Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», биографии Билли Айлиш, Берроуза и Курта Кобейна, сложности взросления от Элены Ферранте и Андре Асимана, а также дебют Павла Басинского в неожиданном жанре — «Собака.ru» рассказывает о важных книжных новинках осени.
Что читать осенью: 19 новых книг
Виктор Пелевин «Непобедимое солнце»
Хотя новинка вышла в конце августа, прочитать новый роман Виктора Олеговича летом успели, скорее всего, не все его поклонники. Что ждать от книги Пелевина на этот раз (спойлер: феминизма, буддизма, духовных практик и прочих трендов), подробнее читайте в нашей рецензии.
«Эксмо», август
Эдриан Бесли «Билли Айлиш. Первая полная биография»
Самой популярной певице в мире еще нет и 20 (и даже 19), а она уже выиграла пять «Грэмми», написала вместе с братом Финнеасом саундтрек к бондиане и спела с ним же на вручении премии «Оскар». Как Билли пришла к успеху, откуда взялся ее псевдоним, как она относиться к хип-хопу и как у нее проявляется синдром Туррета — обо всем этом в первой полной биографии Айлиш рассказывает британская писательница Эдриан Бесли.
«Бомбора», сентябрь
Оливье Гез «Исчезновение Йозефа Менгеле»
Один из самых известных и жестоких надзирателей Освенцима Менгеле (его звали «Ангелом смерти») после войны бежал в Латинскую Америку, где и умер своей смертью через 30 лет. Журналист Оливье Гез из фактов жизни нацистского преступника собрал документальный роман и написал его как исповедь: от первого лица.
«Книжники», конец августа
Алексей Иванов «Быть Ивановым»
Автор «Географ глобус пропил», «Сердца пармы» и «Тобола» около 15 лет ведет диалог с читателями на своем сайте. Самые интересные вопросы и ответы он собрал в книге «Быть Ивановым» — получилось не менее захватывающе, чем документальные романы.
«Альпина Паблишер», сентябрь
Евгений Водолазкин «Сестра четырех»
Книги Евгения Германовича умудрялись ставить в театре даже когда речь шла о романах. Видимо, чтобы облегчить задачу режиссерам, писатель создал абсурдистскую пьесу в четырех частях. Контекст тоже актуален — ее персонажи заперты в больничной палате во время пандемии опасного вируса.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», сентябрь
Майкл Азеррад «Come as you are: история Nirvana, рассказанная Куртом Кобейном»
В 1993 году музыкальный журналист Майкл Азеррад создал единственную прижизненную биографию группы Nirvana. После смерти Курта Кобейна он дополнил ее еще одной главой (очень трогательной!). Основой для книги стали многочисленные разговоры с музыкантами Nirvana и их близкими.
«Бомбора», 1 сентября
Никита Непряхин «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению»
Писатель и бизнес-тренер доходчиво объясняет на конкретных примерах, откуда берутся предрассудки и мистическое сознание, как мыслить критически и прогнозировать будущее с помощью абдукций.
«Альпина Паблишер», сентябрь
Бриджет Коллинз «Переплет»
Книга прошлого года по версии New York Times — фантастический роман-притча о воспоминаниях, которые запирают в книги (это не метафора в духе «когда б вы знали, из какого сора»). Однажды юноша-переплетчик Эмметт находит таинственное издание со своим именем на обложке.
«Рипол-Классик», сентябрь
Олег Лекманов «“Жизнь прошла, а молодость длится…” Путеводитель по книге мемуаров Ирины Одоевцевой “На берегах Невы”»
Историк литературы и доктор филологии Олег Лекманов составил первый науч-поп-комментарий к культовым мемуарам «маленькой поэтессы с огромным бантом» Ирины Одоевцевой, которая пишет в своих воспоминаниях чуть ли не обо всех важных литфигурах Серебряного века: от Мережковского и Гумилева до Гиппиус и Белого.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября — октябрь
Дебби Харри «Сердце из стекла. Откровения солистки Blondie»
Хрупкая блондинка с хрустальным голосом лучше других знает, как обращаться с «сердцем из стекла» и почему «хорошие мальчики никогда не выигрывают». Об этом и не только она рассказывает в предельно откровенной автобиографии.
«Манн Иванов Фербер», сентябрь
Дмитрий Хаустов «Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки»
Первую русскоязычную биографию американского фантаста написал Дмитрий Хаустов — автор исследований о Чарльзе Буковски, Джордже Оруэлле и бит-поколении. Его Берроуз — настоящая икона, без чьих идей не было бы космических образов Дэвида Боуи, трудов Жиля Делеза и абсурдистских фильмов Дэвида Кроненберга (а может и постмодернизма с киберпанком).
Individuum, сентябрь
Людмила Улицкая «Бумажный театр»
В новую книгу Людмилы Евгеньевны вошли ее тексты за долгие годы: от дневников и сценариев до пьес и эссе — словом, все важные детали прошлого, что составляют «великий театр жизни» и существуют как «свидетельство личного присутствия на этой прекрасной и временами очень страшной земле».
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября — октябрь
Элена Ферранте «Лживая взрослая жизнь»
Автор «Неаполитанского квартета» (на основе книг снят сериал «Моя гениальная подруга») Элена Ферранте в новом романе воспитания чувств сообщает, как нелегко быть девочкой-подростком. Особенно, когда в твоей семье полно неприятных тайн.
Corpus, сентябрь
Андре Асиман «Восемь белых ночей»
Автор «Назови меня своим именем» Андре Асиман вновь рассказывает романтическую и невротическую историю взаимных чувств. На этот раз герои знакомятся в канун Рождества и на Манхэттене и нужны писателю, чтобы поговорить о природе любви как таковой.
Popcorn Books, сентябрь
Павел Басинский «Любовное чтиво»
Лауреат премии «Большая книга» за нон-фикшн «Лев Толстой: бегство из рая» (и один из сценаристов фильма Авдотьи Смирновой о писателе «История одного назначения»!) Павел Басинский создал труд, который от него не ожидали. Его новый текст обозначен как «роман-фейк» — мультижанровая книга о любви к другому и великой русской прозе. По ее сюжету немолодой писатель-женофоб и работающая в издательстве бульварных романов провинциалка-Золушка пишут любовное чтиво (как в прямом, так и переносном смысле).
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября — октябрь
Грегг Олсен «Не говори никому»
Бестселлер по версии Wall Street Journal, Amazon Charts, USA Today и Washington Post рассказывает, как сестры Никки, Сэми и Тори годами подвергались насилию и пыткам со стороны матери-абьюзера Мишель Кнотек, а также наблюдали, как она истязает других жертв — друзей семьи. Американский документальный роман страшным образом перекликается с российской реальностью — историей сестер Хачатурян.
«Эксмо», 22 сентябрь
Валерий Печейкин «Злой мальчик»
Драматург «Гоголь-центра» собрал в дебютной книге ироничные рассказы и эссе о самом себе и не только: как охранникам театра сложно было выговорить его фамилию, школьному психологу оценить рисунки, про чувства к Агате Кристи, российскую государственность через коробку бабушки и многое-многое другое.
«Эксмо», 30 сентября
Хилари Мантел «Введите обвиняемых»
Сиквел «Вулфхолла» также написанного Хилари Мантел. Обе части получили Букеровскую премию — случай беспрецедентный за всю ее историю. Еще более невероятно, что писательнице удалось увлекательно рассказать давно всем известную историю Анны Болейн и Генрих VIII.
«Иностранка», сентябрь
Дженни Климан «Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего»
Британская журналистка в репортажной манере рассказывает, что в будущее возьмут не всех. Лишь тех, кто готов к дивному новому миру, в котором возможно (почти) все. Что именно – ей в интервью сообщают программисты, ученые, врачи и художники.
Individuum, октябрь
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