаров — роман «Марк и Эзра 2.0»
  17. Андрей Дудко — роман «Последователь»
  18. Олег Ермаков — роман «По дороге в Вержавск»
  19. Дмитрий Захаров — роман «Комитет охраны мостов»
  20. Виталий Захарцов — роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»
  21. Шамиль Идиатуллин — роман «До февраля»
  22. Михаил Квадратов — роман «Отравленным место в раю»
  23. Алексей Колмогоров — роман «ОТМА. Спасение Романовых»
  24. Евгений Кремчуков — роман «Волшебный хор»
  25. Павел Кренёв — сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»

Кирилл Рябов

  1. Саша Кругосветов — роман «Полёт саранчи»
  2. Лев Кузьминский — роман «Привет, заморыши»
  3. Екатерина Манойло — роман «Отец смотрит на запад»
  4. Родион Мариничев — повесть «Комендань»
  5. Александр Мелихов — роман «Сапфировый альбатрос»
  6. Сергей Миронов — повесть «Пагубная страсть»
  7. Хелена Побяржина — роман «Валсарб»
  8. Евгений Попов, Михаил Гундарин — документальная проза «Василий Макарович»
  9. Захар Прилепин — документальная проза «Шолохов. Незаконный»
  10. Алексей Рачунь — роман «Почему Мангышлак»
  11. Андрей Рубанов — документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»
  12. Кирилл Рябов — сборник повестей и рассказов «Лихо»
  13. Алексей Сальников — роман «Оккульттрегер»
  14. Анатолий Словцов — повесть «Сюжет и фабула не совпадают»
  15. Анастасия Сопикова — сборник рассказов «Тоска по окраинам»
  16. Андрей Тавров — роман «Снигирь»
  17. Арсен Титов — роман «Так компоновал Веронезе»
  18. Виктория Токарева — сборник рассказов «Внутренний голос»
  19. Михаил Турбин — роман «Выше ноги от земли»
  20. Гала Узрютова — роман «Которые»
  21. Дмитрий Фалеев, Евгения Варенкова — роман «Формула всего»
  22. Ислам Ханипаев — роман «Холодные глаза»
  23. Виктория Черножукова, Владимир Веретенников — роман «Частные случаи ненависти и любви»
  24. Татьяна Чернышёва — роман «Дочь предателя»
  25. Александра Шалашова — роман «Салюты на той стороне»
  26. Светлана Шнитман-МакМиллин — документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».

Знакомьтесь, Кирилл Рябов — менестрель петербургской хтони, чьи тексты экранизируют Месхиев и Хант

Теперь экспертам предстоит сформировать список финалистов — его объявят 1 июня на традиционном Литературном обеде, который состоится накануне книжного фестиваля «Красная площадь». Затем к работе приступит жюри премии — литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 104 человек. Позже свой выбор смогут сделать читатели — в рамках народного голосования. Победители 18-го сезона «Большой книги» будут награждены на торжественной церемонии в декабре.

Напомним, лауреатом «Большой книги» 2022 года стала «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — своего рода путеводитель по роману Толстого. Писатель комментирует непонятные современному человеку реалии, детали быта, особенности устройства общества и углубляет читательское понимание романа. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».

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