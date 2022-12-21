25 лучших книг 2022 года

Джонатан Франзен «Перекрестки» (18+)

Если в уходящем году у вас были силы и время прочесть всего одну книгу, то надеемся, что выбор пал на «Перекрестки» Джонатана Франзена. А если нет, то самое время исправить это на каникулах! К тому же действие начинается как раз зимой — под Рождество.

В «Перекрестках» Франзен продолжает ставить неразрешимые моральные дилеммы и работать в жанре большого классического романа, хотя и на современной фактуре. И стоит согласиться с зарубежными критиками (в США книга вышла в 2021-м), это лучшее сочинение писателя со времен прорывных «Поправок». Это история про семью американского пастора Расса Хильдебрандта, каждого из членов которой ждут свои хитросплетения жизненных выборов, говорящие о том, что свобода есть лишь познанная необходимость. А божественное заключается не в молитвах и воскресных походах в церковь, а умении не поддаться искушению, услышать и понять ближнего, а иногда и просто в стремлении быть чище и добрее.

Corpus, перевод Юлии Полещцук