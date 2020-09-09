Что читать осенью: 19 новых книг

Эдриан Бесли «Билли Айлиш. Первая полная биография»

Самой популярной певице в мире еще нет и 20 (и даже 19), а она уже выиграла пять «Грэмми», написала вместе с братом Финнеасом саундтрек к бондиане и спела с ним же на вручении премии «Оскар». Как Билли пришла к успеху, откуда взялся ее псевдоним, как она относиться к хип-хопу и как у нее проявляется синдром Туррета — обо всем этом в первой полной биографии Айлиш рассказывает британская писательница Эдриан Бесли.

«Бомбора», сентябрь