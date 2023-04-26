«Оккульттрегер» Сальникова, «Лихо» Рябова и «Чагин» Водолазкина вошли в лонг-лист премии «Большая книга»-2023

Из 322 номинированных в этом году произведений в длинный список вошло 51 — это документальная проза, романы, повести и сборники рассказов.
Евгений Водолазкин
Длинный список XVIII сезона Национальной литературной премии «Большая книга»:
- Василий Авченко — документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
- Ольга Аникина — роман «Назови меня по имени»
- Михаил Бару — сборник рассказов «Скатерть английской королевы»
- Павел Басинский, Екатерина Барбаняга — роман «Алиса в русском Зазеркалье»
- Александр Баунов — документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»
- Юрий Буйда — роман «Дар речи»
- Ксения Буржская — роман «Пути сообщения»
- Александр Бушковский — роман «Ясновидец Пятаков»
- Оксана Васякина — роман «Роза»
- Эдуард Веркин — роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
- Михаил Визель — документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»
- Евгений Водолазкин — роман «Чагин»
- Петр Воротынцев — повесть «Заведение
- Николай Гаврилов — повесть «Утешение»
- Дмитрий Гаричев — роман «Lakinsk Project»
- Рагим Джафаров — роман «Марк и Эзра 2.0»
- Андрей Дудко — роман «Последователь»
- Олег Ермаков — роман «По дороге в Вержавск»
- Дмитрий Захаров — роман «Комитет охраны мостов»
- Виталий Захарцов — роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»
- Шамиль Идиатуллин — роман «До февраля»
- Михаил Квадратов — роман «Отравленным место в раю»
- Алексей Колмогоров — роман «ОТМА. Спасение Романовых»
- Евгений Кремчуков — роман «Волшебный хор»
- Павел Кренёв — сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»
Кирилл Рябов
- Саша Кругосветов — роман «Полёт саранчи»
- Лев Кузьминский — роман «Привет, заморыши»
- Екатерина Манойло — роман «Отец смотрит на запад»
- Родион Мариничев — повесть «Комендань»
- Александр Мелихов — роман «Сапфировый альбатрос»
- Сергей Миронов — повесть «Пагубная страсть»
- Хелена Побяржина — роман «Валсарб»
- Евгений Попов, Михаил Гундарин — документальная проза «Василий Макарович»
- Захар Прилепин — документальная проза «Шолохов. Незаконный»
- Алексей Рачунь — роман «Почему Мангышлак»
- Андрей Рубанов — документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»
- Кирилл Рябов — сборник повестей и рассказов «Лихо»
- Алексей Сальников — роман «Оккульттрегер»
- Анатолий Словцов — повесть «Сюжет и фабула не совпадают»
- Анастасия Сопикова — сборник рассказов «Тоска по окраинам»
- Андрей Тавров — роман «Снигирь»
- Арсен Титов — роман «Так компоновал Веронезе»
- Виктория Токарева — сборник рассказов «Внутренний голос»
- Михаил Турбин — роман «Выше ноги от земли»
- Гала Узрютова — роман «Которые»
- Дмитрий Фалеев, Евгения Варенкова — роман «Формула всего»
- Ислам Ханипаев — роман «Холодные глаза»
- Виктория Черножукова, Владимир Веретенников — роман «Частные случаи ненависти и любви»
- Татьяна Чернышёва — роман «Дочь предателя»
- Александра Шалашова — роман «Салюты на той стороне»
- Светлана Шнитман-МакМиллин — документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».
Теперь экспертам предстоит сформировать список финалистов — его объявят 1 июня на традиционном Литературном обеде, который состоится накануне книжного фестиваля «Красная площадь». Затем к работе приступит жюри премии — литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 104 человек. Позже свой выбор смогут сделать читатели — в рамках народного голосования. Победители 18-го сезона «Большой книги» будут награждены на торжественной церемонии в декабре.
Напомним, лауреатом «Большой книги» 2022 года стала «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — своего рода путеводитель по роману Толстого. Писатель комментирует непонятные современному человеку реалии, детали быта, особенности устройства общества и углубляет читательское понимание романа. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».
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