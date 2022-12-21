25 лучших книг 2022 года

«Собака.ru» продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказали вам о главных фильмах, сериалах, альбомах и клипах. На очереди — лучшие книги, вышедшие в России в 2022-м: от романов Джонатана Франзена, Салли Руни и Евгения Водолазкина до рассказов Харуки Мураками и «Подлинной истории Анны Карениной» Павла Басинского.
Джонатан Франзен «Перекрестки» (18+)
Если в уходящем году у вас были силы и время прочесть всего одну книгу, то надеемся, что выбор пал на «Перекрестки» Джонатана Франзена. А если нет, то самое время исправить это на каникулах! К тому же действие начинается как раз зимой — под Рождество.
В «Перекрестках» Франзен продолжает ставить неразрешимые моральные дилеммы и работать в жанре большого классического романа, хотя и на современной фактуре. И стоит согласиться с зарубежными критиками (в США книга вышла в 2021-м), это лучшее сочинение писателя со времен прорывных «Поправок». Это история про семью американского пастора Расса Хильдебрандта, каждого из членов которой ждут свои хитросплетения жизненных выборов, говорящие о том, что свобода есть лишь познанная необходимость. А божественное заключается не в молитвах и воскресных походах в церковь, а умении не поддаться искушению, услышать и понять ближнего, а иногда и просто в стремлении быть чище и добрее.
Corpus, перевод Юлии Полещцук
Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной» (16+)
Литературовед и критик Павел Басинский (кстати, помогавший Авдотьи Смирновой и Анне Пармас со сценарием фильма «История одного назначения») вновь взялся за творчество Льва Толстого. Он предлагает нетривиальный взгляд на загадки и парадоксы романа «Анна Каренина» — а собранные им все вместе факты ведут к абсолютно невероятным, с точки зрения классических трактовок, выводам. Это почти детективное расследование, где равно важны и академическая, и беллетристическая составляющие.
За свой текст Павел Басинский получил премию «Большая книга». Кроме того, «Подлинную историю Анны Карениной» собираются экранизировать в виде сериала.
«Редакция Елены Шубиной»
Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты» (18+)
Весь мир влюбился в прозу ирландской писательницы Салли Руни после романов «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди» (оба были экранизированы). Не удивительно, что ее новая книга, выйдя в сентябре 2021-го, тут же возглавила в англоязычном мире всевозможные топы и стала лучшей по версии Goodreads Choice Awards. Это вновь искренний разговор миллениалов, каково это жить на цивилизационных обломках и правильно ли ставить в таком случае во главу личное, в том числе секс. Об этом переписываются две главные героини — успешная писательница Элис и сотрудница литературного журнала Айлин. В России книга появилась в 2022-м.
«Синдбад», перевод Анны Бабяшкиной
Евгений Водолазкин «Чагин» (16+)
В «Лавре», «Авиаторе» и «Брисбене» писатель Евгений Водолазкин уже показал себя бережным архивариусом собственной и коллективной памяти (и без допинга вроде «мадленок», как у Пруста!). В новом романе он вновь исследует, когда важно помнить, а когда — забывать. При этом на современном материале — действие происходит в XX — начале XXI века. Главный герой «Чагина» — человек с феноменальной памятью, способный, например, точно воспроизвести числовые последовательности из статистики, изучая ее всего пару минут. Правда, о его внутреннем мире мы узнаем опосредованно. После смерти Чагина его архив разбирает один из коллег, находя в том числе и личный дневник. Действие — что всегда приятно — происходит в Петербурге (в том числе еще зовущемся Ленинградом).
«Редакция Елены Шубиной»
Орхан Памук «Чумные ночи» (16+)
Лауреат Нобелевской премии и, пожалуй, самый известный турецкий писатель в мире в «Чумных ночах» соединяет историческую фактуру со сказочной и детективной. Действие происходит на средиземноморском острове, где живет православное и исламское население. Его охватывает чума, с которой прибывает бороться эпидемиолог, но победа над болезнью не единственная его цель. Впрочем, и не все жители острова готовы следовать предписаниям чужака.
«Иностранка», перевод Михаила Шарова
Петер Хандке «Воровка фруктов» (16+)
Соавтор Вима Вендерса и лауреат Нобелевской премии по литературе в «Воровке фруктов» вновь в обыденном находит абсолютное. У романа подзаголовок «Простая поездка в глубь страны», и это, конечно, немного лукавство. Путешествие героя-рассказчика в Вексен вслед за женщиной, которую он зовет «воровкой фруктов», это целый эпос, где каждая встреча не случайна и ведет к следующей.
Inspiria, перевод Марины Кореневой
Евгения Некрасова «Кожа» (18+)
В основе нового романа писательницы и сокураторки Школы литературных практик Евгении Некрасовой — буквальное прочтение идиомы про побывать в шкуре другого. И вновь в духе магического реализма, как и в ее же «Калечине-Малечине» и сборнике рассказов «Домовая любовь». По сюжету русская крепостная Домна и афроамериканская рабыня Хоуп из-за шрамов от избиений хозяев смогли поменяться кожей. Глобально же это захватывающее исследование несвободы и неравенства женщин через фем-оптику.
Popcorn Books
Харуки Мураками «От первого лица» (16+)
Новый сборник рассказов Харуки Мураками — восемь автобиографичных и не очень историй о любви и одиночестве, смысле жизни и бейсболе, Чарли Паркере и джазе, The Beatles и мистических совпадениях, ностальгии по юности и грусти. А еще — о примате, ворующим у людей имена.
«Эксмо», перевод Андрея Замилова
Р.С. Шерифф «Две недели в сентябре» (12+)
Ставший классикой английской литературы роман, нежный к героям и читателям, как будто переносит к морю — в Бонгор. Сюда приезжают на отдых его персонажи — семейство Стивенс. Они просто гуляют и плавают, но описано это так, что не оторваться.
Роман был опубликован в 1931 году, стал бестселлером, потом его забыли на много десятилетий, переиздав только в начале двухтысячных. На русском языке он вышел впервые. Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро отмечал, что это «самый жизнеутверждающий, духоподъемный текст из всех, что он знает». И редко кому «удается так передать достоинство обыденной жизни».
Corpus, перевод Анны Гайденко
«Новый Декамерон. 29 новелл времен пандемии» (16+)
В разгар пандемии все вспоминали «Декамерон» Боккаччо, проводя исторические параллели между чумной и коронавирусной эпохами. Редакторы журнала The New York Times Magazine решили эти очевидные аналогии зафиксировать, создав сборник рассказов современных писателей о тех временах, что не выбирают. В проекте приняли участие Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелл, Этгар Керет и многие другие.
Inspiria, перевод Галины Сегаль, Владимира Лукьянчука, Екатерины Шукшиной
Джулиан Барнс «Элизабет Финч» (16+)
Один из самых ярких прозаиков современной Великобритании, лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс в романе-загадке, предлагает читателю вместе с ним исследовать все формы любви (не только романтической) через образ таинственной Элизабет Финч. Записные книжки ее, преподавателя читающего студентам-вечерникам курс «Культура и цивилизация», находит десятилетия спустя актер-неудачник Нил. Прототипом героини стала Анита Брукнер — английская писательница, историк искусства, подруга Барнса и так же, как и он, лауреатка Букеровской премии.
«Иностранка», перевод Елены Петровой
Матиас Энар «Ежегодный пир Погребального братства» (18+)
Лауреат Гонкуровской премии Матиас Энар в романе «Ежегодный пир Погребального братства» упражняется в раблезианстве — его текст изобилует яркими деталями и языковой игрой. Поэтому переводчику Алле Беляк пришлось по-настоящему сложно, чтобы максимально передать на русском все нюансы. Хотя начинается все тут довольно тривиально: аспирант-антрополог из Парижа, отправляется в деревню Пьер-Сен-Кристоф, чтобы написать дипломную работу, посвященную жизни в сельской Франции. Но изучение локального фольклора и обычаев оборачивается настоящей фантасмагорией с допросами ведьм и перерождениями.
NoAge, перевод Аллы Беляк
Виктор Пелевин «KGBT+» (18+)
Последнее время новые книги главного постмодерниста современной России Виктора Пелевина стабильно выходили раз в год — в августе-начале сентября. В 2022-м, когда эта традиция нарушилась, незамедлительно появился слух, что фанатам писателя останется довольствоваться лишь переизданием «S.N.U.F.F.» десятилетней давности. Позже его развеяли в «Эксмо»: новый роман все же вышел 29 сентября в 20:22. Главный герой «KGBT+» — представитель профессии «вбойщиков». Это люди, которые «вживляют» в голову другим некие идеи и установки.
«Эксмо»
Евгений Добренко, Наталья Джонссон-Скрадоль «Госсмех: Сталинизм и комическое» (16+)
Смех принято считать стихийной вещью и символом свободы. Но юмор вполне может служить и государственным интересам — якобы свидетельством того, что «жить стало лучше, жить стало веселее».
Как именно это происходит, рассказывается в книге Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль. В центре внимания авторов — смех, санкционированный государством и ставший в его руках инструментом подавления и контроля. Его исследуют на примере сталинских кинокомедий, сатирических пьес, карикатур и фельетонов, пословиц, частушек, басен и водевилей.
«Новое литературное обозрение»
Рэйчел Свейби «52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир» (12+)
В своей феминистской книге Рэйчел Свейби «возвращает имена» женщинам-ученым, несправедливо забытым из-за гендерных стереотипов. Среди них — специалистки в области медицины, биохимии, биологии, физиологии и археологии. Например, американка Мэри Джейкоби — первая женщина, принятая на медицинский факультет Парижского университета. Или бактериолог Анна Весселс Уильямс, в свободное время пилотировавшая самолеты.
«Альпина нон-фикшн», перевод Натальи Колпаковой
Джейсон Рекулик «Скрытые картинки» (16+)
Один из немногих триллеров в нашей подборке — роман Джейсона Рекулика, который уже высоко оценили Стивен Кинг и режиссер и сценарист Скотт Фрэнк («Ход королевы»). Сюжет книги и правда невероятно кинематографичен — судите сами.
Экс-спортсменка Мэллори Куинн устраивается няней к пятилетнему Тедди. Они прекрасно ладят, но вдруг ребенок начинает рисовать зловещие картинки: на них мужчина тащит в лес безжизненное тело. Критики особенно хвалят фееричный и не слишком ожидаемый финал книги.
«Азбука», перевод Ирины Тетериной
Александра Шевченко «Стационар» (12+)
По табуированной в России теме психических расстройств художница Александра Шевченко создала графический роман о людях с непростыми судьбами, которых общество воспринимает как «ненормальных». Это истории, которые она узнала в ПНИ, — о Нине, беззаветно любящей свою дочь, слышащей голоса Лизе, живущей в мире снов Оле, страдающей от расстройства пищевого поведения Даше и многих других. Комикс не только фокусируется на конкретных людях, но и подчеркивает, как важно вообще проговаривать то, что чувствуешь и обращаться за помощью.
«Бумкнига»
Александр Генис «Люди и праздники. Святцы культуры» (16+)
Живущий в Нью-Йорке писатель Александр Генис дружил с Сергеем Довлатовым, Петром Вайлем, Василием Аксеновым, Татьяной Толстой и многими другими. (Про них можно почитать в его отличном мемуарном сборнике «Обратный адрес».) Наблюдения за миром вокруг и объектами культуры Гениса всегда отличаются точностью. И новая книга-компиляция эссе в жанре «календарь» вновь подтверждает это правило.
«Редакция Елены Шубиной»
Виктор Франкл «О смысле жизни» (16+)
Основатель Третьей Венской школы психотерапии — логотерапии — был в четырех концлагерях, где потерял всю семью. В 1946 году, уже в мирное время, Виктор Франкл написал книгу, которая позднее под названием «Сказать жизни “Да!”» стала всемирным бестселлером.
В этом издании другого его труда «О смысле жизни» включены три лекции, которые психиатр и психотерапевт прочел в Народном университете Вены. Прежде они на русском языке не публиковались. Возможно, эта книга не поможет вам найти тот самый смысл жизни, а изложенная в ней концепция коллективной ответственности покажется устаревшей, но опыт человека, сохранившего себя в самых чудовищных обстоятельствах, то, что дает если не надежду, то хотя бы внушает немного оптимизма.
«Альпина нон-фикшн»
Александр Ливергант «Викторианки» (16+)
Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант написал увлекательный нон-фикшн об английских писательницах и поэтессах XIX века, творивших, несмотря на патриархальное устройство общества (и ему вопреки). В книгу вошли три очерка: «Непревзойденная Джейн» о Джейн Остин, «Дом на кладбище» о Шарлотте, Эмили, Энн и Брэнуэлле Бронте и «Викторианская Сивилла» о Мэри Энн Эванс, взявшей псевдоним Джордж Элиот.
«Новое литературное обозрение»
Анна Старобинец «Лисьи броды» (18+)
Над приключенческим романом в жанре то ли магического, то ли мистического реализма автор «Посмотри на него» Анна Старобинец работала более пяти лет. Это сложносоставный текст, где место нашлось и полковнику НКГБ, и экс-циркачу, и беглому зэку, и оккультисту, и человеку-тигру и лису-оборотню. Все они встречаются на берегу одного заколдованного озера.
«Рипол Классик»
Джонатан Коу «Мистер Уайлдер и я» (16+)
Британский писатель Джонатан Коу по праву является одним из наиболее интересных и оригинальных современных авторов. Его новый роман «Мистер Уайлдер и я» посвящен режиссеру Билли Уайлдеру — героиня текста оказывается на съемках его «Федоры». По словам главного редактора издательства Phantom Press Игоря Алюкова, это «ни в коем случае не биография, не документальный роман. Это то, что Коу умеет делать лучше всех: сплав реальности, снов, фантазии, с щепоткой абсурда и большой долей теплой иронии».
Phantom Press, перевод Елены Полецкой
Нита Проуз «Горничная» (18+)
Еще до публикации права на роман Ниты Проуз были проданы в 33 страны, а студия Universal решила его экранизировать — с Флоренс Пью в главной роли. И речь при этом о литературном дебюте! Это детектив про любительницу головоломок и чистоты Молли Грей. Та искренне считает работу горничной своим призванием, пока одного из постояльцев гостиницы, в которой она трудится, не находят мертвым. Молли становится главной подозреваемой.
«Азбука», перевод Ирины Тетериной
Алексей Сальников «Оккульттрегер» (18+)
Новый роман автора «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова вновь рассказывает о фантасмагории совсем рядом с нами — в одном уральском городе. Это феминистский текст об оккульттрегере Прасковье, работа которой — «быть связующим звеном между херувимами, чертями и людьми». Здесь ангелы — пьющие и бездомные, демоны — блогеры-миллионники, а оккульттрегеры превращаются во что угодно. Как и в «Петровых», в книге множество ироничных и не очень постмодернистских отсылок.
«Редакция Елены Шубиной»
Франсуа-Анри Дезерабль «Властитель мой и господин» (18+)
Протагонист книги — молодой поэт Васко, виртуозно владеющий словом. Его обвиняют в преступлении на почве страсти, главная улика против него — тетрадь со стихами. Она, револьвер и следы пороха на руках по результатам баллистической экспертизы — все, что по сюжету остается от великой любви.
Франсуа-Анри Дезерабль прославился текстом о Ромене Гари «Некий господин Пекельный». «Властитель мой и господин» — уже четвертая его книга, хотя публиковаться он начал лишь в 2013-м. На родине писатель уже получил за нее Гран-при Французской академии — за лучший роман 2021-го. И вполне заслуженно: Дезерабль, как никто, умеет сочетать смех, иронию и лирику.
Corpus, перевод Натальи Мавлевич
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