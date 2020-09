Что читать осенью: 19 новых книг

Майкл Азеррад «Come as you are: история Nirvana, рассказанная Куртом Кобейном»

В 1993 году музыкальный журналист Майкл Азеррад создал единственную прижизненную биографию группы Nirvana. После смерти Курта Кобейна он дополнил ее еще одной главой (очень трогательной!). Основой для книги стали многочисленные разговоры с музыкантами Nirvana и их близкими.

«Бомбора», 1 сентября