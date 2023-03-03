«Большая книга» завершила прием заявок в рамках 18-го сезона премии. Номинированы 322 произведения!

Более 100 номинаторов, среди которых ведущие издательства России, СМИ, региональные писательские организации, литературные журналы и агентства, издательские сервисы и школы писательского мастерства, а также жюри «Большой книги», выдвинули на соискание премии как произведения хорошо известных авторов — Евгения Водолазкина, Татьяны Булатовой, Василия Авченко, Виктории Токаревой и других, так и книги молодых перспективных писателей — в их числе лауреатов премии «Лицей» Ислама Ханипаева, Екатерины Манойло и Аси Володиной.

«Закончен прием работ на премию «Большая книга». В конкурсе участвуют 322 претендента. Как всегда, среди них и маститые авторы, и множество дебютантов. В списке номинируемых произведений то и дело мелькают интригующие заголовки. В ближайшие два месяца нам, экспертам «Большой книги», предстоит интересное чтение и немало открытий. Предвкушаю оживленные дебаты с коллегами по длинному списку премии», — отметил Данилов.

Длинный список произведений будет сформирован до 30 апреля, список финалистов эксперты объявят в начале июня — на традиционном Литературном обеде, который состоится накануне книжного фестиваля «Красная площадь». Победителей назовут не позднее 15 декабря. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз «За вклад в литературу». Денежное содержание первого места — 3 миллиона рублей, второго — 1,5 миллиона рублей, третьего — 1 миллион рублей.

Напомним, лауреатом «Большой книги» 2022 года стала «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского — своего рода путеводитель по роману Толстого. Писатель комментирует непонятные современному человеку реалии, детали быта, особенности устройства общества и углубляет читательское понимание романа. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».