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Что читать осенью: 19 новых книг

Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», биографии Билли Айлиш, Берроуза и Курта Кобейна, сложности взросления от Элены Ферранте и Андре Асимана, а также дебют Павла Басинского в неожиданном жанре — «Собака.ru» рассказывает о важных книжных новинках осени. 

Виктор Пелевин «Непобедимое солнце»

Хотя новинка вышла в конце августа, прочитать новый роман Виктора Олеговича летом успели, скорее всего, не все его поклонники. Что ждать от книги Пелевина на этот раз (спойлер: феминизма, буддизма, духовных практик и прочих трендов), подробнее читайте в нашей рецензии.

«Эксмо», август

Эдриан Бесли «Билли Айлиш. Первая полная биография»

Самой популярной певице в мире еще нет и 20 (и даже 19), а она уже выиграла пять «Грэмми», написала вместе с братом Финнеасом саундтрек к бондиане и спела с ним же на вручении премии «Оскар». Как Билли пришла к успеху, откуда взялся ее псевдоним, как она относиться к хип-хопу и как у нее проявляется синдром Туррета — обо всем этом в первой полной биографии Айлиш рассказывает британская писательница Эдриан Бесли. 

«Бомбора», сентябрь  

Оливье Гез «Исчезновение Йозефа Менгеле»

Один из самых известных и жестоких надзирателей Освенцима Менгеле (его звали «Ангелом смерти») после войны бежал в Латинскую Америку, где и умер своей смертью через 30 лет. Журналист Оливье Гез из фактов жизни нацистского преступника собрал документальный роман и написал его как исповедь: от первого лица.

«Книжники», конец августа

Алексей Иванов «Быть Ивановым»

Автор «Географ глобус пропил», «Сердца пармы» и «Тобола» около 15 лет ведет диалог с читателями на своем сайте. Самые интересные вопросы и ответы он собрал в книге «Быть Ивановым» — получилось не менее захватывающе, чем документальные романы.

«Альпина Паблишер», сентябрь 

Евгений Водолазкин «Сестра четырех»

Книги Евгения Германовича умудрялись ставить в театре даже когда речь шла о романах. Видимо, чтобы облегчить задачу режиссерам, писатель создал абсурдистскую пьесу в четырех частях. Контекст тоже актуален — ее персонажи заперты в больничной палате во время пандемии опасного вируса.

«АСТ: Редакция Елены Шубиной», сентябрь

Майкл Азеррад «Come as you are: история Nirvana, рассказанная Куртом Кобейном»

В 1993 году музыкальный журналист Майкл Азеррад создал единственную прижизненную биографию группы Nirvana. После смерти Курта Кобейна он дополнил ее еще одной главой (очень трогательной!). Основой для книги стали многочисленные разговоры с музыкантами Nirvana и их близкими. 

«Бомбора», 1 сентября           

Никита Непряхин «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению»

Писатель и бизнес-тренер доходчиво объясняет на конкретных примерах, откуда берутся предрассудки и мистическое сознание, как мыслить критически и прогнозировать будущее с помощью абдукций.  

«Альпина Паблишер», сентябрь

Бриджет Коллинз «Переплет»

Книга прошлого года по версии New York Times — фантастический роман-притча о воспоминаниях, которые запирают в книги (это не метафора в духе «когда б вы знали, из какого сора»). Однажды юноша-переплетчик Эмметт находит таинственное издание со своим именем на обложке.

«Рипол-Классик», сентябрь

 

Олег Лекманов  «“Жизнь прошла, а молодость длится…” Путеводитель по книге мемуаров Ирины Одоевцевой “На берегах Невы”»

Историк литературы и доктор филологии Олег Лекманов составил первый науч-поп-комментарий к культовым мемуарам «маленькой поэтессы с огромным бантом» Ирины Одоевцевой, которая пишет в своих воспоминаниях чуть ли не обо всех важных литфигурах Серебряного века: от Мережковского и Гумилева до Гиппиус и Белого.  

«АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября — октябрь

Дебби Харри «Сердце из стекла. Откровения солистки Blondie»

Хрупкая блондинка с хрустальным голосом лучше других знает, как обращаться с «сердцем из стекла» и почему «хорошие мальчики никогда не выигрывают». Об этом и не только она рассказывает в предельно откровенной автобиографии.  

«Манн Иванов Фербер», сентябрь

Дмитрий Хаустов «Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки»

Первую русскоязычную биографию американского фантаста написал Дмитрий Хаустов — автор исследований о Чарльзе Буковски, Джордже Оруэлле и бит-поколении. Его Берроуз — настоящая икона, без чьих идей не было бы космических образов Дэвида Боуи, трудов Жиля Делеза и абсурдистских фильмов Дэвида Кроненберга (а может и постмодернизма с киберпанком).

Individuum, сентябрь

Людмила Улицкая «Бумажный театр»

В новую книгу Людмилы Евгеньевны вошли ее тексты за долгие годы: от дневников и сценариев до пьес и эссе — словом, все важные детали прошлого, что составляют «великий театр жизни» и существуют как «свидетельство личного присутствия на этой прекрасной и временами очень страшной земле».

«АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября — октябрь

Элена Ферранте «Лживая взрослая жизнь»

Автор «Неаполитанского квартета» (на основе книг снят сериал «Моя гениальная подруга») Элена Ферранте в новом романе воспитания чувств сообщает, как нелегко быть девочкой-подростком. Особенно, когда в твоей семье полно неприятных тайн.

Corpus, сентябрь

Андре Асиман «Восемь белых ночей»

Автор «Назови меня своим именем» Андре Асиман вновь рассказывает романтическую и невротическую историю взаимных чувств. На этот раз герои знакомятся в канун Рождества и на Манхэттене и нужны писателю, чтобы поговорить о природе любви как таковой.    

Popcorn Books, сентябрь

Павел Басинский «Любовное чтиво» 

Лауреат премии «Большая книга» за нон-фикшн «Лев Толстой: бегство из рая» (и один из сценаристов фильма Авдотьи Смирновой о писателе «История одного назначения»!) Павел Басинский создал труд, который от него не ожидали. Его новый текст обозначен как «роман-фейк» — мультижанровая книга о любви к другому и великой русской прозе. По ее сюжету немолодой писатель-женофоб и работающая в издательстве бульварных романов провинциалка-Золушка пишут любовное чтиво (как в прямом, так и переносном смысле).     

«АСТ: Редакция Елены Шубиной», конец сентября — октябрь

Грегг Олсен «Не говори никому»         

Бестселлер по версии Wall Street Journal, Amazon Charts, USA Today и Washington Post рассказывает, как сестры Никки, Сэми и Тори годами подвергались насилию и пыткам со стороны матери-абьюзера Мишель Кнотек, а также наблюдали, как она истязает других жертв — друзей семьи. Американский документальный роман страшным образом перекликается с российской реальностью — историей сестер Хачатурян.

«Эксмо», 22 сентябрь

Валерий Печейкин «Злой мальчик»

Драматург «Гоголь-центра» собрал в дебютной книге ироничные рассказы и эссе о самом себе и не только: как охранникам театра сложно было выговорить его фамилию, школьному психологу оценить рисунки, про чувства к Агате Кристи, российскую государственность через коробку бабушки и многое-многое другое.

«Эксмо», 30 сентября    

Хилари Мантел «Введите обвиняемых»

Сиквел «Вулфхолла» также написанного Хилари Мантел. Обе части получили Букеровскую премию — случай беспрецедентный за всю ее историю. Еще более невероятно, что писательнице удалось увлекательно рассказать давно всем известную историю Анны Болейн и Генрих VIII.

«Иностранка», сентябрь

Дженни Климан «Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего»

Британская журналистка в репортажной манере рассказывает, что в будущее возьмут не всех. Лишь тех, кто готов к дивному новому миру, в котором возможно (почти) все. Что именно – ей в интервью сообщают программисты, ученые, врачи и художники.

Individuum, октябрь

Елена Анисимова,
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